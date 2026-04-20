Новости общества

20:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Радио Судного дня» подало два сигнала в понедельник

14:08, 20.04.2026

Одновременно прозвучали два слова

Фото: Indra Projects на Unsplash

В понедельник в 11:32 мск в эфире радиостанции УВБ‑76, известной как «Радиостанция Судного дня», одновременно прозвучали сигналы «Принуждение» и «Рюшосбой».

Соответствующие сообщения зафиксировал телеграм‑канал «УВБ‑76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

УВБ‑76 — военная радиостанция, созданная в 1970‑х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, из‑за чего ее иногда называют «Жужжалкой».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также