«Радио Судного дня» подало два сигнала в понедельник
Одновременно прозвучали два слова
В понедельник в 11:32 мск в эфире радиостанции УВБ‑76, известной как «Радиостанция Судного дня», одновременно прозвучали сигналы «Принуждение» и «Рюшосбой».
Соответствующие сообщения зафиксировал телеграм‑канал «УВБ‑76 логи», который отслеживает активность радиостанции.
УВБ‑76 — военная радиостанция, созданная в 1970‑х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, из‑за чего ее иногда называют «Жужжалкой».
