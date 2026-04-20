Казань и Бишкек планируют стать городами-побратимами. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сегодня на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

— За прошедший период существенно расширены области взаимодействия, появились инициативы, которые требуют документального оформления. Поэтому мы сегодня с нашим коллегой Айбеком Джанышбековичем [Джунушалиевым] планируем подписать соглашение о побратимстве между Казанью и Бишкеком, которое, уверен, придаст новый импульс старой дружбе, — рассказал он.

Всего Казань подписала 74 соглашения о партнерских и побратимских связях, следовало из продемонстрированной презентации. «Мы активно работаем как с дальним зарубежьем, так и на постсоветском пространстве», — подчеркнул Метшин.

Напомним, недавно соглашение о сотрудничестве подписали правительство Татарстана и Брестский областной исполком Беларуси. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.



