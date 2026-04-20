Жителей Татарстана предупредили о резком похолодании и переходе дождя в мокрый снег

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15—18 м/с и понижение температуры

Погодные условия в Татарстане в ближайшие дни будут определяться прохождением активных циклонов и сменой воздушных масс. На смену дождям, которые наблюдались в регионе в последние дни при температурном фоне до +18 градусов в южных и восточных районах, придет существенное похолодание.

В настоящее время в республике фиксируется значительный температурный градиент: от +3 градусов в западных районах до +16 градусов на востоке. В ближайшие сутки Татарстан окажется под влиянием тыловой части циклона, что приведет к поступлению холодного воздуха с северо-запада и смене характера осадков на снег и мокрый снег.

Во вторник, 21 апреля, в ночные часы в республике ожидается дождь, местами сильный, который утром и днем в отдельных районах перейдет в мокрый снег. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15—18 м/с и понижение температуры на западе региона до -2 градусов уже к утру. В дневные часы температура не превысит +7 градусов, при этом на дорогах возможно образование гололедицы.

В последующие двое суток, 22 и 23 апреля, в Татарстане сохранятся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Температурный режим в ночные часы составит от -4 до +2 градусов, днем 22 апреля ожидается +7 градусов, а 23 апреля — до +10 градусов. В ночное и утреннее время на дорогах местами сохранится гололедица.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, изменение погодного тренда ожидается 24—25 апреля. С приходом очередного циклона в республике возобновятся дожди, однако температурный фон начнет расти и в дневные часы составит +13 градусов.

