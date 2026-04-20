В Казани запустят спецавтобусы до кладбищ в памятные дни

Дополнительные маршруты будут работать 21 апреля, а также 9 и 30 мая

В Казани в дни поминовения усопших организуют дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ. Спецтранспорт будет работать 21 апреля (Радоница), а также 9 и 30 мая (Троицкая родительская суббота), сообщает Комитет по транспорту.

Для перевозки пассажиров запустят маршруты:

№201с: проспект Победы — Самосыровское кладбище;

№202с: Чеховский рынок — Самосыровское кладбище;

№204с: жилой массив Дербышки — кладбище в Дербышках;

№205с: ДК железнодорожников — Юдинское кладбище;

№206с: КДК им. Ленина — Сухая Река;

№207с: Самосыровское кладбище — кладбище «Курган»;

№208с: улица Гаврилова — Сухая Река;

№210с: Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище;

№84: улица Халитова — Чебакса (с заездом на кладбище «Курган»).

До Татарского кладбища можно будет добраться автобусом №31, выйдя на остановке «улица Меховщиков».

Кроме того, ряд маршрутов будет работать по графику рабочего дня: №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71 и 72.

Ариана Ранцева