В Казани запустят спецавтобусы до кладбищ в памятные дни
Дополнительные маршруты будут работать 21 апреля, а также 9 и 30 мая
В Казани в дни поминовения усопших организуют дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ. Спецтранспорт будет работать 21 апреля (Радоница), а также 9 и 30 мая (Троицкая родительская суббота), сообщает Комитет по транспорту.
Для перевозки пассажиров запустят маршруты:
- №201с: проспект Победы — Самосыровское кладбище;
- №202с: Чеховский рынок — Самосыровское кладбище;
- №204с: жилой массив Дербышки — кладбище в Дербышках;
- №205с: ДК железнодорожников — Юдинское кладбище;
- №206с: КДК им. Ленина — Сухая Река;
- №207с: Самосыровское кладбище — кладбище «Курган»;
- №208с: улица Гаврилова — Сухая Река;
- №210с: Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище;
- №84: улица Халитова — Чебакса (с заездом на кладбище «Курган»).
До Татарского кладбища можно будет добраться автобусом №31, выйдя на остановке «улица Меховщиков».
Кроме того, ряд маршрутов будет работать по графику рабочего дня: №2, 23, 31, 37а, 46, 56, 71 и 72.
