В Нижнекамске назначили главного врача филиала онкологического диспансера

Молодой главврач работает врачом‑онкологом с 2017 года

Глава Нижнекамска Радмир Беляев представил нового руководителя филиала Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) в Нижнекамске. Им стал Александр Андреев, о чем глава города сообщил в своем канале.

— Дорогие нижнекамцы, рад представить руководителя филиала Республиканского клинического онкологического диспансера в Нижнекамске. Им стал Александр Эдуардович Андреев. Молодой, но уже сформировавшийся специалист с серьезным профессиональным опытом. Окончил Ижевскую государственную медицинскую академию, свою карьеру связал с Нижнекамском. Прошел путь от врача‑онколога до руководителя поликлинической службы. В 2024 году вошел в кадровый резерв республики, прошел обучение по направлению «Безопасность в медицине», — отметил Радмир Беляев.

Глава города подчеркнул, что Александр Эдуардович стоял у истоков развития паллиативной помощи в районе, активно занимается научной и образовательной деятельностью, делится опытом с коллегами и студентами.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Уверен, что его профессионализм и системный подход позволят дальше развивать онкологическую службу в Нижнекамске и повышать качество медицинской помощи для наших жителей, — добавил Беляев.

Александр Андреев родился в Можгинском районе Удмуртии, в селе Пычас. В 2016 году он окончил Ижевскую государственную медицинскую академию, а в 2017 году завершил интернатуру по онкологии. С 2017 года работает врачом‑онкологом. В 2018 году прошел обучение по паллиативной медицине и стал заведующим отделением выездной паллиативной помощи для взрослых. В 2022 году успешно прошел периодическую аккредитацию.

Филиал Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М.З. Сигала в Нижнекамске начал работу в начале апреля. В учреждении функционирует дневной стационар на 25 коек и круглосуточный — на 20 коек. Пациентам доступны такие виды лечения, как химиотерапия, иммунотерапия и таргетное лечение.

Рената Валеева