В Казани с 25 апреля запустят садоводческие маршруты
Автобусы будут работать по шести направлениям до 1 ноября
В столице Татарстана с 25 апреля возобновят работу сезонные садоводческие маршруты. Автобусы будут курсировать по шести направлениям.
В будние дни на линию выйдут девять единиц транспорта, в выходные — 11.
Маршруты распределены следующим образом:
- №39с «Ветеринарная академия — ж. м. станция Дербышки» (по одной единице транспорта в будни и выходные),
- №41с «39-й квартал — СО «Крутушка» (по одной единице транспорта в будни и выходные),
- №92с «КДК им. Ленина — «Дальние сады» (три единицы в будни, пять — в выходные),
- №101с «Горьковское шоссе — СО «Текстильщик» (по две единицы транспорта в будни и выходные),
- №109с «Кафе «Полет» — СНТ «Заречье» (по одной единице транспорта в будни и выходные),
- №111с «Станция метро «Проспект Победы» — «Жиркомбинат» (по одной единице транспорта в будни и выходные).
График движения сезонных маршрутов рассчитан до 1 ноября, сообщили в комитете по транспорту города.
