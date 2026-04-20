В Татарстане закрыли столовую после выявления кишечной палочки

Проверка выявила нарушения санитарных норм, 409 кг опасной продукции и отсутствие медосмотров у сотрудников

В столовой «Уют» ИП Нишанова А.Т. в Лаишевском районе выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Проверка была проведена после получения неудовлетворительных результатов планового лабораторного контроля, в ходе которого в продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В ходе проверки установлено, что в столовой не соблюдалась поточность технологических процессов, блюда готовились из сырья при отсутствии специализированного цеха для его обработки. Также выявлено неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, нарушения режима уборки, дезинфекции и мытья посуды.

Кроме того, к работе были допущены сотрудники без прохождения профессиональной гигиенической подготовки, медицинских осмотров и вакцинации. У персонала отсутствовали личные медицинские книжки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе проверки обнаружено 409 кг пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительных документов, а также с истекшим сроком годности. Установлено отсутствие контроля за условиями хранения продуктов и производственного контроля.

Лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий кишечной палочки в пробах готовых блюд и смывах, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления и правил личной гигиены.

В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Работа кафе приостановлена, помещение опечатано. По решению суда деятельность заведения запрещена сроком на 30 суток.

Ариана Ранцева