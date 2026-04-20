АТОР дала рекомендации российским туристам в Японии на фоне угрозы цунами

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Японии, следовать указаниям местных властей и отелей, а также отслеживать официальные уведомления. Это связано с объявленной угрозой цунами после землетрясения, говорится в сообщении ассоциации.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Власти объявили опасность цунами на тихоокеанском побережье — от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.

Александр Мкртчян, представитель туроператора «Розовый слон», сообщил РИА «Новости», что в настоящее время организованных и самостоятельных российских туристов нет вблизи пляжей Японии.

В АТОР обратили внимание на то, что ограничения носят локальный характер и касаются прибрежных зон северо‑востока страны. В отдельных районах временно приостанавливается транспортное сообщение — например, часть скоростных поездов на севере.

Туроператор Corona Travel, на который ссылаются в АТОР, подчеркнул, что текущая ситуация не оказывает существенного влияния на туристический поток в Японию и не затрагивает ключевые экскурсионные маршруты. Также указывается, что оснований для отмены или корректировки стандартных программ нет.

— Власти Японии традиционно действуют максимально оперативно: система оповещения и эвакуации работает эффективно, — заключили в АТОР.

