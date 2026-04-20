Авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за задержку рейса из Казани на 22 часа
Сотрудники своевременно не обеспечили размещение пассажиров в гостинице
В Татарстане авиакомпанию оштрафовали за некачественное оказание услуг пассажирам. Об этом сообщили в транспортной прокуратуре.
Установлено, что в августе 2025 года в аэропорту Казани в связи с ограничением для полетов произошла задержка рейса, следовавшего в Санкт‑Петербург. Пассажиры ожидали отправления самолета более 22 часов. При этом авиакомпания своевременно не обеспечила размещение пассажиров в гостинице.
В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
