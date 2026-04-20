В госбольницах России начнут обеспечивать бесплатными лекарствами детей из многодетных семей

Раньше бесплатно получить ряд лекарств для ребенка многодетные семьи могли только через региональную медорганизацию

Фото: Михаил Захаров

Федеральные медицинские организации смогут предоставлять многодетным семьям меру социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами детей в возрасте до 6 лет. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба правительства, речь идет о медикаментах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе антибиотиках, обезболивающих и жаропонижающих средств, назначаемых по рецепту врача.

Раньше оформить льготный рецепт и бесплатно получить такие лекарства для ребенка до 6 лет многодетные семьи могли только через региональную медицинскую организацию. Теперь это будет возможно и в поликлиниках федерального подчинения, если ребенок туда прикреплен. Решение упростит процесс оформления и получения бесплатных лекарств для многодетных семей, чьи дети обслуживаются в федеральных медицинских организациях.

— Рассчитываем, что этот механизм окажется удобным для многодетных семей, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля.

Работа ведется в рамках исполнения Указа президента «О мерах соцподдержки многодетных семей».

Ранее сообщалось, что онковакцины включили в ОМС для лечения рака.

Никита Егоров