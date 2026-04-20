В госбольницах России начнут обеспечивать бесплатными лекарствами детей из многодетных семей
Раньше бесплатно получить ряд лекарств для ребенка многодетные семьи могли только через региональную медорганизацию
Федеральные медицинские организации смогут предоставлять многодетным семьям меру социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарствами детей в возрасте до 6 лет. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Как сообщила пресс-служба правительства, речь идет о медикаментах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе антибиотиках, обезболивающих и жаропонижающих средств, назначаемых по рецепту врача.
Раньше оформить льготный рецепт и бесплатно получить такие лекарства для ребенка до 6 лет многодетные семьи могли только через региональную медицинскую организацию. Теперь это будет возможно и в поликлиниках федерального подчинения, если ребенок туда прикреплен. Решение упростит процесс оформления и получения бесплатных лекарств для многодетных семей, чьи дети обслуживаются в федеральных медицинских организациях.
— Рассчитываем, что этот механизм окажется удобным для многодетных семей, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля.
Работа ведется в рамках исполнения Указа президента «О мерах соцподдержки многодетных семей».
