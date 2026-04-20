На KazanForum в Казани пройдут 143 сессии по 20 направлениям

Деловая программа форума продлится три дня и включит новые форматы межстранового взаимодействия

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» запланировано проведение порядка 143 сессий по 20 направлениям. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Форум пройдет с 12 по 17 мая. Деловая программа рассчитана на три дня и состоится на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо».

Впервые в рамках форума запланированы сессии межстрановых отношений высокого уровня. В их числе — заседания межправительственных комиссий Россия — Индонезия, Россия — Нигерия и Россия — Малайзия, а также встречи сопредседателей комиссий Россия — Туркменистан, Россия — Киргизия и Россия — Палестина.

Кроме того, впервые в программе форума предусмотрены конные скачки и чемпионат жокеев.

Ранее «Реальное время» писало, что более 90 стран и 60 регионов РФ подтвердили свое участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026».

Ариана Ранцева