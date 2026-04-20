В Татарстане за неделю зафиксировали 56 острых отравлений, 7 из них — алкогольные

12:27, 20.04.2026

Чаще травились мужчины

В Татарстане за неделю зафиксировали 56 острых отравлений, 7 из них — алкогольные
С 13 по 19 апреля в Татарстане зарегистрировали 56 случаев острых отравлений химической этиологии. Среди пострадавших 60,7% составляют мужчины, 39,3% — женщины, указали в Роспотребнадзоре.

За этот период зафиксировано 7 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, при этом место приобретения алкоголя неизвестно.

Для сравнения: за прошлую неделю в Татарстане было зарегистрировано 57 случаев острых отравлений химической этиологии.

В период с 6 по 12 апреля отравления среди детей составили 15,8% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), среди подростков — 8,8%.

За период с 13 по 19 апреля отравления среди детей составили 14,3% (ошибочный прием по недосмотру взрослых), среди подростков — 8,9%. Из преднамеренных отравлений 22,2% составили суицидальные случаи, 66,6% — отравления с целью одурманивания, 11,2% — прочие. В структуре случайных отравлений доля случаев «с целью опьянения» составила 29,4%, «ошибочный прием» — 47%, прочие — 23,6%.

