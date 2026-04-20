«За что будете биться?» — «За правду!»: как стартовал суд по делу казанского «вора в законе» Сычева

Обвинение в трех эпизодах многократно судимый фигурант отрицает

Сегодня в Верховном суде Татарстана начался процесс по делу Романа Сычева, обвиняемого в мошенничестве с уводом BMW на 2,5 млн рублей и вымогательстве еще 1,3 млн рублей, а также занятии высшего положения в преступной иерархии и его использовании путем назначения своих ставленников за решеткой. Одним из доказательств следствия стали оперативные записи старых «заездов» Сычева в СИЗО Москвы и Казани, на которых он подтверждал статус «вора в законе», впрочем, по данным защиты, данное видео было сделано еще в 2017-м — то есть до появления в Уголовном кодексе РФ статьи о наказании для криминальных иерархов.

«Воры, знаете, как живут?»

Заседание началось с опозданием на более чем три с половиной часа — конвойная служба в очередной раз сорвала доставку фигуранта из казанского суперСИЗО. Вместе с участниками процесса и многочисленными представителями СМИ прибытия автозака дожидались близкие подсудимого — мать и брат, проживающие в Казани.

«Какой он вор? Воры, знаете, как живут?!» — возмутилась в разговоре с журналистом «Реального времени» Наталья Харитоновна, мать Романа Сычева. — Он самый хороший и добрый человек, всем помогает, церкви помогает... Хороший семьянин, очень любит свою дочь. Ей уже 12».

Брат обвиняемого добавил — до задержания Роман неофициально подрабатывал в строительной сфере, а его супруга и сейчас трудится в одном из парикмахерских салонов Москвы.

Перед заседанием комментировать свое обвинение Роман Сычев отказался. На вопрос «Реального времени»: «За что будете биться в суде?» — ответил: «За правду!» Пояснять эту фразу не стал.

По данным источников «Реального времени», «воровской» титул в настоящее время фигурант отрицает. Принятым в этой среде понятиям он не следует уже не первый год — иначе как объяснить официальный брак и ребенка, отмечают источники «Реального времени». Они же подчеркивают — последние годы ныне обвиняемый проживал в Москве и находился под надзором уголовно-исполнительной инспекции.

Отрицает Сычев и два других обвинения в свой адрес — аферу с чужой иномаркой и вымогательство в особо крупном размере. По данным источников «Реального времени», на старте расследования он поделился с сотрудниками СК своей позицией, однако позже наотрез отказался давать показания со ссылкой на конституционное право не свидетельствовать против себя.

Свидетелей содержат в СИЗО-2, а Сычева — в СИЗО-1

Судить авторитета будет судья Верховного суда Татарстана Руслан Фасхутдинов. Гособвинителем на процесс назначена Элина Ильясова, ранее представлявшая версию силовиков по делам об убийствах банды «Тукаевские» и частично оправданного присяжными Ибрагима Закиева.

Сегодня на заседании прокурор заявила ходатайство о продлении ареста, истекающего 23 апреля.

Свою позицию представитель прокуратуры поясняла ссылками на прошлые приговоры Сычева и справку о 21 выговоре за различные нарушения режима в период отбывания последнего срока в казанской колонии №2. При этом из более свежей справки уголовно-исполнительной инспекции по Москве следовало: после освобождении Сычева из колонии в 2021-м он находился под административным надзором, зарекомендовал себя удовлетворительно, к уголовной и административной ответственности не привлекался и приводов не имел.

— Я не согласен. Нет никаких намерений у меня скрываться от следствия и тому подобное. Прошу вас изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, — выступил сам подсудимый.

Его адвокат Евгения Зубарева также возражала против продления, отмечая, что прокурор не представила никаких доказательств явных рисков и доказательств намерений ее клиента скрываться, давить на свидетелей либо уничтожать доказательства. Справку из колонии о выговорах и взысканиях она назвала неактуальной и просила смягчить меру пресечения, переведя Романа Сычева из СИЗО по месту его регистрации в казанском поселке Салмачи.

При этом адвокат довела до суда информацию, что в случае иного решения — продления ареста — ее клиента лучше оставить в СИЗО-1. Поскольку во втором изоляторе Казани сейчас содержатся несколько свидетелей обвинения по его делу. «Возможен конфликт интересов», — считает Евгения Зубарева. Ранее она представляла интересы осужденного на пожизненное лидера бригады киллеров «Хади Такташа» Рината Фархутдинова (Ринтика).

Председательствующий судья посчитал ходатайство обвинения обоснованным и продлил арест сразу на полгода. После чего отложил процесс на неделю, указав, что в данный момент рассмотрение по существу не возможно — пять суток с момента извещения Сычева о сегодняшнем заседании истекут лишь сегодня вечером.

Сколько отсидел Сычев и в чем его «воровское» обвинение

Напомним, по версии обвинения, неоднократно судимый уроженец Казани Роман Сычев в 2014 году в Москве на сходке «воров в законе» и сам получил этот высший криминальный статус, после чего на протяжении десятка лет, находясь на воле и в местах лишения свободы, в том числе в казанской колонии №2 (где до 25 марта 2021 года отбывал последний срок за незаконный оборот оружия и наркотиков), в СИЗО Москвы и Казани использовал «воровские» полномочия для назначения «смотрящих» в Татарстане и решения возникающих вопросов. После выхода из колонии убыл в Москву, тогда задерживать по «воровской» статье его не стали.

Сычев станет вторым обвиняемым с «воровским» статусом, чье дело рассмотрят в республиканском храме Фемиды.

В 2023-м Верховный суд Татарстана в рамках процесса по делу чистопольской группировки «Татаринские» признал «вором в законе» и осудил по статье 210.1 УК РФ Рашида Хачатряна, также известного как Джамбульский, Карабахский и Оренбургский. Позднее этот приговор в части «воровской» статьи отменила и направила на пересмотр вышестоящая инстанция. В марте 2025-го ВС Татарстана посчитал, что судить Хачатряна по статье 210.1 УК должны в Оренбурге, и в декабре того же года Оренбургский облсуд признал доказанным его обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Сычеву сейчас 48 лет. Свой последний срок он отбывал по приговорам, которые в 2019-м выносили Пушкинский горсуд Московской области и Орехово-Зуевский райсуд Москвы. Общий срок по двум эпизодам незаконного оборота наркотиков, по подделке документов и обороту оружия составил 3,5 года колонии строгого режима. Наказание отбывал в казанской колонии №2, откуда был освобожден 25 марта 2021-го.

А свою первую судимость Роман Сычев получил в 19 лет — в июле 1996-го Приволжский народный суд Казани приговорил его к шести месяцам колонии за хулиганство. Спустя пять лет после отбытия первого срока Сычева посадили еще на три года — за нанесение тяжких телесных повреждений. Ну а в 2005-м тот же казанский суд признал его виновным в двух разбоях и отправил за решетку уже на 6 лет. С учетом еще двух приговоров 2019-го общий срок отбытого в местах лишения свободы Сычева составлял 13 лет. С момента задержания 25 апреля 2025-го по настоящему делу прошел еще год.

Оглашение обвинений по статьям о высшем положении в преступной иерархии, мошенничеству и вымогательству суд запланировал на 28 апреля.

