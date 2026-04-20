Законопроект о запрете ставок для детей перенесли на осень

Размер штрафа в случае нарушения может составить от 500 тысяч до 1 млн рублей

Рассмотрение законопроекта о запрете делать ставки детям, недееспособным и должникам по алиментам перенесли на осень, слова главы комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова передает «Интерфакс».

— Перенесли, да, — сказал Крашенинников. На вопрос о том, примут ли законопроект, он ответил: «Вероятность высокая».

Законопроект №574853‑8 был внесен в марте 2024 года сенаторами Андреем Кутеповым и Александром Трембицким. Документ предполагает введение ответственности за принятие букмекерами ставок от несовершеннолетних, недееспособных граждан и должников по алиментам. Размер штрафа в случае нарушения может составить от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Напомним, с 1 сентября 2026 года граждане смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Рената Валеева