Финляндия перестанет принимать старые паспорта РФ с 1 июня

Введен переходный период до 31 декабря 2026 года и рекомендовано оформлять визы с биометрическими документами

Финляндия с 1 июня 2026 года перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Решение связано с необходимостью обеспечения надежности проездных документов. В ведомстве рекомендовали гражданам России заранее подготовиться к изменениям и подавать заявления на визу с биометрическими паспортами.

С 1 июня по 31 декабря 2026 года будет действовать переходный период. В это время допускается использование небиометрических российских паспортов при наличии действующей визы или вида на жительство, выданных Финляндией, другой страной Европейского союза или шенгенской зоны до 1 июня 2026 года.

Небиометрические паспорта несовершеннолетних граждан России будут приниматься и после окончания переходного периода.

Также в МИД Финляндии рекомендовали подавать заявления на визу с паспортами нового образца уже с 1 мая, отметив, что не гарантируют обработку заявлений, поданных позднее, до вступления новых правил в силу.

Ариана Ранцева