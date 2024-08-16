Обзор книгоиздания в России: в лидерах снова Анна Джейн и Федор Достоевский

В книгоиздании все стабильно, но есть нюанс: сокращение тиражей, количества переводной литературы, книг на национальных и иностранных языках, а также произведений русскоязычных авторов

Фото: Реальное время

На днях свою статистику опубликовала Российская книжная палата (РКП). А до этого «Реальное время» анализировало данные аналитики Российского книжного союза. Она показала, какие книги в стране покупают. А данные РКП дают понять, что именно выпускают издатели. В целом I полугодие 2024 года не сильно отличается от аналогичного периода 2023-го по общим цифрам, а вот в деталях просматривается несколько негативных тенденций.

Что-то пошло не так с тиражами

В I полугодии 2024 года было выпущено 51 480 так называемых печатных единиц, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общий тираж этих изданий составил 169 561,02 тыс. экземпляров. Это на 0,78% больше, чем годом ранее. Прирост есть, но незначительный. В это количество (как изданий, так и тиража) входят не только книги, но и брошюры, которых вышло 6 858 (+3,03%) общим тиражом 35 972,18 тыс. экземпляров (+7,98%). И они показали гораздо больший рост, чем книги, которых вышло 44 622 (+0,89%) общим тиражом 133 588,84 тыс. экземпляров (-1%).

Интересно, что почти половина (24 168) изданий от общего числа печатной продукции (книги и брошюры) вышли тиражом менее 500 экземпляров (средний тираж одного издания — 220 экземпляров). При этом, по опросам издательств, средний тираж находится примерно на отметке от 2 до 3 тыс. экземпляров. К примеру, в издательстве «Синдбад» средний тираж составляет 3—5 тысяч как для художественной литературы, так и для нон-фикшн.

— Показатель среднего тиража стабилен у нас уже 5—7 лет. Исключение составляют громкие новинки: их печатаем с учетом ожидающегося интереса и стараемся предупредить дефицит (стартовый тираж не 3 тысячи, а 5 тысяч), — сказала «Реальному времени» PR-менеджер издательства «Синдбад» Луиза Казарян.

Примерно такие же цифры у издательства «Альпина. Проза», но у него стартовый тираж зависит от опыта автора. Для начинающего автора в прозе стартовый тираж обычно 2 тысячи экземпляров, для более опытного — 3 тысячи. Если же речь идет об известном авторе, то стартовый тираж его книги начинается от 5 тысяч. Чуть ниже тиражи могут быть у независимых издательств, но ненамного.

— Средний тираж наших изданий находится в диапазоне от 1 500 до 1 800 экземпляров и последние три года значимо не менялся. Изменения связаны с тем, принимаем ли мы решение о довыпуске какой-нибудь книги-бестселлера большим (от 3 тысяч) тиражом или нет. Мы стараемся держать приемлемую для покупателей стоимость книг, поэтому печатаем тиражи в 1 500—2 000 экземпляров, так как при меньшем количестве себестоимость на экземпляр резко возрастает, — рассказала Александра Трофимова, генеральный директор «Издательства Ивана Лимбаха».

Татьяна Соловьева отметила, что в последние годы тиражная политика издательств значительно изменилась — небольшие тиражи в приоритете.

— Раньше было выгоднее напечатать больше, чтобы повысить рентабельность книги и продавать в течение года-полутора лет. Сейчас из-за подорожания складских помещений, сокращения сроков печати и перенасыщенности рынка (мало места в книжных магазинах, много новинок), стартовые тиражи стали ниже, выгоднее допечатать книгу в случае необходимости. Этот подход характерен и для художественной прозы, и для нон-фикшна, — добавила Соловьева.

Статистика — такая штука, в которой все зависит от того, как посчитать и что в итоге становится печатной единицей в таблицах цифр. Александра Трофимова видит причиной снижения тиражей низкую скорость оборота:

— Ведь можно печатать одну и ту же книгу по 500 экземпляров каждый год, и все это будут новые ISBN, а значит, статистически новые наименования.

Печаль полиглота

За первые шесть месяцев 2024 года вышло 51 540 изданий на языках народов мира. Для сравнения в прошлом году их было 96 344. Падение почти в два раза. С тиражом аналогичная ситуация: 169 561,02 тыс. экземпляров в этом году против 335 005,72 тыс. в 2023 году. При этом из общего количества изданий на языках народов мира 50 440 единиц печатной продукции — это книги и брошюры на языках народов РФ (в том числе и на русском). Таким образом, в этом году вышло всего лишь 1 040 изданий на иностранных языках (в 2023 году их было 1 747). Выпуск книг на английском языке сократился с 1 352 (2023-й) до 861 (2024-й). Аналогичная ситуация с испанским (с 29 до 16), итальянским (с 8 до 4), китайским (с 64 до 17), немецким (с 113 до 43), турецким (с 7 до 2), французским (с 88 до 37) и японским (с 7 до 1).

Эти цифры выглядят крайне странно с учетом того, что «Редакция «Лингва» (импринт АСТ) показала рост в первом полугодии 2024 года. А именно на это издательство приходится основной корпус литературы на иностранных языках.

— В первом полугодии 2024-го «Редакция «Лингва» показала рост к первому полугодию 2023 года на 8%. Лидеры по отгрузкам среди изданий, посвященных изучению языков, не поменялись. Топ-5, как и в первом полугодии 2023 года, — это английский, корейский, китайский, немецкий и японские языки. При этом отгрузка английского выросла на 20% (выпуск лишь незначительно сократился), а вот корейский язык упал значительно — на 15% в отгрузке и на 27% в выпуске. Китайский язык вырос в отгрузке на 12%, в выпуске остался без изменений. При этом турецкий язык вырос в выпуске, но в отгрузке упал на 20%. Также выросли итальянский и арабский языки в отгрузках. Падение показали грузинский, армянский, французский языки, — рассказала директор АСТ нонфикшн Евгения Ларина.

Она также отметила значительный рост продаж и выпуска серии Exclusive Classics в твердой и мягкой обложках. В этой серии входит оригинальная литература без адаптации. Ларина добавила, что рост продаж литературы на языке оригинала связан с уходом с рынка западных оригинальных изданий.

С языками народов России все еще печальнее. Цифра в 50 440 изданий на национальных языках выглядит, конечно, красиво и внушительно. Но из них 49 628 — это книги и брошюры на русском языке. То есть на языках всех народов России в I полугодии 2024 года вышло всего лишь 812 изданий. Для сравнения: в 2023 году их было 1 760, что, на самом деле, тоже немного.

— На мой взгляд, это объясняется общим трендом, направленным на маргинализацию и выдавливание национальных языков из государственного, образовательного, общественного и культурного оборота. Гарантированное Конституцией и корпусом законов право человека с рождения и до смерти говорить на родном языке, используя его в работе, учебе и официальных отношениях, теперь то ли заморожено, то ли отменено. Сокращение книг — не самое трагическое, зато статистически отслеживаемое последствие, — сказал «Реальному времени» писатель Шамиль Идиатуллин.

Кстати, в прошлом году были напечатаны книги на 72 языках народов России, а в этом году — на 51 языке. На татарском языке в 2024 году вышло 94 книги и брошюры тиражом 158,04 тыс. экземпляров против 241 издания общим тиражом 329,68 тыс. экземпляров в 2023 году.

Любители зарубежной литературы тоже могут взгрустнуть

С января по июнь этого года было выпущено 8 588 (15 713 в 2023 году) изданий, переведенных с 99 (105 в 2023-м) языков народов мира. Вышло 1 528 (против 2 730 в прошлом году) произведений, переведенных с 50 (53 в 2023-м) языков народов России. Больше всего в этом и прошлом году переводили с английского языка: 4 563 в 2024-м против 8 844 в 2023-м. Можно сделать вывод, что в целом по рынку сильно сократилась представленность англоязычных авторов и книг. Но ситуация меняется от издательства к издательству.

— Количество переводов с английского в случае издательства «Синдбад» не сократилось. Более того, на данный момент мы располагаем правами на издание произведений, отмеченных престижными международными премиями. Есть среди них роман «Кайрос», принесший Дженни Эрпенбек лауреатство Международной Букеровской премии в этом году, и роман «Укус пчелы» Пола Мюррея, в свое время претендовавший на Букеровскую премию (The Booker Prize) годом ранее, в 2023-м. И на сегодняшний день мы издали не все книги, права на публикацию которых были приобретены до 2022 года, — отметила PR-менеджер издательства «Синдбад» Луиза Казарян.

В последнее время в книжной индустрии наметился тренд на азиатскую литературу. Но и здесь, судя по данным Российской книжной палаты, не все так прекрасно. К примеру, за первую половину 2024 года с китайского языка было переведено 174 издания против 222 в 2023 году. С японского перевели 334 произведения, а годом ранее — 465. Единственный, кто показал рост, — это корейские издания, их количество выросло с 78 в 2023-м до 95 в этом году.

Спад по цифрам показывает и еще один вроде бы устоявшийся тренд — рост количества русскоязычных авторов, на которых сейчас ориентируются многие издатели. В I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году почти в два раза сократилось количество российской прозы, поэзии и драматургии (с 8 492 упало до 4 496).

О причинах этой несостыковки цифр с трендом представители книжной индустрии могут только гадать. Генеральный директор «Издательства Ивана Лимбаха» Александра Трофимова отметила, что у них процент российских авторов вырос, «хоть и незначительно». Она предположила, что «рынок насытился классикой, а новых имен не хватает». Еще одной причиной, по мнению Трофимовой, может быть поворот издателей в сторону ранее обойденных вниманием рынков: Индия, Турция, азиатские страны, Африка, Латинская Америка. Среди предположений Александры Трофимовой по сокращению количества книг российских авторов — «отказ от печати книг иностранных агентов и в целом покинувших Россию авторов». Писатель Шамиль Идиатуллин дополнил последнюю мысль Трофимовой:

— Во-первых, ряд авторов, направлений и тем, в том числе самых многотиражных, официально запрещены. Во-вторых, издатель обнаружил себя в реальности, в которой многие авторы, направления и темы могут быть запрещены в любой момент, иногда по не слишком очевидным причинам. В-третьих, мгновенно заменить негодных, по версии цензора, авторов годными невозможно: все, кто мог и хотел, издавались и так, а те, кто кричал, что его не издают и не продвигают исключительно по воле завистников и врагов, оказались малоинтересными графоманами. Немгновенная замена возможна и неизбежна, но выращивание хороших авторов требует времени, — сказал Идиатуллин.

А Татьяна Соловьева не видит противоречий с трендом. Она отметила, что это результат эксперимента, который не для всех прошел удачно.

— Тут можно только предполагать, но, думаю, 2023 год для многих издателей стал годом больших экспериментов: даже издательства, которые раньше не печатали начинающих российских авторов, зашли в эту нишу, дали шанс многим. Но просто напечатать тираж и ждать, что книга «пойдет» сама — ошибочная стратегия. Работа по выведению новых авторов на рынок большая, это игра в долгую, и не все оказались к ней готовы. Поэтому в этом году к наполнению портфеля и издательским ставкам подходили более точечно и осторожно. И предположу, что разрыв между вторым полугодием 2023-го и вторым полугодием 2024-го будет не таким сильным — по моим ощущениям, на осень издатели запланировали много громких релизов.

Анна Джейн и Федор Достоевский — наше все

Да, именно они, а не Пушкин, которому юбилей помог немного подняться в рейтинге самых издаваемых авторов. Он переместился с 13-й позиции в 2023 году на 6-ю в 2024-м. Анна Джейн и Федор Достоевский уже второй год подряд лидируют на первом и втором месте соответственно. Хотя их тиражи тоже сократились.

Топ-10 самых издаваемых авторов по версии РКП:

Анна Джейн (54 издания тиражом 641,60 тыс. экземпляров); Федор Достоевский (68 изданий тиражом 451 тыс. экземпляров); Михаил Булгаков (53 издания тиражом 381,90 тыс. экземпляров); Джейн Остен (46 изданий тиражом 262,50 тыс. экземпляров); Эрих Мария Ремарк (32 издания тиражом 252 тыс. экземпляров); Александр Пушкин (58 изданий тиражом 247,51 тыс. экземпляров); Лев Толстой (35 изданий тиражом 227,80 тыс. экземпляров); Джордж Оруэлл (31 издание тиражом 219 тыс. экземпляров); Ася Лавринович (23 издания тиражом 190,50 тыс. экземпляров); Стивен Кинг (43 издания тиражом 189,50 тыс. экземпляров).

В этом году из топ-20 наиболее издаваемых авторов вылетели Агата Кристи, Оскар Уайльд, Виктор Пелевин, Ирина Котова и Александра Маринина.

— Когда мы говорим о классике, то там всегда наблюдаются волнообразные колебания: напечатали авторскую серию одного писателя, и на какое-то время нишу закрыли, скорее всего, в следующий раз он в рейтингах всплывет только через пару-тройку лет. Что касается авторов современных, то там всегда все завязано на громких новинках: если новая книга идет хорошо, то к ней паровозом цепляют и бэк-лист, если локомотив «не вытягивает», то ставку делают исключительно на него и не спешат с допечатками прочего, — прокомментировала выбывших из рейтинга авторов главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

В этом году довольно большой список авторов, которые впервые попали в топ-20 самых издаваемых. Среди них — Николас Спаркс, Ребекка Яррос, Виктор Дашкевич, Лия Арден и Конкордия Антарова.

— Тут, как всегда, сочетание случайного и закономерного. Одни авторы из списка наращивали тираж от полугодия к полугодию, другие просто ухватили разовый счастливый билет. Если я правильно понимаю, активный читатель сегодня — женщина 22—55 лет. Вчера ей были интересны триллеры про маньяков и дистопии, сегодня — фэнтези и уютные детективы, завтра придет черед, например, процедуралов и твердой фантастики. Определяющим элементом была и будет романтическая линия. Как говорится, и что в этом плохого? — сказал Шамиль Идиатуллин про новичков топ-20.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».