Обзор книжного ретейла: Джоан Роулинг и Джордж Оруэлл стремительно теряют позиции

Лидером продаж в России за I полугодие 2024 года стала маньхуа «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю

Фото: Реальное время

Российский книжный союз (РКС) на днях опубликовал рейтинг топ-50 самых продаваемых книг в России за I полугодие 2024 года. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова изучила данные и выделила из них наиболее любопытные моменты.

Жесткая борьба за лидерство?

Топ-50 в целом отражает тренд последних лет как на российском книжном рынке, так и в целом на мировом. Популярность Young Adult литературы, комиксов и манги видна в рейтинге — они занимают 32% от всего списка бестселлеров. Для сравнения: в I полугодии 2023 года их доля составляла только 26%.

В этот раз лидером продаж стала маньхуа «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, которая сместила с первого места книгу Ольги Примаченко «К себе нежно». Последняя держалась в лидерах рейтинга два года.

— Несмотря на скандалы вокруг цикла и прямое и косвенное цензурирование (если я не ошибаюсь, в России издается китайская лайт-версия цикла, то есть уже очищенная от чрезмерной откровенности), совершенно очевидно, что популярность цикла обусловлена голодом, который по целому ряду причин наш рынок сейчас удовлетворить не может, — прокомментировал нового лидера продаж книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и главный редактор литературного медиа БИЛЛИ Максим Мамлыга.

А автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов объясняет появление нового лидера продаж тем, что «аудитория азиатских графических романов растет быстрее, чем аудитория читателей книг Ольги Примаченко». А также отмечает перенасыщение рынка.

— Многие из тех, кто хотел прочитать книгу Примаченко, сделали это ранее. Но хочу отметить, что в ближайшие годы, ожидаю возвращение на первые строчки рейтингов творчества Ольги Примаченко. Плюс «Студия Яндекса» выкупила права на экранизацию ее книги. Поэтому интерес к ее творчеству получит дополнительный импульс, это скажется и на продажах книг, — отметил Валерий Шабашов.

Продажи у Примаченко действительно сократились более чем в два раза. Не помогла даже новость об экранизации. В I полугодии 2024 года ее книга собрала 34,3 млн рублей против 73 млн рублей за аналогичный период 2023 года. Для сравнения: лидер рейтинга РКС — «Благословение небожителей» — был продан на сумму 92 млн рублей. Но есть нюанс.

В этот раз в лидерах именно цикл Мосян Тунсю, а не отдельные тома. Тут нужно отметить, что в предыдущих рейтингах считали отдельно каждое издание. В I полугодии прошлого года на третьей строчке рейтинга оказался том III, на четвертой — том I, а на двенадцатой — том II. В рейтинге этого года продажи по всем вышедшим томам объединили. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе РКС, из 92 млн рублей, которые собрал цикл, 39 млн пришлось на том VI. То есть Мосян Тунсю все-таки опередила Ольгу Примаченко, только не на 57,7 млн рублей, а всего лишь на 4,7 млн. Если, конечно, считать по отдельным изданиям (как это делали раньше), а не всему циклу.

Топ-5 самых продаваемых книг по версии РКС:

Мосян Тунсю. Цикл «Благословение небожителей», «Комильфо» (продано на 92,06 млн рублей); Ольга Примаченко. «К себе нежно», «Бомбора» (продано на 34,25 млн рублей); Мосян Тунсю. Цикл «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея», «Эксмо» (продано на 32,45 млн рублей); Анна Джейн. Набор книг «Твое сердце будет разбито» и «По осколкам твоего сердца», Clever (продано на 26,09 млн рублей); Алексей Ситников. KARMALOGIC, «Рипол» (продано на 23,23 млн рублей).

Спрос на отечественных авторов

Вторая тенденция, которая отразилась в рейтинге РКС, — это рост числа русскоязычных авторов. Этот тренд появился в 2022 году и все больше набирает обороты. В I полугодии 2024 года доля отечественных авторов в топ-50 составила 40%, а за аналогичный период 2023 и 2022 года — только 28%.

— Трудности с покупкой прав на зарубежные книги продолжаются: многие книги вовсе не доступны для покупки, по другим есть ряд сложностей с платежами. Поэтому российские издатели все активней сотрудничают с отечественными авторами, ищут новых писателей, вкладываются в их продвижение. Сам по себе факт интереса к российским авторам — явление положительное, жаль только, что причиной его стал санкционный кризис, — сказала «Реальному времени» главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

В пресс-службе РКС отметили и еще одну причину — рост отечественных экранизаций, которые стимулируют продажи:

— Как и прежде, в росте популярности книг большую роль играют экранизации, число которых постепенно увеличивается в том числе благодаря сотрудничеству издателей и представителей киноиндустрии. Под влиянием экранизаций вырос интерес к книге «Слово пацана» Роберта Гараева, роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Самый большой рост доли отечественных авторов был в сегменте аудиокниг. В I полугодии 2024 года в топе аудиокниг из 20 позиций 18 — это отечественные авторы. То есть их доля составила 90%. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года они занимали 65%, из 20 позиций 13 были у российских авторов.

— Такое распределение во многом связано с ростом интереса к авторам самиздата, потерей позиций бестселлеров, долгое время пользовавшихся интересом у читателей — на их место пришли новые имена. Лидерство Виктора Дашкевича, Алексея Ситникова, Михаила Булгакова обеспечено в том числе и за счет аудиокниг, — объяснил представитель пресс-службы Российского книжного союза.

Кстати, доля самиздат-авторов в сегменте аудиокниг выросла с 20% в прошлом году до 35% в этом. Но стоит отметить, что в I полугодии 2023 года они занимали 3 позиции из 20. Это были Алексей Брусницын, Макс Глебов, Роман Прокофьев. В этом году самиздат-авторы заняли 7 позиций из 20, которые распределены тоже между тремя авторами (Роман Прокофьев, Макс Глебов, Серж Винтеркей).

— Можно говорить о том, что тут находит свое подтверждение закон Прайса (в честь исследователя Дерека Джона де Соллы Прайса). Если в проекте задействовано 9 человек, то половину всей работы сделают трое из них. То же самое равносильно и появлению новых звезд в самиздате. Они появляются, но старые звезды создают большую часть бестселлеров. Вопрос в продуктивности и таланте, если его можно хоть как-то измерить, — отметил автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.

Нон-фикшн колеблется

На втором месте после аудиокниг самая большая доля и прирост отечественных авторов в нон-фикшн литературе. В I полугодии 2024 года они занимают половину из 20 позиций, а в аналогичном периоде прошлого года — только 6 позиций (30%). Эксперты считают, что рост доли российских авторов на 20% связан с отказом крупных зарубежных издательств сотрудничать с Россией.

— Это естественный результат снижения в 2022 году числа зарубежных правообладателей, работающих с Россией, и роста доли отечественных авторов. Подготовка книги с нуля с автором — длительный процесс, порой не на один год, также потом нужно время на закрепление книг в продаже и топах. Просто подошло время собирать урожай. Рост доли русскоязычных авторов в МИФ — более 30% к прошлому году, соотношение по портфелю 65/35% в пользу русскоязычных авторов, в топе — 50/50% по итогам I полугодия 2024 года, — рассказала «Реальному времени» руководитель отдела управления продукта по стратегии издательства МИФ Ольга Киселева.

Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко сказал, что в их портфеле тоже увеличилось количество русскоязычных авторов. В прошлом году среди новинок они заняли 43%, хотя ранее этот показатель в издательстве не поднимался выше 35%. Но в целом он тоже объясняет статистику РКС по нон-фикшн литературе уходом с российского рынка крупных зарубежных издательств.

— Самая вероятная причина — сокращение присутствия крупных американских издателей на российском рынке, которое началось в феврале 2022 года. Хотя есть тенденция к возврату некоторых крупных игроков, в частности — Simon & Schuster. Хотя хочется верить, что есть и вторая причина: наши авторы стали активнее писать. То есть мы стали меньше прислушиваться к «чужому» мнению и больше доверять самим себе, готовы публично высказывать свои идеи и теории. Будем наблюдать, как эта тенденция станет развиваться в ближайшие годы, — добавил Сергей Турко.

Если смотреть на продажи нон-фикшн книг в динамике, то видно постоянное колебание. В 2022 году их доля в топ-50 составила 34%, в 2023-м — резко выросла до 52%, а в этом — упала до 44%. Сергей Турко считает это нормальной динамикой, в которой «не стоит искать глубинной причины». Он сказал, что за пиком часто следует спад, и наоборот. Аналогичная позиция и у Валерия Шабашова. Он считает, что «эти колебания будут всегда» и «не может быть железобетонного тренда, что сейчас читают одно и не читают другое». Но также отметил, что в этом году были интересные предложения по фикшн-литературе, которая могла немного подвинуть нон-фикшн. Такой же точки зрения придерживается и Ольга Киселева:

— На зрелом книжном рынке (или близком к зрелости, как российский) за колебания в объеме и нишах зачастую отвечает ограниченное число бестселлеров. В этом году в фикшне дозрели китайцы, отечественное псевдоисторическое фэнтези и переиздания российских авторов «сентименталки», а в нон-фикшне новых бестселлеров почти не прибавилось.

В этом году впервые за все время Всероссийского книжного рейтинга доли художественной литературы и нон-фикшна сравнялись. На каждую из них пришлось по 44% в топ-50 самых продаваемых книг по версии РКС.

— «Борьба» рационального и эмоционального сменилась союзом: с одинаковым интересом россияне выбирают и фэнтези, и любовные романы, и книги по самопознанию, и по психологии. Что касается колебаний, то литература — это живой организм, одновременно и фиксатор текущего состояния книжной аудитории, и трендсеттер. Сохранится ли такой альянс фикшна и нон-фикшна и в дальнейшем, покажет время, — сказал «Реальному времени» представитель пресс-службы Российского книжного союза.

Оруэлла и классику не хотят читать?

Недавно в интервью РИА «Новости» генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев сказал, что продажи книг Оруэлла падают, и российского читателя больше не интересуют романы-антиутопии. Эта новость быстро разлетелась по интернету с обсуждением всевозможных причин такого падения: от «потому что мы уже живем в антиутопии» до «Оруэлл проигрывает новостям». В рейтинге РКС это падение тоже отражено. В I полугодии 2023 года самый известный роман Джорджа Оруэлла «1984» находился в топ-50 на 25-й позиции и в топ-20 художественной литературы на 8-й позиции, в этом году он вообще вылетел из рейтинга.

— Причины этого явления вполне понятны. В 2021 году истек срок исключительного авторского права на произведения Оруэлла, поскольку прошли 70 лет со дня его смерти. Отпала необходимость покупать права на оригинал, и по всему миру вышли сотни самых разных изданий знаменитой антиутопии: новые переводы, графические романы, иллюстрированные издания. Поклонники книги купили себе в коллекцию наиболее понравившиеся новинки, но такой аномальный всплеск интереса к неновой книге не мог длиться вечно. Джордж Оруэлл прекрасно продается, но рынок перенасыщен им, и теперь цифры продаж просто приблизились к рядовому лонгселлеру, перестав быть экстремальными, — объяснила ситуацию главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

В этом году штормит и классическую литературу. К примеру, в I полугодии 2023 года в топ-20 художественной литературы были Оскар Уайльд, тот же Джордж Оруэлл, Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Лев Толстой. Уайльд и Оруэлл попали еще и в топ-50 самых продаваемых книг по версии РКС. В этом году ситуация иная. В топ-50 появился только Михаил Булгаков с романом «Мастер и Маргарита», он занял 15-ю позицию в рейтинге. И он же в топ-20 художественной литературы чуть поднялся с 9-й позиции в 2023 году на 7-ю в этом году. Других классиков в рейтингах нет. Продвижение Булгакова эксперты связывают с экранизацией романа «Мастер и Маргарита». Но они не считают, что классику стали меньше покупать.

— Корректно сравнивать не место в рейтинге, а конечные цифры средних продаж (совокупное число SKU / конечные продажи в штуках). Нельзя говорить, что классику стали покупать меньше, наоборот — больше. Рейтинги отражают место, но смотреть нужно в цифры. Классика выпускается и продается значимо больше, чем в прошлом году. Одна только серия классики МИФ для молодой аудитории показала более чем двукратный рост, и мы просто не успеваем допечатывать тиражи. «Выпадение» из рейтинга не связано с классикой, а связано с ростом бестселлеров в топе, просто они оказались еще лучше, с классикой все отлично, — сказала Ольга Киселева, руководитель отдела управления продукта по стратегии издательства МИФ.

Татьяна Соловьева тоже считает, что классикой все хорошо. А на рост продаж может влиять «упаковка» книги:

— Если мы проанализируем списки РКС за последние годы, то увидим, что классика — и русская, и зарубежная — продается волнообразно. В один год удачно переупаковали Толстого — и он вошел в рейтинги, в другой — Агату Кристи с аналогичным результатом, но в целом редко кто из классиков удерживает лидирующие позиции в течение нескольких лет подряд. Но классика очень интересна читателям — об этом говорят и постоянно запускаемые новые книжные серии, и экранизации.

Страсти вокруг Джоан Роулинг

Джоан Роулинг обсуждают не только в связи с ее высказываниями относительно участников Олимпиады в Париже, но и говорят о ее стремительном падении в рейтинге РКС. Тут нужно уточнить, что в первом случае обсуждает весь мир, а во втором — только те, кто этот рейтинг видел. Дело в том, что Джоан Роулинг со своей серией книг о Гарри Поттере с 2022 года стабильно находилась в пятерке лидеров. В I полугодии 2023 года у нее была вторая строчка, а в этом Роулинг стремительно упала на 25-ю позицию в топ-50 самых продаваемых книг. Но, надо отдать должное, сохранила за собой лидерство в топ-20 детской литературы.

Все эксперты отметили, что такое сильное падение связано с тем, что тиражи ее книг просто были распроданы за предыдущие два года. Особенно после того как писательница в 2022 году отказалась продлевать свое сотрудничество с Россией. Литературный обозреватель и редактор Анастасия Шевченко связывает такое сильное падение продаж книг Роулинг с тем, что закончились напечатанные тиражи, а на дополнительные нет лицензии. А шеф-редактор издательства NoSugar Books Елена Яковлева видит в сокращении продаж книг британской писательнице несколько причин.

— На мой взгляд, здесь играет совокупность факторов. Как очевидных: отсутствие новинок от автора (серия про Гарри Поттера закончена, новые книги серии про Корморана Страйка не издаются по понятным причинам, выхода новых фильмов не предвидится), отсутствие автора и книг в медийном поле, приостановка сотрудничества с Россией и невозможность свежих переизданий; так и менее очевидных, но допустимых: основной читатель Роулинг уже купил все ее книги, а новинок пока не предвидится. Старые же перепродают с рук на «Авито», например. С другой стороны, я думаю, Роулинг уже вошла в число тех незыблемых классиков, вроде Клайва С. Льюиса или Дианы Уинн Джонс, которых будут читать всегда, показывая довольно ровные продажи без неожиданных взлетов. А взлеты оставим внезапным трендам, — сказала Елена Яковлева.

Ситуация с перепродажей книг Роулинг на «Авито» в 2022 году была просто дикой. Цены на ее произведения можно было сравнить с ценами на коллекционные издания. Сейчас такого ажиотажа нет, а всю серию о Гарри Поттере можно купить по цене от 3 500 рублей.

— Главная причина падения — это то, что новые книги писательницы не продаются легально в России. Из этой причины вытекает вторая — развился мощный нелегальный серый рынок ее книг, а также рынок контрафактных изданий, с которым борются правоохранители. Это два разных рынка. В первом случае речь идет об издании в России самиздата — последних двух книгах писательницы, выпущенных под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, права на которые британская сторона отказалась продавать российским издателям. Поэтому их перевели и издали частные лица. Вся эта деятельность находится в серой зоне. Прав на новые книги Гэлбрейта у российских издателей нет, и они не могут юридически ничего никому предъявить. Они могут только отстаивать свои права по ранее выпущенным в России книгам. Это и происходит периодически, когда задерживают контрабандных печатников, поставляющих на рынок Гарри Поттера и другие известные произведения британской писательницы. Поэтому и получается, что легально книг Роулинг стало продаваться меньше, а нелегально — их много и они не учитываются в официальной статистике, — рассказал «Реальному времени» автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов.

Анастасия Шевченко увидела еще одну причину падения, менее очевидную.

— По личным наблюдениям, фандом не прирастает так активно, как лет 10—15 назад: первым поклонникам уже сильно за 30, у них собственные дети подрастают, и все чаще увлечение циклом о Школе чародейства и волшебства (включая киновселенную) — точечные семейные истории. Зато симулякров, как отечественных, так и переводных, хоть отбавляй. Особенно в самотеке издательств, писательских резиденций и литпремий, — отметила Анастасия Шевченко.

Осовременивание детской литературы

В топ-20 детской литературы в рейтинге за I полугодие 2024 года стало меньше классических детских авторов. Остался только Корней Чуковский, который поднялся на одну позицию с 4-го места на 3-е, и Агния Барто, которая упала с 8-й позиции в 2023 году на 12-ю в этом. В аналогичном периоде прошлого года позиций с детской классикой было пять. В этом году русские сказки вылетели из рейтинга. Зато появилось много переводной литературы для подростков в возрасте 12—14 лет. Это «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса (14-е место), «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс (8-е место), «Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса» Лорри Ким (10-е место), «Коралина» Нила Геймана (9-е место).

— На самом деле, «Хроники Нарнии», «Ходячий замок» и прочее появились не вчера, и то, что они сейчас вошли в топ-20, говорит скорее об устойчиво высоком спросе на них и о визуально красивых переизданиях. Место сказок заняли фэнтези и мифология, которые сейчас больше заходят современным детям, причем как от зарубежных авторов, так и от русскоязычных, — сказала шеф-редактор издательства NoSugar Books Елена Яковлева.

Литературный обозреватель и редактор Анастасия Шевченко отметила, что книги для детей и подростков по-прежнему покупают взрослые. Но среди родителей есть категория тех, кто сам еще несколько лет назад ждал и читал новинки «Самоката», «Белой вороны», «Розового жирафа», «Абрикобукса», «КомпасГида», «Пешком в историю» и других издательств, которые специализируются на современной детской литературе.

— Изменился читательский опыт покупателей — даже многие сегодняшние бабушки цитируют Гиваргизова, любят Дашевскую, знают Простодурсена и читали «Океан в конце дороги» Геймана. Это значит, мы, может быть, в большинстве консервативны и все еще стоим на плечах гигантов, но парадигма постепенно смещается в современное поле, в том числе нерусскоязычное. К тому же в пул переводной литературы входит и манга с маньхоа, и новеллизации, и ретеллинги, и упомянутые в рейтинге книги по вселенной «Гравити Фолз», что тоже литература для подростков. Родители не только опираются на хорошо знакомое старое, но и покупают новое, созвучное детям, да и сами читают не без удовольствия — следят за соцсетями издательств, приходят на федеральные и региональные книжные фестивали. Их не так много, как хотелось бы книжникам, но не так уж и мало, — оптимистично добавила Анастасия Шевченко.

Топ-20 детской литературы подсветил еще один любопытный момент. Если по всем сегментам приросла доля российских авторов, то в детской она сократилась. В I полугодии прошлого года она составила 50%, а в этом — уже 40%. Несмотря на сложности в покупке прав на книги зарубежных авторов, переводной литературы в детском сегменте стало больше.

— Сейчас появляется все больше азиатской литературы — преимущественно Китай и Корея. Издательские портфели ощутимо приросли за их счет. Помимо того, что агенты в этих странах достаточно оперативно реагируют на предложения, у нас, в свою очередь, наблюдается все более устойчивый тренд на Азию, причем как в детско-подростковой нише, так и — особенно — в молодежной. Насколько долго это продлится, пока непонятно, но тенденция к росту еще сохраняется. И это общемировой тренд, не только российский, — объяснила Елена Яковлева.

Неужто «бумага» победила?

В I полугодии 2024 году произошел небывалый рост продаж в федеральных розничных сетях. По крайней мере, об этом говорит статистика РКС. В прошлом году на этот канал пришлось 37% продаж книг из топ-50, а в этом — уже 53%. При этом выросла доля продаж бумажных книг с 92% в прошлом году до 96% в этом. Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко связывает это с тиражами отдельных супербестселлеров, то есть «некоторые очень хорошие книги стали еще лучше продаваться». А руководитель отдела управления продукта по стратегии издательства МИФ Ольга Киселева считает, что на продажи повлияли тиражи и оформление книг.

— Значимо влияет на продажи бумаги в топе доля крайне высоких тиражей китайских новелл и прочих книг в дорогом оформлении. Их покупают в бумаге, потому что книга — арт-объект, это закон эстетического интеллекта. А также это долговременный тренд на повышение роли эстетики в книжном продукте. Мы с этим уже не первый год работаем. Обратите внимание на книги с окрашенными обрезами или подарочные переиздания, как минимум — они дорогие, но хорошо продаются, — рассказала Ольга Киселева.

Раз выросла доля продаж бумажных книг, то продажи цифровых книг сократились с 8% в прошлом году до 4% в этом. В пресс-службе РКС отметили, что на это ощутимое влияние оказала «серийность» некоторых бумажных произведений, в том числе лидера продаж «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю: «Купив одну книгу, читатель отправляется за второй, чтобы узнать продолжение». Представитель пресс-службы РКС подтвердил и мнение Ольги Киселевой про интерес к красиво оформленным книгам, которые оттянули продажи у «цифры». А кроме этого, добавил, что почти вся детская литература выходит полностью на бумаге. Хотя в группе компаний «ЛитРес» основную причину снижения доли продаж видят в другом:

— Во многом такой результат связан с тем, что многие книги из топ-50 рейтинга либо не полностью представлены в цифровом виде, либо становятся доступными с большими задержками в транзакционной и/или подписной модели. Например, книги цикла «Благословение небожителей» появились у нас в только в формате электронной книги 17 апреля 2024 года. Мало того что результаты их продажи на нашей площадке были учтены частично, то есть за период с 17 апреля по 30 июня, и сравнивались с полными 6 месяцами продаж на других площадках, так и самого популярного формата цифровой книги для данного жанра — азиатские новеллы — аудиокниги нет у нас в ассортименте в транзакционной и подписной модели. С поправкой на эти неравномерности представленности ассортимента продажи данной серии у нас в сервисе были бы в разы, если не на порядки выше, — сказал «Реальному времени» представитель пресс-службы ГК «ЛитРес».

В ГК «ЛитРес» также отметили, что на динамику доли продаж цифровой книги в рейтинге топ-50 повлияло отсутствие значимого роста цен на электронные и аудиокниги за последний год и большая представленность в рейтинге авторов самиздата, чьи книги стоят значительно дешевле своих бумажных аналогов. В среднем цена на электронные версии digital-авторов «Литрес» на 62% ниже, чем на цифровые книги авторов издательств. А средняя стоимость аудиокниг авторов самиздата ниже на 40%. Кроме этого, на динамику доли продаж цифровых книг повлияла методика оценки продаж конкретной книги по модели подписки, где пользователь не платит за доступ к конкретной книге.

«Средняя температура по больнице»

Каждый раз, когда Российский книжный союз публикует свои рейтинги, в книжном сообществе их бурно обсуждают и высказывают сомнения, насколько эти рейтинги отражают реальное положение дел на книжном рынке. Дело в том, что анализ и составление рейтинга проходит на основе данных продаж на книжных сервисах «Литрес» и MyBook, в магазинах «Читай-город» и «Буквоед», а также на маркетплейсе Ozon.

— Дают ли цифры реальную картину? Что-то слабо верится: учитываются ли данные интернет-магазинов, издательств, независимых книжных, маркетплейсов и электронных библиотек, не только сервиса «Литрес»? Боюсь, нет. И это, наверное, как в меме — уже совсем другая история, — отметила литературный обозреватель и редактор Анастасия Шевченко.

Действительно, есть ряд издательств, которые целенаправленно перестали продавать в офлайн-магазинах и сконцентрировались на интернет-продажах, например, издательство Clever. В рейтинге они представлены с книгами Анны Джейн. Но продажи по ней учтены только в книжных сервисах и на маркетплейсе Ozon. А есть еще Wildberries, множество интернет-магазинов и непосредственно сайт издательства, где тоже можно купить ее книги.

Большая часть независимых издательств выбирают для себя главным каналом продаж независимые книжные, данные которых вообще не учитывались при составлении рейтинга.

— Поскольку книги нашего издательства продаются не только в крупных сетях и маркетплейсах, но и в независимых книжных магазинах, в том числе за пределами России, а значит, вне поля видимости радаров РКС, то мы эти рейтинги изучаем исключительно из праздного интереса, — сказал «Реальному времени» главный редактор издательства Individuum Алексей Киселев.

Валерий Шабашов отметил, что рейтинг РКС дает «среднюю температуру по больнице». Сергей Турко согласен, что «в некотором приближении рейтинг, конечно же, отражает ситуацию на российском рынке в целом и крайне полезен для принятия решений». С ним согласна Елена Яковлева. Турко также добавил, что для некоторых издательств «реальная ситуация на книжном рынке» не имеет большого значения, поскольку они могут расти, когда весь рынок падает, и наоборот. Ольга Киселева считает, что важен не столько рейтинг, сколько выводы, которые можно сделать из его изучения.

— Рейтинг — всего лишь статистика, она не может отражать что-то неверное. Важно, какие выводы из этого делать. Если говорить о книжниках, то причины и следствия мы понимаем, никаких сюрпризов или противоречий нет. Люди не от индустрии зачастую интерпретируют эти данные неверно, на основе своих предположений, отсюда может складываться впечатление, что рейтинг не отражает ситуацию, хотя рейтинг ни при чем, — сказала руководитель отдела управления продукта по стратегии издательства МИФ Ольга Киселева.

А главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева отметила моменты, которые рейтинг РКС не учитывает:

— Если говорить непосредственно о цифрах, то рейтинг, конечно, отражает реальную ситуацию: да, это самые тиражные книги. Но при этом нельзя не учитывать, что очень часто по-настоящему резонансные книги, активно обсуждаемые в СМИ и блогах, в этот рейтинг не попадают. Ну и по определению за скобки выносится качество — и текста, и издания.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».