Рафик Мурзаков: «Помню, я ходил по Челнам, искал высокорослых пацанов»

Заслуженный тренер России по волейболу — о развитии спорта в Татарстане на момент, когда в республике еще не было команд

Рафик Мурзаков. Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе завершилась спортивная часть визита юных спортсменок из Объединенных Арабских Эмиратов в Казань. Волейболистки из женской спортивной академии имени Фатимы Бинт Мубарак (FBMA) сыграли четвертый, заключительный, матч с командой СШОР «Юность», директором которой является Рафик Мурзаков. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» известный наставник рассказал, как воспитал в обычной секции четырех волейболистов высочайшего класса, двое из которых стали олимпийскими призерами.

«Один из моих дедушек был мулла»

— Рафик Хасенович, как зарождался ваш знаменитый квартет воспитанников, когда практически на пустом месте выросли Руслан Насыров и Андрей Егорчев, а также дуэт ровесников Алексей Казаков и Евгений Матковский?

— Наверное, надо начать с того, что меня пригласили в автоград из Оренбурга, где жили мои родители еще со времен царской России. Там была команда «Буревестник», представлявшая педагогический институт, где и я учился, а тренером был Николай Петрович Бухвалов. Самой знаменитой волейболисткой города была олимпийская чемпионка Надежда Зезюла (в замужестве Радзевич).

— У вас в роду были церковнослужители?

— Как догадались? Да, фамилия Мурзаков произошла от слова «мурза», все правильно. У меня один из дедушек был муллой, бабушка, соответственно, — остабикә (жена муллы). Там мои предки жили издревле. Была, скажем так, династия Мурзаковых, а с развитием строительства железных дорог появилась узловая станция Абдуллино.

— А как вы оказались в Челнах?

— По окончании вуза в 1985 году я получил приглашение в Набережные Челны (на тот момент г. Брежнев). Приехав в Челны, я сделал первый набор мальчиков 1974 года рождения, куда входил Руслан Насыров — в будущем игрок подмосковного «Динамо» и одинцовской «Искры». После пяти лет занятий он попал в юношескую сборную еще Советского Союза, став в ее составе вторым призером чемпионата мира, проходившего в Португалии — это был последний турнир для волейбольной сборной Союза.

Выпустив 1974 год рождения, я набрал 1976-й. Помню, я ходил по городу, искал высокорослых пацанов и обнаружил в конце концов Алексея Казакова и Евгения Матковского. Для их обучения уже был создан спортивный класс, а вслед за ними в наборе 1978 года подоспел уже Андрей Егорчев, ставший, как и Казаков, призером Олимпиады, а также семикратным чемпионом России.

«Меня пригласили в Автоград из Оренбурга, где жили мои родители еще со времен царской России». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Если в голове что-то есть — быть тебе тренером»

— Уникальность второго достижения состоит в том, что Егорчев выиграл это звание в разных командах, крайне редко повторяясь.

— Да, в итоге даже родилось выражение: хочешь стать чемпионом, бери Егорчева, причем, побеждать он начал рано, в 21 год, опередив в этом плане всех моих воспитанников. Еще в 1999 году, когда Андрею был 21 год, он стал чемпионом России в составе команды Екатеринбурга у очень жесткого по характеру наставника Валерия Алферова. А уже в составе «Белогорья» Егорчев был признан МВП «Финала четырех» Лиги чемпионов, что для игрока его амплуа — первый темп, или центральный блокирующий, огромная редкость.

— Как «Золотой мяч» у вратаря, что, кроме Льва Яшина, никому не удавалось сделать.

— Да, именно. И вот в моменте, когда мы так «стрельнули» своими воспитанниками, в Казани начали создавать команду, которая сейчас стала великой, — «Зенит-Казань». И когда здесь работал Виктор Сидельников, меня пригласили на должность его помощника. Тогда руководителем команды УВД города был Евгений Закирович Давлетшин. Он же стоял у истоков создания команды, которую собирал Андрей Лебедев. И с уровня первой лиги они поднялись в высшую лигу Б, куда уже и был приглашен Сидельников. Общими усилиями мы вышли в Суперлигу, тогда команда называлась еще «Динамо-ТТГ». Я отработал до 2007 года, потом поехал в Уфу, куда меня пригласили в местную команду «Урал», откуда я вернулся на историческую родину и теперь работаю директором спортивной школы.

— Принято считать, что для молодых спортсменов необходим какой-либо ориентир, команда мастеров во времена СССР, профессиональная команда, как сейчас, чтобы молодежь знала — куда стремиться. Волейбольной команды в Татарии не было в Казани, не говоря уже о Челнах.

— Вы не совсем правы, уже в советские времена у нас была женская команда «Кама», которой 4 года руководил известный наставник Анатолий Саркисов. У нас с ними любопытное знакомство произошло практически на момент моего приезда в Челны, когда в раздевалке он меня оглядел и спросил: «Ты кто такой?». «Волейболист, — говорю, —хочу работать тренером». Он резюмировал: «Если в голове что-то есть — быть тебе тренером. Заходи ко мне, я с тобой поделюсь некоторыми нюансами».

«Общими усилиями мы вышли в Суперлигу, тогда команда называлась еще «Динамо-ТТГ». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я сам играл в команде с рядом моих воспитанников»

— Тогда переиначу вопрос: как можно прогрессировать, когда не было конкуренции?

— У нас была конкуренция по Татарии, поскольку в Казани продуктивно работал детский тренер Владислав Соколов, у которого был очень хороший выпуск 1973 года рождения. А затем три моих ученика из первого набора 1974 года в составе сборной РСФСР заняли 2-е место на первенстве Советского Союза. Там основа была из воспитанников спортшколы Иваново, их было девять и трое наших.

Уже в российский период в Челнах была образована команда, где играли Дмитрий Щипков, будущие игроки сборной Казахстана Ильгиз Низамов, Айрат Шигапов, Роман Паненко (сын известного тренера Виктора Паненко). А затем и я сам играл с рядом моих воспитанников 1978 года рождения, тем же Андреем Егорчевым. Егорчев и ровесники тогда учились в десятом классе нашей спортивной школы, и мы выступали на уровне Первой лиги чемпионата России. И уже вслед за нашей командой, появились волейбольные коллективы в Альметьевске, Чистополе, там играли Владислав Бабичев, Николай Самбуков.

— Звучит очень любопытно даже не в том плане, что Иваново — город невест, а не волейболистов-чемпионов, просто там женский волейбол был развит куда лучше. Олимпийские чемпионки Ирина Ильченко (Смирнова), Светлана Корытова, Екатерина Кабешова, плюс еще команда в Шуе.

— Соглашусь, хотя Александр Ермилов, олимпийский чемпион и игрок ленинградского «Автомобилиста», партнер названных Зайцева и Сидельникова, тоже родом из Иваново. Вот мы с воспитанниками этого мощного волейбольного центра в латвийском городе Даугавпилсе стали вторыми в Союзе, уступив только сборной Украины.

Отвечая на ваш вопрос, на кого ориентировалась челнинская волейбольная молодежь, скажу, что еще перед развалом СССР у нас была возможность приезжать на туры чемпионата страны по волейболу и воочию наблюдать за играми лучших волейболистов мира. Вячеслав Зайцев — совершенно точно лучший связующий, кстати, его сменщика, Виктора Сидельникова, в штабе которого я потом стал работать, я запомнил еще по площадке, как и весь состав ЦСКА во главе с легендарным Александром Савиным.

«Еще перед развалом СССР у нас была возможность приезжать на туры чемпионата страны по волейболу». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вот вы говорили о том, что нужен ориентир в виде команды мастеров, а в городе Обнинск, где вырос Савин, не было таковой — это город не волейболистов, а атомщиков. И Александр Савин там занимался плаванием, откуда перешел в волейбол, а уже в 17 лет был в составе сильнейшей команды мира, в ЦСКА и в сборной страны. Ему тоже повезло, я считаю, с первым тренером, поскольку Владимир Питанов воспитал в Обнинске целую плеяду будущих звезд волейбола — это и братья Ярослав и Олег Антоновы, Сергей Цветнов.

«Я бы передал всех воспитанников в Казань, но тут не было команды»

— Банальный вопрос: в чем секрет успеха?

— Мне кажется, что в моем окружении были амбициозные люди, я сам из таких, которые считали, что, если уж занимаемся этим делом, то надо стремиться выбиться в лучшие. Я был амбициозным тренером, считавшим, что на каждой тренировке надо выкладываться на сто процентов, так и мои лучшие подопечные становились игроками сборной страны, будучи уроженцами города, где не было сильной команды.

Того же Егорчева, после дебютного сезона в «КАМАЗе», пригласили в Екатеринбург, что было дальше я уже рассказал.

«Приходилось отдавать сильнейших учеников хорошим тренерам, которые проявляли в них заинтересованность» . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Его — в Екатеринбург, Насырова ранее — в «Динамо», Московская область, Казакова — в Одинцово, Матковского — в Пермь, к тренеру Владимиру Путину. Обычно так происходит, что детский тренер стремится отдавать наиболее перспективных игроков в одну команду, чтобы они оставались в одном коллективе.

— Я бы их передал, всех своих воспитанников скопом, в ту же Казань, но тут не было команды. В Челнах, где я мечтал о создании команды уровня Суперлиги, чуть ранее появился тот самый «КАМАЗ», где мы играли с моими воспитанниками. Поэтому приходилось отдавать сильнейших учеников хорошим тренерам, которые проявляли в них заинтересованность и могли помогать в дальнейшем профессиональном росте.

— Казань, на момент создания волейбольного «Динамо-ТТГ», переживала такой период безденежья, когда Виктор Сидельников признавался, что могут не поехать на следующий тур, что повлечет за собой снятие команды с розыгрыша чемпионата.

— Я такой период не застал, поскольку мы уже вышли в высшую лигу А, и финансирование на тот момент можно было уже назвать стабильным, что позволило пригласить в Казань игроков уровня сборной России, таких как Евгений Митьков и Руслан Олихвер.