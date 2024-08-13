«Прямая связь между магнитными бурями и состоянием человека не доказана»

Эксперты — о влиянии магнитных бурь на состояние человека

Фото: Динар Фатыхов

Магнитные бури периодически фиксируется на земле последние несколько месяцев, а в понедельник она усилилась и достигла уровня G3. Это природное явление зачастую сказывается на жизни людей — происходят сбои на спутниках и в радиосвязи, а иногда и ухудшается физическое самочувствие. О том, почему возникают магнитные бури и как они влияют на людей, — в материале «Реального времени».

«Проведено недостаточно исследований»

Магнитные бури длятся совсем недолго — всего 2—3 дня, рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев.

— Магнитные бури появляются из-за того, что на солнце возникают вспышки. Вот эти корпускулярные потоки в течение примерно пары дней достигают нашей земли и вторгаются в наше магнитное поле, возмущают его и тем самым вызывают как раз так называемую магнитную бурю, — объяснил профессор природу явления.

Он подчеркнул, что это природное явление способствует сбоям в работе техники и электроники, а также может вызвать отключение интернета. Дело в том, что магнитные бури способны образовывать электрические токи в металлических предметах. Чем они больше, например линия электропередач, тем токи существеннее.

— Отрицать связь между бурями и электроникой нельзя. Вместе с тем существует мнение, что магнитные бури влияют на самочувствие человека. Такую идею полностью нельзя отвергать, однако теория пока научно не доказана, недостаточно исследований проведено. Однозначного мнения по этому поводу нет, поэтому для нас это пока загадка, — подчеркнул Переведенцев.

«Достаточно много пациентов жалуется на ухудшение самочувствия из-за погоды»

О недоказанности того факта, что магнитные бури сказываются на самочувствии людей, «Реальному времени» рассказала и казанский врач-терапевт Дина Ефимова. По ее словам, на этот счет есть множество исследований, однако для признания научным сообществом теории верной этого пока недостаточно.

— При этом очень многие пациенты говорят о том, что из-за погоды у них ухудшается самочувствие. Зачастую эти пациенты имеют болезни системы кровообращения. <...> Обычно они обращаются с основными жалобами: скачки давления, боли в суставах и прочее. Но в качестве дополнительного симптома они указывают реакцию на изменение погоды. По моему опыту, достаточно много людей считают себя метеозависимыми, — подчеркнула она.

Ефимова выразила мнение, что такая статистика связана не с бесспорным влиянием магнитных бурь на самочувствие людей, а с состоянием здоровья конкретного человека:

— Имеются исследования, в которых доказывается, что большая часть инсультов, инфарктов и других различных сердечно-сосудистых проблем как раз встречаются именно в момент магнитной активности. Такие данные существуют, да. Но можно ли принимать их на сто процентов? Пока спорно.

Взаимосвязь между здоровьем и магнитными бурями объясняют сужением сосудов и возможным загустением крови в организме, подчеркнула медик. Поэтому в первую очередь влиянию магнитных бурь подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: с артериальной гипертензией, гипотонией и прочее.

— Такие люди как раз и называются метеозависимыми. Обычно они сами говорят о том, что чувствуют себя хуже в период магнитной активности, — отметила спикер. — Однако это может быть связано с большим количеством факторов.

«Стоит пройти глубокое обследование»

К симптомам, которые фиксируются у метеозависимых людей во время бурь, Ефимова отнесла учащенное сердцебиение, бессонницу, головные боли, в том числе и мигрени, при которых не помогает ни один анальгетик. Также пациенты отмечают скачки давления и невозможность его скорректировать.

Говоря о том, как можно улучшить состояние человека во время бури, врач не дала каких-либо советов для самостоятельной помощи себе. Однако подчеркнула, что необходимо обратиться к специалисту:

— В любом случае ежегодное обследование и диспансеризацию мы рекомендуем проходить любому человеку. <...> Но если наблюдается тенденция к метеозависимости, мы рекомендуем проходить более глубокое обследование, поскольку это может быть связано с хроническими заболеваниями.

При этом универсального рецепта для улучшения самочувствия во время магнитных бурь нет. По словам Ефимовой, лечение будет зависеть от симптоматики и других индивидуальных особенностей.

— В случае метеозависимости необходимо отслеживать свое самочувствие и корректировать дозировку лекарственных препаратов в зависимости от потребностей. Соответственно, это все нужно обговаривать с лечащим врачом, — подчеркнула спикер.



Рекордная вспышка на Солнце

В мае за трое суток Солнце выбросило в сторону Земли четыре исключительно крупных облака плазмы, которые сольются в единый крупный объект. На пике уровень магнитной бури составил не менее G4.33.

Позже Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что зарегистрировала новую особо крупную вспышку на Солнце класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за последние 25 лет.

Магнитные бури фиксировались и в этом месяце: 3—4 и 9—11 августа, а 12 числа усилились и достигли уровня G3. Всего они продлились четыре дня.

Отметим, что степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется учеными по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, возмущенность магнитного поля не вызывает никаких серьезных последствий.