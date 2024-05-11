Магнитная буря на Земле впервые за 20 лет достигла высшего уровня G5

Фото: Максим Платонов

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что магнитное поле Земли может подвергнуться атаке со стороны Солнца. За трое суток светило выбросило в сторону нашей планеты четыре исключительно крупных облака плазмы, которые сольются в единый крупный объект. По расчетам ученых, он ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью.

По словам собеседника агентства, на пике уровень магнитной бури составит не менее G4.33, при этом есть 15-процентная вероятность, что он достигнет уровня G5 впервые с 2005 года.

Позже Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что зарегистрировала новую особо крупную вспышку на Солнце класса Х3.9. Она стала четвертой по силе за последние 25 лет.

За минувшие два дня на Солнце произошло шесть вспышек высшего балла X. Сейчас уровень солнечной активности составляет около 9,8 по десятибалльной шкале. В ближайшие несколько дней взрывная энергия пойдет на убыль, однако геомагнитные бури разной степени силы могут продолжаться на Земле вплоть до конца недели.

Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления и испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

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Рената Валеева