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Накрывшая Землю магнитная буря усилилась до уровня G3

10:01, 12.08.2024
Накрывшая Землю магнитная буря усилилась до уровня G3
Фото: Максим Платонов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня, в понедельник, магнитная буря усилилась и достигла уровня G3.

По словам специалиста, после 8.28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли стали сильнее.

Напомним, что магнитная буря началась еще в пятницу и должна продлиться практически до конца сегодняшнего дня.

Олег Исаков

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