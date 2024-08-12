Накрывшая Землю магнитная буря усилилась до уровня G3
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня, в понедельник, магнитная буря усилилась и достигла уровня G3.
По словам специалиста, после 8.28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли стали сильнее.
Напомним, что магнитная буря началась еще в пятницу и должна продлиться практически до конца сегодняшнего дня.
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