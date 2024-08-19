Застройщики ИЖС надеются, что нацстандарт положит конец самостроям
Правда, это значительно увеличит стоимость строительства частных домов
В августе в России заработал «зеленый» стандарт для строительства частных домов — следовать ему пока не обязывают, но в отрасли считают, что все может измениться. Документ включает 45 критериев, которым должно соответствовать строение, чтобы его признали экологичным. За основу взят уже действующий ГОСТ для многоквартирных домов, правда, критериев в нем больше (81). По данным Росстата, более половины вводимого в стране жилья приходится на малоэтажное строительство, поэтому государство решило разработать аналогичные нормы и для ИЖC. Как нововведение изменит рынок загородной недвижимости и повлияет ли это на стоимость индивидуальных домов — разбиралось «Реальное время».
«Строгих требований следовать «зеленому» стандарту нет»
Введение ГОСТа для индивидуального жилищного строительства сейчас на первом этапе реализации проекта. Большинство застройщиков, опрошенных «Реальным временем», пока даже не слышали о «зеленом» стандарте для ИЖС, к тому же закон и не обязывает его соблюдать, так зачем ему следовать? Новшество вступило в силу в августе. Подробнее о том, что представляет собой этот стандарт и каковы преимущества возведения домов в соответствии с его требованиями, рассказал президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов:
Стандарт включает в себя ряд требований к проектированию, строительству и эксплуатации жилых зданий. Охватывает такие аспекты, как энергоэффективность, управление отходами и создание комфортной городской среды. Основная идея заключается в том, чтобы сделать ИЖС более устойчивым и безопасным для экологии.
— На данный момент в российском законодательстве нет строгих требований, обязывающих всех застройщиков следовать «зеленому» стандарту. Однако я считаю, нормативно-правовая база постепенно развивается, и возможно, в будущем требования к экологической устойчивости строительства станут более строгими, и застройщики должны будут учитывать его требования при проектировании и строительстве своих домов, — подчеркнул Усманов.
Эксперт признает, что работа в рамках «зеленого» стандарта может привести к увеличению первоначальных затрат на строительство, так как многие экологичные материалы и технологии стоят дороже традиционных. Однако он убежден, что эти вложения могут окупиться в долгосрочной перспективе благодаря снижению эксплуатационных расходов. Энергоэффективные дома могут значительно сократить затраты на отопление и электроэнергию, что в итоге сделает их более экономичными.
Сертификацию на соответствие стандарту проводит специальная организация, которая должна быть включена в реестр операторов. Если дом получает высокий рейтинг, заказчик и исполнитель могут претендовать на различные бонусы. Например, подрядчик получит более дешевый кредит в рамках эскроу-финансирования, а заказчик — более дешевую ипотеку. Кроме того, стандарт служит ориентиром при разработке проектов ИЖС.
«Исключить из игры тех, кто пытается обойти правила ради выгоды»
В оценке новых правил строительства частных домов сами застройщики расходятся во мнениях. Учредитель строительной компании «ArmA СТРОЙ» Рамис Муллабаев не видит сложностей, связанных с введением нового стандарта. По его мнению, это только вытеснит с рынка недобросовестных застройщиков: «Думаю, он поможет очистить рынок от недобросовестных исполнителей. Именно они предлагают более дешевые материалы и услуги, не соответствующие заявленным характеристикам».
Спикер считает, что для улучшения имиджа застройщики будут стремиться следовать стандарту и это позволит исключить из игры тех, кто пытается обойти правила ради собственной выгоды, и защитить конечного потребителя от некачественной постройки. Тем самым клиент будет огражден от возможных проблем в будущем. Вместе с тем нововведение неминуемо приведет к удорожанию строительства индивидуальных домов:
В качестве примера застройщики приводят популярный сегодня материал, используемый при строительстве экономичных домов — это вибропрессованный блок с газобетонной крошкой за 62 рубля за штуку. В то же время более современный и экологичный керамический блок обойдется примерно в 180 рублей за штуку. Себестоимость строительства дома из керамоблоков вырастет на полмиллиона рублей.
Для тех, кто хочет соблюдать «зеленый» стандарт в ИЖС, затраты однозначно возрастут, соглашается с коллегой и другой застройщик — основатель компании «Ханский дом» Ильяс Гимадов:
По его словам, часть застройщиков на рынке уже работает только с экологически чистыми материалами и соблюдают все технологии, в то время как их коллеги экономят на материалах и не придерживаются ГОСТов. «На этом фоне и возникает очень большой разброс в цене. Одни дома обходятся в 10-12 млн рублей, другие можно купить за 7-8 млн. Если введут «зеленый» стандарт окончательно, то дома подорожают примерно на 20-30%. Но правильнее сказать, что стоимость сравняется, потому что всем застройщикам придется строить качественно», — убежден девелопер.
«Рядовой потребитель сможет осилить покупку «зеленого» дома?»
По мнению директора компании «Мастер дома» Руслана Касимова, введение новых правил может привести к тому, что строительство индивидуальных домов станет слишком дорогим удовольствием для татарстанцев, которые не смогут осилить эти затраты.
По мнению, Руслана Касимова, законодателям сначала стоит обдумать, как отладить систему внедрения механизма эскроу-счетов при покупке индивидуальных домов. Эта проблема более актуальна, считает он:
— Если в прошлом году я еще мог работать как застройщик и продавать дома в ипотеку, то сейчас возникают трудности. Я теперь могу выступать только как подрядчик. А на самого клиента ложится весомая финансовая нагрузка — человек, желающий купить дом в ипотеку, обязан сначала заплатить банку первоначальный взнос, а это около 1,5 млн рублей, не у всех есть такие деньги. Я не против эскроу — это помогает обезопасить клиентов. Но надо продумать и скорректировать процесс. Пусть банки не требуют первоначальный взнос, а отдают подрядчику, чтобы можно было запустить работу. И дальше выдавать деньги со счета поэтапно, после завершения строительства фундамента, стен и крыши. Сейчас же подрядчик сначала все должен сделать за свой счет и только по завершении получить деньги. А если у человека нет денег на первоначальный взнос, ему не видать и дома, — заключил собеседник издания.
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