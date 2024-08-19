Застройщики ИЖС надеются, что нацстандарт положит конец самостроям

Правда, это значительно увеличит стоимость строительства частных домов

Фото: Ирина Плотникова

В августе в России заработал «зеленый» стандарт для строительства частных домов — следовать ему пока не обязывают, но в отрасли считают, что все может измениться. Документ включает 45 критериев, которым должно соответствовать строение, чтобы его признали экологичным. За основу взят уже действующий ГОСТ для многоквартирных домов, правда, критериев в нем больше (81). По данным Росстата, более половины вводимого в стране жилья приходится на малоэтажное строительство, поэтому государство решило разработать аналогичные нормы и для ИЖC. Как нововведение изменит рынок загородной недвижимости и повлияет ли это на стоимость индивидуальных домов — разбиралось «Реальное время».

«Строгих требований следовать «зеленому» стандарту нет»



Введение ГОСТа для индивидуального жилищного строительства сейчас на первом этапе реализации проекта. Большинство застройщиков, опрошенных «Реальным временем», пока даже не слышали о «зеленом» стандарте для ИЖС, к тому же закон и не обязывает его соблюдать, так зачем ему следовать? Новшество вступило в силу в августе. Подробнее о том, что представляет собой этот стандарт и каковы преимущества возведения домов в соответствии с его требованиями, рассказал президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов:

— «Зеленый» стандарт включает в себя ряд ключевых аспектов, направленных на повышение энергоэффективности строительного процесса и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Основные особенности заключаются в обязательных требованиях к использованию экологически чистых материалов, улучшенной теплоизоляции, эффективных системах отопления и вентиляции, а также внедрении технологий, минимизирующих потребление ресурсов — воды и электроэнергии.

Стандарт включает в себя ряд требований к проектированию, строительству и эксплуатации жилых зданий. Охватывает такие аспекты, как энергоэффективность, управление отходами и создание комфортной городской среды. Основная идея заключается в том, чтобы сделать ИЖС более устойчивым и безопасным для экологии.



— На данный момент в российском законодательстве нет строгих требований, обязывающих всех застройщиков следовать «зеленому» стандарту. Однако я считаю, нормативно-правовая база постепенно развивается, и возможно, в будущем требования к экологической устойчивости строительства станут более строгими, и застройщики должны будут учитывать его требования при проектировании и строительстве своих домов, — подчеркнул Усманов.

На данный момент в российском законодательстве нет строгих требований, обязывающих всех застройщиков следовать «зеленому» стандарту. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эксперт признает, что работа в рамках «зеленого» стандарта может привести к увеличению первоначальных затрат на строительство, так как многие экологичные материалы и технологии стоят дороже традиционных. Однако он убежден, что эти вложения могут окупиться в долгосрочной перспективе благодаря снижению эксплуатационных расходов. Энергоэффективные дома могут значительно сократить затраты на отопление и электроэнергию, что в итоге сделает их более экономичными.

Сертификацию на соответствие стандарту проводит специальная организация, которая должна быть включена в реестр операторов. Если дом получает высокий рейтинг, заказчик и исполнитель могут претендовать на различные бонусы. Например, подрядчик получит более дешевый кредит в рамках эскроу-финансирования, а заказчик — более дешевую ипотеку. Кроме того, стандарт служит ориентиром при разработке проектов ИЖС.

«Исключить из игры тех, кто пытается обойти правила ради выгоды»

В оценке новых правил строительства частных домов сами застройщики расходятся во мнениях. Учредитель строительной компании «ArmA СТРОЙ» Рамис Муллабаев не видит сложностей, связанных с введением нового стандарта. По его мнению, это только вытеснит с рынка недобросовестных застройщиков: «Думаю, он поможет очистить рынок от недобросовестных исполнителей. Именно они предлагают более дешевые материалы и услуги, не соответствующие заявленным характеристикам».

Спикер считает, что для улучшения имиджа застройщики будут стремиться следовать стандарту и это позволит исключить из игры тех, кто пытается обойти правила ради собственной выгоды, и защитить конечного потребителя от некачественной постройки. Тем самым клиент будет огражден от возможных проблем в будущем. Вместе с тем нововведение неминуемо приведет к удорожанию строительства индивидуальных домов:

— Ожидаемо, что внедрение стандарта приведет к увеличению стоимости домов, но оно будет оправдано повышением качества жилья, уменьшением эксплуатационных расходов и улучшением экологической обстановки. Да, более дорогие, но экологически чистые дома будут более востребованы на рынке.

В качестве примера застройщики приводят популярный сегодня материал, используемый при строительстве экономичных домов — это вибропрессованный блок с газобетонной крошкой за 62 рубля за штуку. В то же время более современный и экологичный керамический блок обойдется примерно в 180 рублей за штуку. Себестоимость строительства дома из керамоблоков вырастет на полмиллиона рублей.



Для тех, кто хочет соблюдать «зеленый» стандарт в ИЖС, затраты однозначно возрастут, соглашается с коллегой и другой застройщик — основатель компании «Ханский дом» Ильяс Гимадов:



— В этом нет никакого сомнения, так как это уже другой уровень домов. Однако есть и положительные стороны. Никакие новые стандарты не могут стать препятствием для работы добросовестных компаний. Плюс в том, что у нас будет здоровая конкуренция, а не конкуренция с самостроями, где не соблюдаются никакие СНИПы и нормы.

По его словам, часть застройщиков на рынке уже работает только с экологически чистыми материалами и соблюдают все технологии, в то время как их коллеги экономят на материалах и не придерживаются ГОСТов. «На этом фоне и возникает очень большой разброс в цене. Одни дома обходятся в 10-12 млн рублей, другие можно купить за 7-8 млн. Если введут «зеленый» стандарт окончательно, то дома подорожают примерно на 20-30%. Но правильнее сказать, что стоимость сравняется, потому что всем застройщикам придется строить качественно», — убежден девелопер.

«Рядовой потребитель сможет осилить покупку «зеленого» дома?»



По мнению директора компании «Мастер дома» Руслана Касимова, введение новых правил может привести к тому, что строительство индивидуальных домов станет слишком дорогим удовольствием для татарстанцев, которые не смогут осилить эти затраты.



— Никаких четких разъяснений по «зеленому» стандарту я не слышал. Думаю, как и многие мои коллеги. Ознакомившись с тезисами нового правила, у меня возникает вопрос, а по карману ли будут людям дома, построенные по этому стандарту. Хватит ли людям денег на те дома, где используются только экологически чистые материалы или разработана система энергоэффективности? Безусловно, экологичность — это прекрасно, но что из этого выйдет? Взять экологичные автомобили. Да, они ездят без выхлопа, нет загрязнения, но они стоят в два раза дороже, то же может произойти с домами. Но с другой стороны, я понимаю, что мне тоже придется строить по этому стандарту, потому что банки будут учитывать этот момент при оформлении ипотеки.

По мнению, Руслана Касимова, законодателям сначала стоит обдумать, как отладить систему внедрения механизма эскроу-счетов при покупке индивидуальных домов. Эта проблема более актуальна, считает он:

— Если в прошлом году я еще мог работать как застройщик и продавать дома в ипотеку, то сейчас возникают трудности. Я теперь могу выступать только как подрядчик. А на самого клиента ложится весомая финансовая нагрузка — человек, желающий купить дом в ипотеку, обязан сначала заплатить банку первоначальный взнос, а это около 1,5 млн рублей, не у всех есть такие деньги. Я не против эскроу — это помогает обезопасить клиентов. Но надо продумать и скорректировать процесс. Пусть банки не требуют первоначальный взнос, а отдают подрядчику, чтобы можно было запустить работу. И дальше выдавать деньги со счета поэтапно, после завершения строительства фундамента, стен и крыши. Сейчас же подрядчик сначала все должен сделать за свой счет и только по завершении получить деньги. А если у человека нет денег на первоначальный взнос, ему не видать и дома, — заключил собеседник издания.

