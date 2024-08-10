Бизнес-обзор: крах «дочки» «Татфлота» и новый учредитель Алексеевского молзавода
Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 23-я
На текущей неделе татарстанский бизнес активно менял учредителей, но в большинстве случаев новые совладельцы связаны с прежними родственными узами. К примеру, основатель бугульминского предприятия НПО «НТЭС» Виктор Чудин привел в компанию дочь, а бенефициар лениногорской нефтесервисной «РНК+» Евгения Рослова уступила дело сыновьям. Также в эти дни стало известно о банкротстве ТД «Татфлот» и начале процедуры приватизации ряда крупных муниципальных предприятий Казани, таких как МУП «Горводзеленхоз» или МУП «Ритуал». Подробнее — в обзоре «Реального времени».
На молокозаводе Хайруллиных новый учредитель
У Алексеевского молокозавода (входит в холдинг «Красный Восток-Агро» семьи Хайруллиных) накануне сменился один из учредителей. Компания в равных долях была записана на Владимира Куимова и Валерия Мельникова, в пятницу доля последнего перешла к Марселю Шакирову. На сегодня он также указан совладельцем еще одной фирмы «Алексеевское молоко» (50%) и казанского ООО «Заречье» (1,08%).
Сам завод был основан еще в 1936 году и за годы жизни прошел различные стадии реорганизации. В 2016-м его выкупил агрохолдинг Хайруллиных, с тех пор предприятие работает, как ООО «Алексеевский МЗ». Мощности завода позволяют перерабатывать 300 тонн молока в сутки. По итогам 2022-го объем переработки составил 24 770 тонн. Здесь производят сливочное масло, пастеризованное и сухое молоко, йогурт, кефир, сметану, творог.
Компания завершила прошлый год с выручкой в 730,3 млн рублей, но понесла убытки на 28,3 млн. На днях предприятие угодило в скандал с загрязнением окружающей среды. По данным Волжско-Камского территориального управления Минэкологии и Прокуратуры Алексеевского района, местный молокозавод сбрасывал неочищенные стоки на рельеф местности. Нарушение оперативно устранили, сброс прекратили.
Основатель НПО «НТЭС» привел в бизнес дочь
Совладелицей бугульминской компании по выпуску оборудования для нефтедобычи — НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» («НТЭС») Виктора Чудина (71,32%) на этой неделе стала его дочь Ольга Чудина. Правда, ей принадлежит менее процента (0,1%) от уставного капитала компании.
Предприятие-производитель измерительных приборов для нефтяников возникло на заре 90-х, когда на тот момент начальник лаборатории «ТатНИПИнефть» Чудин решил открыть собственное дело. За ним в бизнес ушел весь коллектив лаборатории. Сегодня НПО «НТЭС» производит различное оборудование для нефтедобычи не только в России, но и поставляет продукцию в Туркмению, Азербайджан, Беларусь. Во времена пандемии, в условиях кризиса в нефтегазовой сфере, компания освоила новое для себя направление — создание коммунальной техники, и сейчас выпускает также мини-погрузчики Frontmen.
Кроме Чудиных в совладельцах НПО еще шесть человек: Виктор Александров (14,49%), Екатерина Воробьева (4,22%), Рамзия Ибрагимова (4,22%), Тимур Нуруллин (4,22%), Петр Ушков (1,04%), Владимир Мальцев (0,35%). В прошлом году компания показала серьезный прирост выручки до 1,03 млрд рублей (+48,5%), вдвое выросла и чистая прибыль — до 239,7 млн.
Бизнес Сергея Рослова продолжат сыновья
Семейное дело продолжат и представители другой известной на Юго-Востоке Татарстана фамилии — бизнесмены Рословы из Лениногорска. Более 20 лет назад группу нефтесервисных компаний «РосНефтеКомплект» основал Сергей Рослов, но в 2007 году предприниматель умер. Фирма, которая досталась его брату Владимиру, обанкротилась три года назад.
Бизнес продолжил развиваться под другим юрлицом — ООО «РНК+», которым владеет Евгения Рослова. Однако с пятницы компания перешла сыновьям основателя группы Алексею и Александру Рословым. Оба брата владеют ею в равных долях.
«РНК+» занимается проектированием и строительством объектов нефтегазовой отрасли под ключ. В 2021 году Рословы хотели продать компанию и ее дочку «Рословхиммаш» за 3,5 млрд рублей, но попытка не удалась. По итогам прошлого года оборот фирмы составил 924,2 млн, чистая прибыль — 61,3 млн рублей.
Ликвидация ТД «Татфлот» и приватизация МУП Казани
Под конец рабочей недели стало известно о планах ликвидировать дочернее предприятие «Татфлота» — ООО «Торговый дом «Татфлот». Сообщение в Федресурсе 9 августа опубликовала сама организация, уведомив о начале процедуры ликвидации в соответствии с решением единственного участника общества от 10 июля 2024 г. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения по адресу регистрации фирмы.
В мае минувшего года заявление о банкротстве «дочки» «Татфлота» подавали налоговики, с оговоркой — о несостоятельности отсутствующего должника. Совладельцем общества выступает АО «Татфлот», обеими компаниями руководит Валерий Воронин, который также возглавляет ООО «Волжская буксирная компания», бенефициаром которой является глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.
В эти дни стало известно и о начале процедуры реорганизации крупных муниципальных унитарных предприятий Казани, таких как МУП «Ритуал», МУП «Горводзеленхоз». Сообщение также было опубликовано в Федресурсе 6 августа. Так, МУП «Ритуал» уведомило о том, что предприятие будет реорганизовано АО «Ритуал», ссылаясь на постановление исполкома Казани от 31.07.2024 №3181. Днем ранее о реорганизации в акционерное общество сообщили и такие МУП, как «Городские мосты», «Горводзеленхоз», «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» (СТН), «Городское благоустройство».
Как ранее рассказывало «Реальное время», казанские власти заявили о приватизации и МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Кировского района города Казани». Решение принято в конце июля, депутаты Казгордумы одобрили преобразование девяти муниципальных унитарных предприятий города. Кроме вышеназванных в списке также: «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», Центр подготовки исходной документации и Дирекция муниципальных жилищных программ.
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