Бизнес-обзор: крах «дочки» «Татфлота» и новый учредитель Алексеевского молзавода

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 23-я

Фото: Динар Фатыхов

На текущей неделе татарстанский бизнес активно менял учредителей, но в большинстве случаев новые совладельцы связаны с прежними родственными узами. К примеру, основатель бугульминского предприятия НПО «НТЭС» Виктор Чудин привел в компанию дочь, а бенефициар лениногорской нефтесервисной «РНК+» Евгения Рослова уступила дело сыновьям. Также в эти дни стало известно о банкротстве ТД «Татфлот» и начале процедуры приватизации ряда крупных муниципальных предприятий Казани, таких как МУП «Горводзеленхоз» или МУП «Ритуал». Подробнее — в обзоре «Реального времени».



На молокозаводе Хайруллиных новый учредитель



У Алексеевского молокозавода (входит в холдинг «Красный Восток-Агро» семьи Хайруллиных) накануне сменился один из учредителей. Компания в равных долях была записана на Владимира Куимова и Валерия Мельникова, в пятницу доля последнего перешла к Марселю Шакирову. На сегодня он также указан совладельцем еще одной фирмы «Алексеевское молоко» (50%) и казанского ООО «Заречье» (1,08%).

Сам завод был основан еще в 1936 году и за годы жизни прошел различные стадии реорганизации. В 2016-м его выкупил агрохолдинг Хайруллиных, с тех пор предприятие работает, как ООО «Алексеевский МЗ». Мощности завода позволяют перерабатывать 300 тонн молока в сутки. По итогам 2022-го объем переработки составил 24 770 тонн. Здесь производят сливочное масло, пастеризованное и сухое молоко, йогурт, кефир, сметану, творог.

Мощности завода позволяют перерабатывать 300 тонн молока в сутки. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Компания завершила прошлый год с выручкой в 730,3 млн рублей, но понесла убытки на 28,3 млн. На днях предприятие угодило в скандал с загрязнением окружающей среды. По данным Волжско-Камского территориального управления Минэкологии и Прокуратуры Алексеевского района, местный молокозавод сбрасывал неочищенные стоки на рельеф местности. Нарушение оперативно устранили, сброс прекратили.

Основатель НПО «НТЭС» привел в бизнес дочь

Совладелицей бугульминской компании по выпуску оборудования для нефтедобычи — НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» («НТЭС») Виктора Чудина (71,32%) на этой неделе стала его дочь Ольга Чудина. Правда, ей принадлежит менее процента (0,1%) от уставного капитала компании.

Предприятие-производитель измерительных приборов для нефтяников возникло на заре 90-х, когда на тот момент начальник лаборатории «ТатНИПИнефть» Чудин решил открыть собственное дело. За ним в бизнес ушел весь коллектив лаборатории. Сегодня НПО «НТЭС» производит различное оборудование для нефтедобычи не только в России, но и поставляет продукцию в Туркмению, Азербайджан, Беларусь. Во времена пандемии, в условиях кризиса в нефтегазовой сфере, компания освоила новое для себя направление — создание коммунальной техники, и сейчас выпускает также мини-погрузчики Frontmen.

Предприятие-производитель измерительных приборов для нефтяников возникло на заре 90-х, когда на тот момент начальник лаборатории «ТатНИПИнефть» Чудин решил открыть собственное дело. realnoevremya.ru

Кроме Чудиных в совладельцах НПО еще шесть человек: Виктор Александров (14,49%), Екатерина Воробьева (4,22%), Рамзия Ибрагимова (4,22%), Тимур Нуруллин (4,22%), Петр Ушков (1,04%), Владимир Мальцев (0,35%). В прошлом году компания показала серьезный прирост выручки до 1,03 млрд рублей (+48,5%), вдвое выросла и чистая прибыль — до 239,7 млн.

Бизнес Сергея Рослова продолжат сыновья

Семейное дело продолжат и представители другой известной на Юго-Востоке Татарстана фамилии — бизнесмены Рословы из Лениногорска. Более 20 лет назад группу нефтесервисных компаний «РосНефтеКомплект» основал Сергей Рослов, но в 2007 году предприниматель умер. Фирма, которая досталась его брату Владимиру, обанкротилась три года назад.

Бизнес продолжил развиваться под другим юрлицом — ООО «РНК+», которым владеет Евгения Рослова. Однако с пятницы компания перешла сыновьям основателя группы Алексею и Александру Рословым. Оба брата владеют ею в равных долях.

«РНК+» занимается проектированием и строительством объектов нефтегазовой отрасли под ключ. В 2021 году Рословы хотели продать компанию и ее дочку «Рословхиммаш» за 3,5 млрд рублей, но попытка не удалась. По итогам прошлого года оборот фирмы составил 924,2 млн, чистая прибыль — 61,3 млн рублей.

«РНК+» занимается проектированием и строительством объектов нефтегазовой отрасли под ключ. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ликвидация ТД «Татфлот» и приватизация МУП Казани

Под конец рабочей недели стало известно о планах ликвидировать дочернее предприятие «Татфлота» — ООО «Торговый дом «Татфлот». Сообщение в Федресурсе 9 августа опубликовала сама организация, уведомив о начале процедуры ликвидации в соответствии с решением единственного участника общества от 10 июля 2024 г. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения по адресу регистрации фирмы.

В мае минувшего года заявление о банкротстве «дочки» «Татфлота» подавали налоговики, с оговоркой — о несостоятельности отсутствующего должника. Совладельцем общества выступает АО «Татфлот», обеими компаниями руководит Валерий Воронин, который также возглавляет ООО «Волжская буксирная компания», бенефициаром которой является глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин.

Воронин также возглавляет ООО «Волжская буксирная компания», бенефициаром которой является глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин (на фото). Максим Платонов / realnoevremya.ru

В эти дни стало известно и о начале процедуры реорганизации крупных муниципальных унитарных предприятий Казани, таких как МУП «Ритуал», МУП «Горводзеленхоз». Сообщение также было опубликовано в Федресурсе 6 августа. Так, МУП «Ритуал» уведомило о том, что предприятие будет реорганизовано АО «Ритуал», ссылаясь на постановление исполкома Казани от 31.07.2024 №3181. Днем ранее о реорганизации в акционерное общество сообщили и такие МУП, как «Городские мосты», «Горводзеленхоз», «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства» (СТН), «Городское благоустройство».

Как ранее рассказывало «Реальное время», казанские власти заявили о приватизации и МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Кировского района города Казани». Решение принято в конце июля, депутаты Казгордумы одобрили преобразование девяти муниципальных унитарных предприятий города. Кроме вышеназванных в списке также: «Пассажирское автотранспортное предприятие №2», Центр подготовки исходной документации и Дирекция муниципальных жилищных программ.