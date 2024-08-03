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В Казани реорганизовали «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района»

18:23, 03.08.2024
В Казани реорганизовали «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района»
Фото: Скриншот Яндекс Карт

Исполком Казани сообщил, что МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Кировского района города Казани» будет преобразовано в акционерное общество, которое станет правопреемником всех его прав и обязанностей.

Решение о приватизации было принято 31 июля 2024 года. Депутаты Казгордумы одобрили преобразование девяти муниципальных унитарных предприятий города, в том числе ДРЭУ Кировского района Казани, в акционерные общества.

В этот список также вошли:

  • «Ритуал»;
  • «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»;
  • Центр подготовки исходной документации;
  • Дирекция муниципальных жилищных программ;
  • городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»;
  • служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства;
  • «Городское благоустройство»;
  • «Городские мосты».
Дарья Пузикова

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