В Казани реорганизовали «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района»
Исполком Казани сообщил, что МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Кировского района города Казани» будет преобразовано в акционерное общество, которое станет правопреемником всех его прав и обязанностей.
Решение о приватизации было принято 31 июля 2024 года. Депутаты Казгордумы одобрили преобразование девяти муниципальных унитарных предприятий города, в том числе ДРЭУ Кировского района Казани, в акционерные общества.
В этот список также вошли:
- «Ритуал»;
- «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»;
- Центр подготовки исходной документации;
- Дирекция муниципальных жилищных программ;
- городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»;
- служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства;
- «Городское благоустройство»;
- «Городские мосты».
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