В Казани реорганизовали «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района»

Исполком Казани сообщил, что МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление (ДРЭУ) Кировского района города Казани» будет преобразовано в акционерное общество, которое станет правопреемником всех его прав и обязанностей.

Решение о приватизации было принято 31 июля 2024 года. Депутаты Казгордумы одобрили преобразование девяти муниципальных унитарных предприятий города, в том числе ДРЭУ Кировского района Казани, в акционерные общества.

В этот список также вошли:

«Ритуал»;

«Пассажирское автотранспортное предприятие №2»;

Центр подготовки исходной документации;

Дирекция муниципальных жилищных программ;

городской производственный трест водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»;

служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства;

«Городское благоустройство»;

«Городские мосты».

Дарья Пузикова