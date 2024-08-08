Поддубного направили в Москву, обыски у Скотта Риттера, строительство нового терминала в аэропорту Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 8 августа.
- Военкора Евгения Поддубного, выжившего после попадания FPV-дрона в автомобиль, направили из Курска в одну из больниц Москвы. Сейчас ему назначили курс лечения и восстановления после покушения.
- Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Генералу предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, взятку ему передали за покровительство при выполнении работ в сфере пожарной безопасности.
- В следующем году в Казани начнется строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта. Его пропускная способность составит порядка 3 тысяч пассажиров в час, что значительно больше, чем его текущие возможности — 1 200 человек.
- Агенты ФБР и представители американской полиции провели обыск в доме бывшего американского разведчика Скотта Риттера. По мнению Риттера, это связано с опасениями правительства по поводу возможного нарушения американского закона о регистрации иностранных агентов. Напомним, что Риттера сняли с рейса самолета, когда он собирался отправиться на ПМЭФ-2024.
- Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что всех жильцов дома, в котором недавно произошел взрыв газа, будут расселять. По его словам, дом признали аварийным и подлежащим сносу, а всем пострадавшим выплатят компенсации. Напомним, в результате того происшествия погибли 10 человек, еще 26 пострадали.
- В России начали разработку приложения «Менеджер минных полей». Оно поможет бойцам находить и отмечать на карте взрывоопасные устройства. Командиры будут использовать эти данные для планирования задач и информирования следующих за ними подразделений и саперов.
- Дворники, уборщики, воспитатели, нянечки и учителя попали в список профессий с самыми маленькими зарплатами в России, сообщает HeadHunter. Так, средняя зарплата представителей этих профессий составляет 32,6 тыс. рублей для дворников, 37,3 тыс. — для уборщиков, 40,5 тыс. — для воспитателей и 41,9 тыс. — для нянечек. При этом стоит отметить, что медиана зарплат в России на сегодняшний день составляет 70—75 тыс. рублей.
- Прошедшей ночью системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью и еще два — над Курской областью, сообщает Минобороны России.
Олег Исаков
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