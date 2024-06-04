Бывший офицер разведки ВС США рассказал о том, как его сняли с рейса в США перед вылетом в Россию

Фото: Максим Платонов

Скотт Риттер, бывший офицер разведки Вооруженных сил США, сообщил RT о деталях своей высадки с рейса из Нью-Йорка. Он готовился вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.



По словам Риттера, три офицера таможенного управления полиции отвели его в сторону и забрали паспорт. Офицеры также вытащили сумки Риттера из самолета, а затем вывели его из аэропорта.

— Приказ Государственного департамента, — ответили ему на вопрос, почему его не допускают к полету в Россию. Больше ему ничего не сказали. Паспорт остался у представителей власти.



Рената Валеева