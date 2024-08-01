Обрушение двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу

Сегодня в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома по улице Сибирской, 81. По предварительной информации оперативных служб, причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации — эпицентр взрыва находился в квартире на третьем этаже.

По информации ТАСС, один человек погиб в результате обрушения, однако Следственный комитет эти данные опроверг. МЧС уточняет, что под завалами до сих пор находятся минимум восемь человек, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести — из них пятеро детей. Из дома эвакуировали 70 человек.

На месте ЧП работают 170 специалистов экстренных служб и 45 единиц техники. Минздрав России направил туда две авиамедицинские бригады.

В Дзержинском районе города власти ввели режим ЧС, а Следком возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В то же время Прокуратура начала проверку случившейся аварии.