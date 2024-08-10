День в истории 10 августа: открытие Лувра, новая инфекционка Казани, фестиваль «Итиль»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 10 августа 2024 года
10 августа в Казани пройдет фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Сегодня россияне отмечают День физкультурника. Четыре года назад в столице Татарстана открыли новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы, 11 лет назад русский спортсмен Олег Панкратов завершил кругосветный велопробег, 231 год назад Лувр впервые открылся для публики как национальный художественный музей в Париже. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Ежегодный фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» в парке имени Горького.
- Гонки на электромобилях на кубок АНО «Рестарт» на гоночной трассе KAZANRING Canyon.
- Первый семейный экофестиваль «Вместе просто» в лесопарке «Лебяжье».
- Фестиваль «КультТорг» на набережной озера Кабан.
- Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».
- Всероссийский фестиваль «Сулинка — Белый ключ» в Бавлах.
- Показы Volga Fashion Show в экстрим-парке «Урам».
- «Казанский триатлон — 2024».
Кто родился: политик Анатолий Собчак и писатель Михаил Зощенко
- 1814 — швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Nestle Генри Нестле (скончался 7 июля 1890 года). В 1867 году он изобрел первую в мире смесь для кормления грудных детей, которая даже спасла жизнь малышу одной из сотрудниц компании. Вскоре Нестле стал первым производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, какао и молочный шоколад.
- 1845 — казахский поэт-просветитель, основоположник казахской классической литературы Абай Кунанбаев (скончался 6 июля 1904 года).
- 1874 — 31-й президент США в 1929—1933 годах Герберт Гувер (скончался 20 октября 1964 года). На период его правления пришлась Великая депрессия, что существенно понизило его авторитет. Победу на следующих выборах одержал Франклин Рузвельт.
- 1889 — американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия» Чарльз Дэрроу (скончался 29 августа 1967 года).
- 1894 — русский и советский писатель Михаил Зощенко (скончался 22 июля 1958 года). Известен в первую очередь как автор сатирических произведений. Также писал романы и рассказы для детей.
- 1929 — советский и российский актер Олег Стриженов. Снимался в фильмах «Хождение за три моря», «Сорок первый», «Звезда пленительного счастья», «Юность Петра» и других.
- 1935 — советский и грузинский композитор Гия Канчели (скончался 2 октября 2019 года). В 1970-м начал преподавать в консерватории, а через год стал еще и заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шота Руставели. В России более всего известна киномузыка Канчели — к фильмам «Мимино», «Ханума», «Кин-дза-дза!».
- 1937 — советский и российский государственный деятель и политик Анатолий Собчак (скончался 19 февраля 2000 года). Первый мэр Санкт-Петербурга в 1991—1996 годах. С 1997-го до 1999-го жил в Париже. В феврале 2000-го Собчак стал доверенным лицом Путина, который на тот момент был кандидатом в президенты России.
- 1957 — российский актер Андрей Краско (скончался 4 июля 2006 года). В числе фильмов и сериалов с его участием — «Операция «С Новым годом!», «Сестры», «9-я рота», «Жмурки», «Сволочи», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Каменская».
- 1975 — главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Татарстане Елена Сизова.
- 1978 — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана Алсу Мифтахова.
Кто скончался: физик Генри Мозли и кинорежиссер Станислав Ростоцкий
- 1896 — немецкий инженер, один из пионеров авиации Отто Лилиенталь (родился 23 мая 1848 года). Он объяснил причины парения птиц и создал науку о планеризме. Погиб, пилотируя планер собственной конструкции и не справившись с управлением.
- 1915 — английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии Генри Мозли (родился 23 ноября 1887 года).
- 1946 — французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа Леон Гомон (родился 10 мая 1864 года). Он создал французскую кинокомпанию Gaumont — первую в мире киностудию.
- 2001 — советский кинорежиссер, сценарист Станислав Ростоцкий (родился 21 апреля 1922 года). Его фильмы «А зори здесь тихие» и «Белый Бим, черное ухо» выдвигались на премию «Оскар». Также в числе картин Ростоцкого — «Доживем до понедельника», «Герой нашего времени», «Эскадрон гусар летучих» и другие.
Праздники: День биодизеля и День физкультурника
- Международный день биодизеля. 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло. К этой дате и приурочили неофициальный праздник.
- День физкультурника в России. Широкое распространение праздник получил в 30-х годах прошлого века, когда в СССР внедрили лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».
События в истории: открытие Мадагаскара, Казань — столица Worldskills, день рождения Набережных Челнов
- 1500 — португальский мореплаватель Диегу Диаш открыл Мадагаскар. Попал он туда, отстав во время шторма от остальной флотилии около мыса Доброй Надежды. После Диаш направился к берегам Мозамбика, обогнул Африку и вернулся в Португалию. Уже в 1502 году была составлена карта открытого моряком острова.
- 1792 — в Париже произошло одно из знаковых событий Великой Французской революции — народное восстание, которое привело к падению французской монархии. В результате король Людовик XVI был отстранен от власти и арестован.
- 1793 — Лувр впервые открылся для публики как национальный художественный музей. Сегодня в нем представлено более 400 тысяч экспонатов. Коллекция музея включают в себя уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского (особенно французского и итальянского) искусства.
- 1913 — в Харбине завершил свой кругосветный велопробег русский спортсмен Онисим Панкратов. Еще в 1896 году международная федерация велоспорта учредила бриллиантовую пальмовую ветвь для того, кто первым объедет всю Европу. Панкратов смог получить почетную награду.
- 1985 — произошла радиационная авария в бухте Чажма (Приморский край). В результате взрыва на атомной подводной лодке АПЛ К-431 проекта 675 погибли по разным данным 10 или 11 офицеров и матросов. Еще 290 человек получили значительные дозы радиации, у 10 из них зафиксировали острую лучевую болезнь, у 39 — лучевую реакцию.
- 1995 — на базе ВТНПО «Казань» было создано АО «ТАИФ», ставшее головной компанией одной из крупнейших многопрофильных негосударственных компаний России.
- 2015 — в бразильском городе Сан-Паулу на мировом чемпионате рабочих профессий Worldskills Competition — 2015 международное жюри выбрало Казань столицей чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition, который прошел в 2019 году.
- 2015 — авиакомпания Red Wings открыла полеты в третий по численности населения город Татарстана — Нижнекамск. Рейсы начали выполнять в аэропорт «Бегишево» три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. К выполнению авиарейсов по маршруту Москва — Нижнекамск авиакомпания Red Wings приступила по программе по расширению регулярной маршрутной сети по территории России.
- 2019 — могилам русской поэтессы Марины Цветаевой и «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой в Елабуге придали статус объектов культурного наследия федерального значения.
- 2020 — в Казани открыли новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Общая стоимость второй очереди РКИБ, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей. Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных.
- 2020 —город Набережные Челны отметил свое 90-летие. Именно в этот день в 1930 году селу был присвоен статус города. В день юбилея в Челнах открыли проспект Залесный. Отремонтированная улица стала своеобразным подарком к юбилею города от Минтранса Татарстана.
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