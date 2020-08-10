Набережные Челны отмечают 90-летний юбилей

Набережные Челны отмечают 90 лет со дня присвоения поселению статуса города. Об этом сообщают «Челнинские известия»

Первое упоминание Набережных Челнов относится к 1626 году. Первоначально поселение носило название Чалнинский починок, затем Береговые, Бережные и, наконец, Набережные Челны. Преобразовано в город село было 10 августа 1930 года постановлением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета СССР.



Сейчас Набережные Челны — большой город с развитой инфраструктурой. Численность населения на сегодня составляет более 533 тыс. человек.

Напомним, что в этом году в республике празднуется 100-летие ТАССР. Ранее в Набережных Челнах сняли документальный фильм, посвященный этой дате.

