«Это заберет наши прибыли»: рестораторы Казани сворачивают развитие бизнеса

В ожидании роста налоговой нагрузки отрасль вынуждена взять паузу с открытием новых ресторанов и кафе

Фото: Максим Платонов

Заведения общепита, которые готовят к запуску в Казани этим летом, на какое-то время рискуют стать последними новыми проектами на гастрономической карте столицы. По крайней мере, пока бизнес не адаптируется к возросшей налоговой нагрузке из-за реформы. «Мы для себя видим 2025 год, как стоп, будем останавливаться — не будет такой прибыли, которая позволит такими же масштабами и темпами развиваться», подтвердил «Реальному времени» Вячеслав Миллер, владелец татарстанской франшизы сети пиццерий «Додо». Взять паузу планируют и другие сетевые игроки, в ресторанной отрасли в будущем году ждут падения прибыли на 30—40 процентов и роста среднего чека почти на 20—30 процентов.



«Центр вообще не интересен, работаем по «спальникам»



В конце августа в Казани на ул. Большой Красной ожидается открытие нового ресторана татарской кухни от альметьевских предпринимателей Линара и Лейсан Ахмадиевых. Свой проект национальной гастрономии запустили на территории комплекса «Туган авылым» основатели «Булатов-групп» Айдар Булатов и Радик Абдрахманов.

На очереди появление еще нескольких заведений общепита и не только в центре города, но и на периферии. Казанские рестораторы начинают активно осваивать спальные районы города и даже окраины. К примеру, через считанные дни откроет ресторан в Дербышках владелец сети пиццерий «Додо» Вячеслав Миллер, арендовавший здание бывшего кафе татарской кухни «Каенлык» площадью 230 кв. м на улице Мира.

— Мы туда не доезжали, а у нас есть правило часа на доставку, по внутренним правилам — даже 35 минут. Если мы не укладываемся, значит плохо работаем, это уже катастрофа. До Дербышек трудно было добираться, мы какую-то часть захватывали, но полностью — нет. Плюс подвернулось хорошее помещение, хорошая локация. В этой части города нас давно ждут, мы мониторим спрос, — пояснил бизнесмен.

— Мы сами активно работаем по «спальникам» и тоже с удовольствием открылись бы в Дербышках, если бы нам предложили подходящую локацию. Мы сейчас ищем помещения в Авиастроительном районе, ведем переговоры по Кировскому, то есть на самом деле центр Казани сейчас вообще не интересен — аренда конская, потребительская способность, то есть средний чек, в «спальнике» такой же, как в центре, но при этом у тебя более понятная прогнозируемая посадка гостей. Поэтому все, что со средним чеком до 2 тысяч рублей, здесь работает очень хорошо, — отметил казанский ресторатор и владелец P.Love Нурислам Шарифуллин.



В Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ подтверждают эту тенденцию: бизнес активно заходит в спальные районы города. «В центре мест уже не осталось, очень сложно что-то открывать. Надо осваивать и новые территории, мы видим, как сегодня развиваются спальные районы. Раньше здесь был большой риск открытия предприятий питания, потому что люди приезжали сюда только спать, для посещения кафе и ресторанов выезжали в центр. Сегодня мы видим, что в Ново-Савиновском, Советском и других районах открываются достойные заведения. Люди после работы с удовольствием будут посещать эти предприятия», — считает генеральный директор ассоциации Галина Шарафутдинова.

«Мы для себя видим 2025 год как стоп, будем останавливаться»

Татарстанский франчайзи «Додо» недавно открыл еще одно заведение в Советском районе города на ул. Курынова и готовится запустить другое в Кировском, на ул. Фрунзе. В результате сеть пиццерий в Казани расширится до 13 ресторанов. Также в планах — запуск кофеен «Дринкит», которые пока развиваются в рамках бренда только в Москве. Но на этом предприниматель намерен остановиться с развитием бизнеса. Причина — возрастающая налоговая нагрузка в результате реформы системы налогообложения.

— С точки зрения работы предпринимателя ситуация на рынке достаточно тяжелая. Налоговое бремя будет ужесточаться, и мы для себя видим 2025 год как стоп, то есть мы будем останавливаться. Мы понимаем, что у нас не будет прибыли — такой, которая позволит такими же масштабами и темпами развиваться. Нас переведут на другую налоговую систему, и нам придется платить гигантские суммы налогов — это, в общем-то, заберет наши прибыли, — убежден Вячеслав Миллер.

В Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ подтверждают эту тенденцию: бизнес активно заходит в спальные районы города. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прекратить расширять свой бизнес, по его словам, планируют еще многие рестораторы в городе: «По нашим подсчетам, и не только моим — все в один голос говорят, что это однозначно остановит бизнес, развитие. Самое страшное — наши предприниматели недооценивают всего происходящего, что их ждет. К сожалению, бухгалтерская грамотность у нас хромает, ввиду того, что нас всегда держали на упрощенке, и мы об этом мало думали. А сейчас приходит время, когда нужно будет считать все очень четко».

В отрасли считают, что отчисление налогов по новым правилам резко сократит рентабельность ресторанного бизнеса: если ранее доходы позволяли открывать новые заведения, то сейчас «прибыльность упадет процентов на 35—40». Больше всего предпринимателей волнуют изменения в упрощенной системе налогообложения (УСН). Вводится обязанность платить НДС — упрощенцы по умолчанию станут плательщиками этого налога. Не платить его можно, только если годовой доход не превышает 60 млн рублей. Но есть обязательное условие — надо успеть подать уведомление в налоговую, чтобы воспользоваться правом на освобождение от уплаты сбора.

— На данный момент позиция Федерации рестораторов и отельеров России заключается в том, что предприятия, оказывающие услуги общественного питания, не будут являться плательщиками НДС. Так, согласно подпункту 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса, оказание услуг общественного питания с 01.01.2025 освобождается от уплаты НДС при соблюдении определенных условий, прописанных в Налоговом кодексе, — сообщила Галина Шарафутдинова.

Речь идет о следующих условиях: сумма годового дохода организации или ИП не превышает 2 млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составляет не менее 70 процентов, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или ИП в пользу физлиц, не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ. Тем не менее бизнес пока настроен пессимистично относительно предстоящих изменений по налогам.

— Сейчас происходят серьезнейшие изменения Налогового кодекса, такого не было, наверное, со времен падения СССР. Реформа, к сожалению, не до конца проработана, у участников рынка к ней еще много вопросов. Изменения глобальные, и огромное количество предпринимателей не осознают их масштаб и новые правила игры. Эти правила сильно меняют экономику ресторана, и они изменят ландшафт рынка общественного питания не только в Казани, но по России в целом, — убежден Нурислам Шарифуллин.

«Для всех, у кого доходность ниже 20 процентов, бизнес просто закончится»

— Вы знаете, эта тенденция, наверное, первый звонок — многие к этому придут, — комментирует решение казанских рестораторов директор компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев, однако он также считает, что выход есть, — В любом случае будут какие-то оптимизации, так или иначе люди все равно будут решать эти вопросы. Все прекрасно понимают, что возросшая налоговая нагрузка, конечно, сдерживает развитие бизнеса, но будут искать варианты. Спрос есть, поиском помещений заняты различные игроки: и сетевые, и мелкие заведения.

По данным Татарстанстата, в первом полугодии 2024-го оборот рынка общественного питания в республике вырос на 6,3 процента — до 37,2 млрд рублей. Однако динамика роста рынка резко замедлилась: в январе — июне 2023-го общепит вырос на 20,6 процента.



— Настроение минорное у некоторых предпринимателей, которые хотели развиваться в рамках одного юридического лица. После того как на законодательном уровне установили планку в 60 млн рублей и выше, чтобы автоматом стать плательщиком НДС, и от этого уже нельзя отказаться. При этом фактически стоимость товаров, работ, услуг возрастает на 5 или 7 процентов. Естественно, компании стали понимать, что они конкурентно проигрывают тем, кто работает без такого НДС. Поэтому, естественно, никакого желания увеличивать свою выручку в рамках одного юрлица свыше 60 млн у предпринимателей нет, — пояснил налоговый эксперт, директор компании «АКК «Аудэкс» Виктор Тимохин.

По его словам, это яркий пример того, когда предприниматели вынуждены дробить бизнес: «Люди будут задумываться на предмет того, чтобы либо несколько юрлиц до 60 млн рублей иметь и оставаться в конкурентном поле, либо еще каким-то образом видоизменять свои бизнес-процессы». По словам эксперта, прибыльность бизнеса упрощенцев серьезно снизится: «Падение общей рентабельности может составить 20—30 процентов. У предпринимателей действительно пессимизм в этом отношении, у региональных властей — тоже, потому что все повышение в федеральный бюджет уходит».

Собеседник издания не исключает, что бизнесу удастся оспорить эти изменения в системе налогообложения: «Я бы надеялся на следующее. В свое время на уровне Конституционного суда был отменен налог с продаж как несоответствующий Конституции. Если кто-то из толковых юристов попытается в Конституционном суде аналогично эту налоговую реформу в части НДС в 5—7 процентов оспорить по аналогии с налогом с продаж, может быть, что-то и удастся. В противном случае придется просто всем выстраивать определенный бизнес-процесс».

В отрасли считают, что отчисление налогов по новым правилам резко сократит рентабельность ресторанного бизнеса. realnoevremya.ru

Виктор Тимохин прогнозирует рост расходов бизнеса на обучение сотрудников бухгалтерских служб у небольших компаний, которые «ранее ограничивались одним бухгалтером, возможно, и не очень квалифицированным». Тем, кому предстоит платить НДС, придется повышать свою квалификацию. Еще одна статья расходов — повышение зарплаты персоналу.

— Бюджет выигрывает, это несомненно, и все процессы понятны, казна должна пополняться. Просто не совсем, как мне кажется, справедливо поступают: если по НДФЛ еще более-менее понятно, а вот в части ущемления интересов малого и среднего бизнеса — не совсем ясно, — посетовал спикер.

Ресторатор Нурислам Шарифуллин считает, что многие представители отрасли столкнутся с большими потерями прибыли: «Думаю, что процентов 30, у нас было даже больше — порядка 40 процентов. Когда 3 года назад мы перешли с УСН на общую систему налогообложения, у нас было минус 40 процентов от прибыли. Это правда. Сейчас у многих математика не сложится. Потому что для всех, у кого доходность, например, ниже 20 процентов, бизнес просто закончится».



Ресторатор считает, что многие представители отрасли столкнутся с большими потерями прибыли. предоставлено Алиной Карамовой

Предприниматель надеется, что, благодаря разъяснительной работе органов власти и налоговой службы, потери бизнеса удастся минимизировать. Но убежден, что налоговое бремя все равно отразится на стоимости товаров и услуг: «Многие коллеги просто переложат возросшую налоговую нагрузку в цену». Средний чек в ресторанах Казани вырастет на 10—15 процентов уже до конца этого года и еще на столько же в следующем, 2025-м.

— Инфляция разогналась очень серьезно. Ее, конечно, немного остудили повышением ключевой ставки, но по большому счету тот рост, который произошел, очень сильно меняет структуру среднего чека. Просто сейчас дешевые овощи, собственные. Как только снова начнем работать с импортом во второй половине сентября — начале октября, произойдет рост цен на 10—15 процентов. Все начнут корректировать меню. А после внедрения налоговых новшеств, когда начнут сводить баланс в конце первого квартала года и поймут, что математика не склеивается, еще раз поднимут цены процентов на 10—15, — прогнозирует спикер.