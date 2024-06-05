«Ладно налоги повысили, но еще создают предпосылки, чтобы бизнес ошибся!»

Предпринимателей на упрощенке предупредили о подводных камнях налоговых новшеств

Фото: Динар Фатыхов

«Самая неприятная вещь — упрощенцы по умолчанию станут плательщиками НДС», предупреждают эксперты малый и средний бизнес о последствиях реформы налоговой системы. Причем даже те предприниматели, что могут не платить налог, получат счета с повышенной ставкой — 20%, если вовремя не уведомят налоговиков о своем праве. Об этих и других неожиданных проблемах, с которыми могут столкнуться представители МСБ уже с нового года, говорили сегодня в рамках круглого стола в Торгово-промышленной палате Татарстана.



Главные налоговые новшества: что ждет бизнес



Открывая встречу с бизнес-сообществом, зампредседателя ТПП РТ Сергей Карпухин обрисовал обширные поправки в налоговое законодательство в рамках законопроекта №639663-8, внесенного правительством России в Госдуму. Изменения коснутся НДФЛ, акцизов, налога на прибыль, НДПИ, УСН, НДС и страховых взносов. Основные положения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

— Увеличение налогов произойдет в любом случае, но хотелось бы чтобы в безболезненном режиме для бизнеса, — заметил модератор и добавил, что предложения, собранные в рамках круглого стола, будут переданы татарстанским парламентариям для подготовки инициативы о поправках в законопроект.

На встрече с бизнес-сообществом в ТПП РТ обрисовали обширные поправки в налоговое законодательство. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По НДФЛ вводится прогрессивная шкала налогообложения — дифференцированные ставки по налогу в зависимости от размера и вида дохода. В частности, предлагается установить четырехступенчатую шкалу с постепенным увеличением ставки от 13 до 22%. Граждане с годовым доходом менее 2,4 млн рублей по-прежнему будут платить 13%, свыше этой суммы и до 5 млн рублей — 15%. При доходах от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

Законодатели уверяют, что такое прогрессивное налогообложение затронет порядка 2 млн человек. Однако эксперты считают, что высококвалифицированные и, как правило, высокооплачиваемые сотрудники, для которых налог поднимется до 15%, могут потребовать компенсации потерянных сумм от работодателей с нового года.

— Здесь каждый бизнесмен будет решать сам: будет он компенсировать потери, вызванные повышенной ставкой НДФЛ для таких категорий, или нет. Есть небольшая хитрость: если у вас есть такие высокооплачиваемые работники, то, наверное, есть смысл в конце года, предполагаемые выплаты, бонусы, которые будут выходить за границы в 2025 году, провести их 2024 годом, — посоветовал Сергей Карпухин.

Здесь каждый бизнесмен будет решать сам: будет он компенсировать потери, вызванные повышенной ставкой НДФЛ для таких категорий, или нет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Упрощенцы по умолчанию станут плательщиками НДС»

По налогу на прибыль ожидается повышение ставки с 20 до 25% с сохранением действующих сейчас преференциальных механизмов для некоторых категорий налогоплательщиков. Впрочем, параллельно вводится федеральный инвестиционный вычет в отношении капитальных расходов, произведенных в рамках инвестпроектов, а также увеличение с 1,5 до 2 повышающего коэффициента по расходам на НИОКР.

Но больше всего предпринимателей волнуют грядущие изменения в части упрощенной системы налогообложения (УСН). Эти поправки назвали «наиболее неоднозначными и дискуссионными». Предлагается увеличить предельный размер доходов с 200 до 450 млн рублей, а также остаточной стоимости основных средств со 150 до 200 млн рублей — величины будут ежегодно индексировать на коэффициент-дефлятор. Одновременно вводится обязанность платить НДС.

— Изначально можно было обрадоваться, потому что законодатели предлагают увеличить стоимостные границы для перехода на НДС, — заметил модератор, — Вроде бы все хорошо, но, как говорится, эту ложку меда испортила бочка дегтя. Да, отменяются повышенные ставки по упрощенке. Сейчас будет единая ставка 6% по «доходам» и 15% по «доходам минус расходы». Но это общая ставка по России, в Татарстане ставка 10%, и она ежегодно продлевается. А самая неприятная вещь — упрощенцы по умолчанию станут плательщиками НДС.

В этой ситуации бизнесу на УСН предложат разные варианты оплаты. Например, «упрощенец» может не платить НДС, если его годовой доход не превышает 60 млн рублей. Но есть обязательное условие — надо подать уведомление в налоговую, чтобы воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС.

Плательщики упрощенки могут выбрать, как им будут начислять налог — по обычным ставкам или пониженным: по 5%, если годовые доходы не превысили 250 млн рублей и 7%, если они свыше 450 млн рублей. Но только в случае обычной ставки — 20% — они смогут претендовать на налоговый вычет, а при пониженных — утратят это право.

Татарстанский бизнес предлагает «отшлифовать» законопроект

Кроме того, законодатели вводят амнистию для дробильщиков бизнеса, которые пошли на этот шаг, чтобы снизить налоговую нагрузку. Плательщикам, готовым отказаться от схем дробления бизнеса, прописали порядок прекращения обязанности по уплате налогов, пени и штрафов, не уплаченных в результате этого налогового правонарушения.

«Уверены, каждый из присутствующих здесь понимает, почему правительство и власть вынуждены были заняться изменением налоговой нагрузки», заметил замглавы ТПП РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уверены, каждый из присутствующих здесь понимает, почему правительство и власть вынуждены были заняться изменением налоговой нагрузки. Ситуацию, которая сейчас существует, думаю, никому объяснять не надо. У нас одна цель — обсудить нововведения и понять, как они повлияют на деятельность бизнеса. Мы, как самое крупное объединение бизнеса республики, по итогам нашей встречи подготовим предложение по шлифовке законопроекта, — отметил Сергей Карпухин.

Обращаясь к экспертному сообществу, он задал вопрос, насколько компенсационные механизмы, которые предлагает правительство взамен повышения налоговой ставки, действительно возместят рядовому налогоплательщику возросшие расходы по налогу на прибыль?

— Мы все понимаем, что сейчас есть необходимость выполнения государственных бюджетов, и с нашей точки зрения — это достаточно приемлемая ставка налогообложения, — заметил Ильдар Хуснутдинов, директор ООО «Аудэкс», добавив, что это совершенно сбалансированная, комфортная система, которая позволяет бизнесу и платить налоги, и выполнять свои социальные обязательства.

«Мы понимаем, что сейчас есть необходимость выполнения государственных бюджетов, и с нашей точки зрения — это достаточно приемлемая ставка налогообложения», — заявил Ильдар Хуснутдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается компенсационных мер, то, конечно, в полном объеме они не могут перекрыть возросшую ставку налогов на прибыль, заметил эксперт.

Освободить «упрощенцев» с правом не платить НДС от уведомлений

Большая дискуссия, как и ожидалось, развернулась вокруг «упрощенки», особенно в той части, что ее плательщики теперь обязаны платить и НДС.

— Об этом наверняка многие не слышали, а это микропредприятия в сельской местности, в районах, которые применяют УСН. Однако они вынуждены будут в любом случае направлять уведомления в налоговый орган при доходах менее 60 млн рублей, чтобы получить освобождение от обязанности по платежам по НДС, — посетовал директор компании «АКК «Аудэкс» Виктор Тимохин.

У спикера также поинтересовались — что будет, если предприниматель на УСН с правом не платить НДС не подаст уведомление в положенные сроки (формально это до 20 апреля 2025 года): «А таких будет однозначно много. Не подав уведомление, он попадет не на пониженные ставки, хотя будет проходить до 60 миллионов, а на 20-процентную ставку — так?».

— В принципе так, с 1 января 2025 года все эти организации автоматом становятся плательщиками НДС. Если уведомление не подали до 20 апреля, им просто 20% налог выставят и все, — ответил Тимохин.

«Если уведомление не подали до 20 апреля, им просто 20-процентный налог выставят и все», — ответил Тимохин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Ладно, налоги повысили, происходит определенное изъятие средств, но еще искусственно создают причины, предпосылки для того, чтобы малый бизнес ошибся. И даже имея право не платить повышенную ставку, в результате этой технической ошибки, он все-таки заплатит. Поэтому считаю нужным просить, чтобы те, кто имеет право не платить НДС и применять упрощенку, по умолчанию получали пониженную ставку, — предложил модератор.

«Я считаю разумным предложение в части освобождения от обязанности подавать уведомления, учитывая, что и так вся информация о доходах находится у ФНС, то есть это излишняя бюрократия», — согласился эксперт.