Потребительский бум идет на спад

Двигали динамику потребления вверх непродовольственные товары (машины и электроника в преддверии повышения ставки ЦБ), а потребление услуг и продовольствия стало снижаться. Фото: Реальное время

Темпы роста потребительского рынка в Татарстане начали сокращаться по сравнению с динамикой I квартала 2024 года, но рынок все еще перегрет. За полгода розница в республике выросла более чем на 12% — до 750 млрд рублей. В целом по России рост составил 8,8%. При этом если пищевая розница в регионе росла умеренно — на 5,4%, то в секторе непродовольственной розницы продолжился бурный рост (+18,4%). Тем не менее, несмотря на рост реальных доходов населения, о которых рапортует Росстат, и рекордный в истории России дефицит на рынке труда, во втором полугодии 2024 года потребление продолжит сокращаться — на него будут оказывать влияние инфляция и дорогие кредиты, в том числе отмена массовой льготной ипотеки и ужесточение других ипотечных госпрограмм.

Розница сбавляет обороты

Оборот потребительского рынка в Татарстане за первое полугодие 2024 года вырос на 12,3% и достиг 750 млрд рублей. Оборот пищевой розницы увеличился на 5,4% — до 334 млрд, непродовольственная розница выросла на 18,4% — до 415,5 млрд рублей.

Несмотря на высокие показатели по сравнению с первым полугодием 2023 года, динамика роста потребрынка начала замедляться: в первом квартале она составляла 15,7%, при этом пищевая розница росла на 7,5%, а непродовольственная — на 23,2%.

Оборот потребительского рынка в Татарстане за первое полугодие 2024 года вырос на 12,3% и достиг 750 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основные показатели потребительского рынка Татарстана

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2023 ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2024 1 Объем оборота розничной торговли 635,6 млрд рублей 750 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года 106,8% 112,3% 3 Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 297,2 млрд рублей 334 млрд рублей 4 Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года 108,3% 105,4% 5 Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами 338,5 млрд рублей 415,5 млрд рублей 6 Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами 105,4% 118,4% 7 Объем оборота розничной торговли на душу населения 158 876 рубля 187 379 рублей

По данным Татарстанстата

По сравнению с первым полугодием 2023 года в Татарстане сократилось количество предприятий торговли, общепит и сфера бытового обслуживания продолжают рост.

По сравнению с первым полугодием 2023 года в Татарстане сократилось количество предприятий торговли, общепит и сфера бытового обслуживания продолжают рост. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предприятия потребительского рынка

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2023 ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2024 1 Количество предприятий торговли 16 513 16 411 2 Количество предприятий общественного питания 5 429 5 674 3 Количество объектов бытового обслуживания населения 6 543 6 673

По данным Татарстанстата



Оборот рынка общественного питания в республике увеличился на 6,3% — до 37,2 млрд рублей, но динамика роста рынка также серьезно замедлилась: в январе — июне 2024 года общепит вырос на 20,6%. Оборот бытовых услуг населению вырос на 5,4% — до 34,8 млрд рублей.

Оборот рынка общественного питания в республике увеличился на 6,3% — до 37,2 млрд рублей, но динамика роста рынка также серьезно замедлилась. Реальное время / realnoevremya.ru

Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2023 ЯНВАРЬ — ИЮНЬ 2024 1 Объем оборота общественного питания 32 млрд рублей 37,2 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота общественного питания 120,6% 106,3% 3 Объем бытовых услуг населению 29,8 млрд рублей 34,8 млрд рублей 4 Индекс физического объема бытовых услуг населению 105,9% 105,4%

По данным Татарстанстата





Торможение динамики общего потребления фиксируют и в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования: с учетом сезонности месячный прирост показателя замедлился до 0,2% за июнь с 0,6% за май и 1,2% за апрель. Двигали динамику потребления вверх непродовольственные товары (машины и электроника в преддверии повышения ставки ЦБ), а потребление услуг и продовольствия стало снижаться.

При этом Росстат продолжает фиксировать в России бурный рост доходов и зарплат, а также новый исторический антирекорд безработицы. По данным официальной статистики, рост реальных денежных доходов населения во втором квартале в России ускорился и, несмотря на повышение инфляции, достиг 7,7% против 7,1% в первом квартале в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы ускорили рост до 9,6% против 6,4% соответственно, в итоге за полугодие они увеличились на 8,1%.

При этом Росстат продолжает фиксировать в России бурный рост доходов и зарплат, а также новый исторический антирекорд безработицы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В то же время россияне стали чаще обращаться за реструктуризацией займов. По данным Центробанка, во втором квартале 2024-го число заявок выросло на 21%, до 915 тысяч. Такой спрос регулятор объясняет высокой закредитованностью населения. Кредитный портфель заемщиков рос медленнее — показатель по сравнению с началом года увеличился на 6%, до 37 трлн рублей.

«Тенденции в Татарстане схожи с общероссийскими»

— На замедление роста потребительского рынка повлияло несколько факторов. Во-первых, высокие процентные ставки ограничивают доступность кредитов, что снижает потребительские расходы. Во-вторых, инфляция: индекс потребительских цен вырос на 7,6% с начала года, что увеличивает расходы на основные товары и услуги, — перечисляет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. — В-третьих, несмотря на рост номинальной заработной платы, высокая инфляция может снижать реальные доходы населения.

Непродовольственная розница росла более значительно по нескольким причинам, объясняет он: «Во-первых, возможен эффект низкой базы: в прошлом она демонстрировала более низкие темпы роста, что могло создать эффект более высокого роста в текущем периоде. Во-вторых, потребители могут переключаться на товары длительного пользования, такие как бытовая техника и электроника, особенно после пандемийного периода ограничений. В-третьих, в определенные месяцы спрос на непродовольственные товары может быть выше из-за сезонных покупок».

Продолжение замедления потребительского сектора неизбежно при сохранении текущих экономических условий — высоких процентных ставок и инфляции.

Тенденции в Татарстане, по его мнению, схожи с общероссийскими: рост потребительского рынка на 12,3% в Татарстане сопоставим с общероссийскими показателями роста розничной торговли на 8,8%.

Прогнозы по потребительскому рынку Татарстана до конца года предполагают дальнейшее замедление роста, если не произойдут значительные изменения в экономической политике. «Высокая инфляция и рост цен могут указывать на признаки перегрева экономики, — говорит Кабаков. — Государственные меры по регулированию ситуации будут ключевыми для предотвращения этого перегрева».

На рост рынка влиял опережающий рост зарплат

«Надо исходить из того, что в январе — мае этого года в России средняя заработная плата повысилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Татарстане такой же рост, соответственно, часть доходов населения пошла на потребление», — объясняет экономист и глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— Повышение ставки Центробанка значительно снижает платежеспособный спрос населения на товары длительного пользования и жилье. Это отразится на объемах потребления, но при этом необходимо учитывать опережающий рост доходов населения, что, скорее всего, позволит сохранить существующие объемы покупок, без учета рынка жилья, где ситуация более сложная, — считает Шайахметов.

Существующие опережающие темпы роста потребительского рынка связаны еще и с удовлетворением отложенного спроса, так как предыдущие годы были достаточно сложными для финансового состояния населения, напоминает он.

До конца года следует ожидать снижения покупательской активности населения, что будет оказывать сдерживающий эффект на рост рынка. «Однако с учетом повышения финансовой устойчивости предприятий, следует ожидать продолжения увеличения размеров зарплат. Сальдо прибылей и убытков организаций в России в январе — мае этого года по сравнению с прошлым повысилось на 13,6%, что выше темпов инфляции. Хотя следует отметить, что в Татарстане этот показатель снизился на 22,9%», — отметил эксперт.

«Кроме того, следует ожидать снижения активности на рынке жилья в связи с повышением стоимости ипотечных кредитов», — напомнил он.