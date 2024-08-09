Чем может обернуться повышение НДФЛ для мигрантов: «Либо серые схемы, либо рост цен»

Эксперты — об идее повышения НДФЛ до 30%

Фото: Максим Платонов

Инициативу о повышении НДФЛ для мигрантов на этой неделе выдвинула фракция ЛДПР. Авторы законопроекта предлагают увеличить налоги с 13% до 30% для иностранных граждан, работающих в России на основании патента. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», отнеслись к идее критично. В случае принятия закона работодателям придется повышать расходы на оплату труда, а это, в свою очередь, приведет к очередному подъему цен для российских граждан. Подробнее о возможных исходах инициативы — в материале.

«Деньги должны работать на нашу страну»

На этой неделе в Госдуме представили законопроект о повышении НДФЛ для мигрантов. Его авторы предлагают увеличить налоги с 13% до 30% для иностранных граждан, работающих в России на основании патента:

— Такие изменения увеличат поступления в бюджет, а значит, будут направлены на нужды наших граждан: развитие социальной инфраструктуры в городах и селах, дополнительные меры поддержки семей, пенсионеров, молодежи. Деньги должны работать на нашу страну, а не на родину мигрантов, — прокомментировал законопроект глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

«Деньги должны работать на нашу страну, а не на родину мигрантов». Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент доходы физлиц, которые не являются налоговыми резидентами России, облагаются НДФЛ в размере 30%. Однако если мигрант работает в стране на основании патента, ставка на налог остается той же, что и для россиян, — 13%.

В законопроекте отмечается, что в 2022 году разрешение на работу в России получили более 2,16 млн человек. Из них патент на осуществление трудовой деятельности имели свыше 2 млн иностранцев. В 2023 году показатель был аналогичен.

«Ведь есть же предел»

Повышение НДФЛ для мигрантов приведет к негативным последствиям, уверен главный редактор газеты «Трудовой мигрант» Закир Сариев. По его мнению, увеличение налогов спровоцирует отъезд иностранных граждан из России, а впоследствии приведет к еще более острому дефициту рабочей силы.

— Сейчас рабочих уже не хватает, дефицит и так чувствуется. Если налоги повысят, это поспособствует отъезду мигрантов из России. Особенно ярко это отразится на сфере строительства, — подчеркнул он.

Дефицит рабочих ощущается не только в России, но и в странах Средней Азии, откуда приезжает большое количество мигрантов, поделился Сариев:

— Получается, они заинтересованы в том, чтобы их граждане возвращались на родину. Соответственно, если налог повысят, мигранты из России точно вернутся к себе. Для них заработок в случае повышения налога будет примерно одинаковый, зато на родине не будет проблем с регистрацией и прочих бюрократических моментов.

Дефицит рабочих ощущается не только в России, но и в странах Средней Азии, откуда приезжает большое количество мигрантов, поделился Сариев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Говоря о трудностях нахождения иностранных граждан в России, Сариев добавил, что легализация деятельности и жизни на территории страны — это их основная проблема. Арендодатели не прописывают мигрантов в своих квартирах, что приводит к штрафам и дальнейшей депортации.

— Они и так устали от этих проблем, а повышение налога еще больше будет способствовать их отъезду из России, — подчеркнул собеседник «Реального времени».

В целом Сариев занял противоположную Слуцкому позицию: если законопроект примут, деньги потеряют граждане России.

— Да, работодатели согласятся тратить на оплату труда больше, чтобы не лишиться своих рабочих, но ведь есть же предел. Если у компании нет достаточных ресурсов, то как они смогут увеличить свои траты? — задался вопросом спикер. — Для начала повышение налогов приведет к росту расходов работодателей, а в конечном счете это повлияет на карманы простых российских граждан.

«Мы вернемся в 90-е»

В том, что повышение НДФЛ для мигрантов приведет лишь к повышению цен, уверен и другой спикер — заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов:

— Любые мероприятия, итогом которых станет отток мигрантов, плохо сказываются на стройке, потому что заметная часть рабочих у подрядчиков — это мигранты. От инициативы, очевидно, больше их не станет.

Соответственно, чем меньше недорогой рабочей силы, тем выше себестоимость строительства, добавил он. В свою очередь, рост себестоимости приведет и к очередному повышению цен на рынке недвижимости.

— Помимо повышения цен есть и второй момент: может увеличиться доля серых схем. Просто работодатели начнут платить «в черную». Тогда мы вернемся в 90-е, — подчеркнул Юсупов.

Соответственно, чем меньше недорогой рабочей силы, тем выше себестоимость строительства, добавил он. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению Юсупова, работать «в серую» откажутся крупные компании: «риски слишком велики». Такие организации будут либо повышать свои расходы на оплату труда, либо искать подрядчиков, сопоставимых по цене, но с 13-процентным НДФЛ.

— Как-то иначе здесь не получится. Либо серые схемы, на которые серьезные компании не пойдут, либо удорожание строительства. В конечном счете это все перекладывается на покупателя, — подытожил собеседник издания.

Трагедии в «Крокусе» и Санкт-Петербурге стали дополнительным катализатором процесса ужесточения миграционной политики и, как следствие, начавшегося еще в 2023 году оттока мигрантов из России. «Татарстан, к сожалению, нуждается в мигрантах, у нас мощная промышленность, нам нужна рабочая сила», — заметил глава республиканского парламента Фарид Мухаметшин на майской встрече с журналистами, практически процитировав слова, произнесенные ранее и раисом республики Рустамом Миннихановым.