Мусорные горы вокруг площадок сбора ТКО в Казани: кто виноват и что делать

Несвоевременный вывоз мусора, недообустройство контейнерных площадок и «микс» бытовых отходов со строительными: как решать мусорную проблему?

Фото: Мария Зверева

Казанский частный сектор задыхается в кучах мусора. Например, горы гниющей органики вперемешку со строительными отходами скапливаются на обочинах дорог вокруг оборудованных площадок для сбора ТКО в Авиастроительном районе. Жители окрестных домов жалуются на невыносимую вонь и рассказывают: до прошлого года мусор вывозили регулярно и даже выметали площадки метлой. Сейчас же, по их свидетельствам, отходы копятся неделями. И даже приехавшие сотрудники регоператора порой фиксируют свалку, фотографируют ее… и уезжают восвояси, отказавшись убирать. Дело в том, что обязанности регоператора возникают только в отношении твердых коммунальных отходов, а уборка строительного мусора в их обязанности не входит. Сортировать отходы на месте тоже никто по договору не обязан. В итоге завалы ликвидирует муниципалитет за свой счет после того, как прокуратура выносит представление. В чем основная проблема и что с этим делать — разбиралось «Реальное время».

15 из 15 проверенных площадок для сбора ТКО — с нарушениями



В системе «Народный контроль» на портале «Госуслуги» за последний месяц зафиксировано 117 жалоб на накопление мусора: несвоевременный вывоз, стихийные свалки, навалы строительных и крупногабаритных отходов. Жалобы поступают и в Минэкологии, и в прокуратуру, и в Росприроднадзор. Специалисты говорят, что проблема эта возникает ежегодно, но в 2024 году обострилась особенно. Главные проблемные точки — жилые массивы с частной застройкой.

В середине июля прокуратура Авиастроительного района совместно с инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, получив многочисленные жалобы местных жителей, провела рейд и оценила обстановку. Были проверены 15 точек и в каждой нашлись нарушения.

Проблем выявлено несколько. Во-первых, мусор не вывозится с должной периодичностью. По СанПиНу, если температура выше +5 градусов по Цельсию, делать это надо ежедневно, однако, по свидетельствам жителей, вывоз проводится в лучшем случае раз в неделю. Вокруг контейнерных площадок накапливаются горы мусора — бытовой и строительный, все вперемешку. К ним добавляются и отходы огородничества и садоводства: ботва и ветки. В условиях жаркого лета все это становится «химическим оружием»: гниющие отходы наполняют зловонными миазмами всю округу.

Во-вторых, налицо огрехи в обустройстве контейнерных площадок. Как рассказывает «Реальному времени» и. о. начальника управления государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ Адель Алимов, площадка должна быть заасфальтирована, снабжена ограждением, к ней должен быть организован удобный проход. Площадка для сбора ТКО должна быть внесена в реестр, отмежевана и снабжена четкими административными границами. Но по факту эти требования благоустройства не выполняются на многих площадках в частном секторе Авиастроительного района.

Заместитель прокурора Авиастроительного района Руслан Гусамов рассказывает, что по итогам проверки 17 июля были приняты меры прокурорского реагирования. В отношении регоператора — УК ПЖКХ — возбуждено дело об административном правонарушении, а в исполком Казани направлено представление об устранении нарушений в обустройстве контейнерных площадок и о расчистке образовавшихся вокруг них мусорных завалов (по 131-ФЗ за организацию и содержание места накопления отходов отвечает муниципалитет).

Заместитель прокурора Авиастроительного района Руслан Гусамов рассказывает, что по итогам проверки 17 июля были приняты меры прокурорского реагирования. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов «Реальному времени» сообщили, что в жилых массивах Авиастроительного района расположено 49 бункерных и контейнерных площадок. Из них 42 площадки имеют жесткое основание, ограждение с трех сторон, в этом году планируется обустроить еще пять.

Дополнительные площадки не организовываются по причине плотной застройки ИЖД (требования САнПиН — не менее 20 метров до домовладения).

«Воняет как! Надо же про людей как-то думать!»

Через две недели после первого рейда корреспонденты «Реального времени» отправились вместе со специалистами прокуратуры и Минэкологии во второй рейд, который провели для контроля результата. Результат неутешительный: горы мусора убрали, но на их месте уже вырастают новые стихийные свалки вокруг контейнеров. Например, на огороженной контейнерной площадке на улице Давыдова в два ряда стоят несколько контейнеров, переполненных мусором, а вокруг — немалый навал мешков, веток, крупногабаритных отходов. Телевизор, куски линолеума, тряпье, ветки, мусорные пакеты…

Местный житель, дом которого находится рядом с контейнерной площадкой на улице Давыдова, представился нашим корреспондентам Рафиком. Он рассказывает:

— Раньше идеально было: четыре женщины приезжали каждый день убираться, с метлой. Каждый день чистота и порядок были. А сейчас уже год, как полтора раза в неделю-две трактором убирают — и все. За это время вырастает гора мусора — как дом. Мне кажется, это потому, что коттеджи сейчас строят, весь строительный мусор сюда везут. Там же при советской власти сараи были. Их разбирают — все сюда тащат. Спрашиваем, почему. Отвечают: «Здесь удобно разгружать». Вот и воняет. Дочка у меня каждый день звонит, чтобы убрали. Хоть в неделю один раз убрали бы! Иногда и по две недели не убирают. Воняет как! Надо же про людей-то думать уже!

За 15 минут, проведенных корреспондентами рядом с площадкой на Давыдова, здесь несколько раз останавливались автомобили, из них выходили люди и выбрасывали в недавно расчищенные контейнеры мусорные пакеты, мешки с отходами и ведра со строительным мусором. Мария Зверева / realnoevremya.ru

За 15 минут, проведенных корреспондентами рядом с площадкой на Давыдова, здесь несколько раз останавливались автомобили, из них выходили люди и выбрасывали в недавно расчищенные контейнеры мусорные пакеты, мешки с отходами и ведра со строительным мусором. Адель Алимов и Руслан Гусамов рассказывают: в середине июля свалка доходила до самой дороги. Меры реагирования помогли — муниципалитет за свой счет все убрал, но ощущение, что власти борются с гидрой, у которой на месте отрубленной головы вырастают две новых.

На улице Камышинской все еще печальнее. Метрах в пятнадцати от дороги огорожена площадка для сбора ТКО, стоят несколько контейнеров, но до них не дойти: до самой дороги тянется обширная несанкционированная свалка. Аромат разлагающихся отходов сбивает с ног. Местная жительница Наиля Болтуева возмущается:

— Раз в месяц у нас мусорку убирают! Раньше, в прошлом году, была бригада, они регулярно расчищали, женщины приезжали на машине. А с нынешней весны, как снег сошел, началось вот такое. Примерно раз в месяц приезжают убирать это. Вчера приезжал мусоровоз, они посмотрели — и уехали…

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов «Реальному времени» тоже сообщают, что навалы мусора образуются потому, что регоператор — УК ПЖКХ — регулярно срывает графики вывоза мусора.

«От количества контейнерных площадок, к сожалению, чище не становится.

Федеральный закон об отходах производства и потребления наделил органы МСУ полномочиями только по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также определению схемы размещения таких мест. Содержание площадок для размещения ТКО включает в себя: подбор разлетевшегося мусора, покраску и побелку ограждений, очистку от снега в зимний период, дезинсекцию и дератизацию.

Навалы образуются из-за срыва графиков вывоза мусора регоператором. Контейнерные площадки регулярно заполнены, при невывозе жители складируют мусор вокруг площадок», — говорится в сообщении администрации.

А в дополнение представители муниципальных властей напоминают: «Необходимо отметить, что договор на вывоз отходов заключен между жителями и ООО «УК ПЖКХ» напрямую, Администрация стороной договора не является. Жители вправе требовать от регоператора выполнения договора в полном объеме».



«У каждой контейнерной площадки должны быть определены четкие границы»

Третья точка нашей грустной «экскурсии» — улица Мариупольская. Здесь площадка для сбора ТКО расположена в отдалении от дороги — примерно в 25 метрах. Рядом с ней стоят два бункера для накопления крупногабаритных отходов, но дойти до них непросто. Нет ни тропинки, ни, тем более, асфальтированной дорожки. Зато рядом выходит труба ливневки, из которой на землю весело хлещет обильный поток воды (недавно прошел сильный дождь). Желающий выбросить мусор, чтобы дойти до контейнерной площадки, должен быть экипирован как минимум в резиновые сапоги. А представители прокуратуры и Минэкологии рассказывают: сейчас здесь хотя бы лужи, грязь и грунт, по которому там и сям разбросан мусор. Две недели назад все это покрывал сплошной мусорный завал!

— Это все была огромная помойка, — описывает Адель Алимов. — Мы видим, что тут подразумевается оборудованная площадка, но как видите, сейчас туда можно пройти только по колено в воде. Подъездной путь к площадке плохой. По сути, мы видим не обустроенную площадку для сбора ТКО, а свалку с бетонными стенами и двумя бункерами для крупногабаритных отходов.

На вопрос, кто должен привести в порядок эту территорию, и прокурор, и инспектор отвечают, что это — неразграниченная собственность, которую должен содержать в порядке муниципалитет. До вмешательства прокуратуры здесь ситуация была «кошмарная», по словам спикеров.

— Жалоб поступает много. И в прокуратуру люди пишут, и в органы местного самоуправления, и в Минэкологии, и в Росприроднадзор. В конечном итоге меры реагирования принимает прокуратура, например. В части сброса отходов на почву мы — инспекторы Минэкологии — имеем право оштрафовать нарушителя. Тут, кстати, тоже проблема: у каждой контейнерной площадки должны быть определены четкие границы, чтобы принять эти меры и определить ущерб. Все, что за границами площадки для сбора ТКО, относится к нашей сфере полномочий. Но у 90 процентов площадок такие границы не определены! — описывает еще один аспект проблемы Адель Алимов.

Желающий выбросить мусор, чтобы дойти до контейнерной площадки, должен быть экипирован как минимум в резиновые сапоги. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Пока мы разговариваем, со свалки по направлению к нам движется гражданин, который кричит:

— Тут пенсионеры кормятся, металлолом сдают, уезжайте отсюда, не трогайте ничего!

Решать вопрос нужно системно

Итак, со своей стороны, Минэкологии имеет полномочия принять административные меры при выявлении фактов сброса отходов не на контейнерной площадке, а рядом, на прилегающей территории.

— В таких случаях мы принимаем административные меры совместно с прокуратурой и органами МВД. Такие факты могут быть зафиксированы нашими сотрудниками, но нужно понимать, что инспекторов у нас всего 12, а контейнерных площадок только на территории города более тысячи. Все зафиксировать физически невозможно. Территорию мониторит также исполком города, который устанавливает рядом с площадками видеокамеры и располагает видеоматериалами. Факты сброса отходов фиксируют также жители, — объясняет Адель Алимов.

Что касается работы регоператоров — объект относится к федеральному надзору. За это на территории РТ отвечает Волжско-Камское управление Росприроднадзора. В случае, если граждане, исполком или иные лица фиксируют несвоевременный вывоз отходов (что регулярно наблюдается в казанских жилых массивах), то эти данные необходимо передавать в Управление Росприроднадзора для принятия мер. Кроме того, о фактах нарушения санитарного законодательства о периодичности вывоза мусора следует извещать Управление Роспотребнадзора.

Однако все это, по словам инспекторов Минэкологии и сотрудников прокуратуры, — лишь точечные меры. Решать вопрос нужно системно. В чем же проблема? Сотрудник Минэкологии рассказывает, что, помимо завидной нерегулярности вывоза ТКО, есть еще и вопрос недостаточной урегулированности этой сферы. Площадки эти предназначены для сбора твердых коммунальных отходов. Но зачастую на них привозят и строительный мусор, и ботву, и ветки. Связано это, во-первых, с недостаточным обустройством мест для накопления ТКО, а во-вторых, в целом с низкой организацией сбора отходов. Например, в частном секторе на площадках для сбора ТКО должны быть еще бункеры для крупногабаритного мусора. Но их, как правило, нет. Поэтому люди, выбрасывая сюда телевизоры и ветки, по сути, совершают административное правонарушение.

Такие факты могут быть зафиксированы нашими сотрудниками, но нужно понимать, что инспекторов у нас всего 12, а контейнерных площадок только на территории города более тысячи. Все зафиксировать физически невозможно.

«Оператор вывозит только ТКО, а на вывоз строительного мусора контракт с ним не заключен»

Заместитель прокурора Авиастроительного района Руслан Гусамов объясняет главную коллизию:

— Есть ТКО и строительные отходы. Оператор на сегодняшний день вывозит только ТКО, а на вывоз строительного мусора отдельный контракт с ним не заключен. Именно поэтому если водитель приезжает и видит в контейнере строительный мусор — он это фиксирует, фотографирует, но не вывозит, потому что в их контракте это не указано, не заложено в тариф.

Как же на таких площадках вообще появляется строительный мусор? Немалую долю в это безобразие вносят местные жители. На то, что они складируют на площадках отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, сетует и администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В ответе на запрос «Реального времени» она перечисляет, что, кроме бытового мусора, еще собирается в контейнеры и рядом с ними: деревья, ветки деревьев, ботва, автомобильные покрышки, строительный мусор и другое.

«Для органических отходов растительного происхождения на территории домохозяйств собственниками должны организовываться компостные ямы или кучи, а ветки деревьев — измельчаться. Строительный же мусор должен утилизироваться отдельно по дополнительному тарифу», — напоминают в администрации.



Но настоящая беда — «серые мусорщики», которые вывозят мусор со стройплощадок, берут за это плату, но по факту не везут на специально оборудованные площадки для сбора строительного мусора (ведь за это нужно платить), а бесплатно выгружают его где придется — на удобно расположенных вдоль дорог площадках для сбора ТКО в частном секторе. Установка камер видеонаблюдения не спасает: номера «мусорных газелей» закрываются, чтобы было сложно их идентифицировать.

«На многих площадках для сбора ТКО установлены камеры видеонаблюдения и фотофиксации. Однако в настоящее время Администрация района не уполномочена накладывать штрафы. В таких случаях просим присылать фото- и видеофиксацию нам, для оперативного перенаправления материалов в МВД (для установления личности правонарушителей) и ЦТУ «Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан» для принятия мер», — сообщили нашему изданию в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

И круг замыкается: бытовой мусор смешивается со строительным, регоператор отказывается это вывозить, потому что ему за это не платят, а площадки для сбора ТКО со временем начинают выглядеть не как место сбора отходов, а как несанкционированная свалка. По обращениям жителей приходят инспекторы Минэкологии и сотрудники прокуратуры, выносят предписания — муниципалитет за свои деньги наводит на участке порядок… и все повторяется снова.

Руслан Гусамов констатирует:

— Граждане все равно будут сбрасывать на площадках для сбора ТКО строительный мусор. К каждой свалке инспектора или полицейского не приставишь — это нереально. В итоге муниципалитет тратит немалые средства на то, чтобы расчищать это все. Мы, со своей стороны, предлагаем ставить отдельно на эти же площадки контейнерные бункеры для строительного мусора и заключать дополнительные контракты между местной властью и регоператором на его вывоз. Возможно, это будет обходиться дешевле, чем регулярно расчищать образующиеся завалы. Ведь каждая такая расчистка стоит порядка полумиллиона рублей! Впрочем, решение этого вопроса зависит от местных властей, мы можем лишь высказать свои соображения и предложить бороться с проблемой системно, а не точечно. Но мы видим, что проблема обостряется: такая проверка проводится ежегодно, и нынешним летом проблема с вывозом мусора встала наиболее остро.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ООО УК «ПЖКХ». По получении ответа, он будет опубликован.