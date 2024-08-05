День в истории 5 августа: белогвардейцы вышли к Казани, родился Илья Репин, появился светофор
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 5 августа 2024 года
Сегодня во всем мире отмечается День светофора, а в России — и День курсанта. 28 лет назад в России установили официальные символы президентской власти, 61 год назад представители Советского Союза, США и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия, 83 года назад началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков, 106 лет назад белогвардейцы вышли к Казани. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Кабмине РТ пройдет брифинг тему «Об изменениях тарифов на коммунальные услуги в Татарстане с 1 июля 2024 года».
- Стартует «Алдынгылар Биләр форум», который будет идти до 9 августа.
Кто родился: Илья Репин и Нил Армстронг
- 1844 — русский художник Илья Репин (скончался 29 сентября 1930 года). В числе наиболее известных его полотен — «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Запорожцы», «Садко», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали».
- 1850 — французский писатель Ги де Мопассан (скончался 6 июля 1893 года). За 11 лет литературной деятельности он создал шесть романов («Жизнь», «Милый друг», «Сильна как смерть» и другие), около 300 новелл, повести, книги путевых очерков, пьесы и даже драму. Причем Мопассан писал не только художественную прозу, но и много статей, которые он регулярно печатал в газетах. В России первыми пропагандистами французского автора были Тургенев и Толстой.
- 1898 — советский поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач (скончался 20 февраля 1949 года). Написал тексты песен к кинокомедиям «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Дети капитана Гранта» и другим. В 1941 году в ответ на известие о нападении гитлеровской Германии на СССР Лебедев-Кумач создал известную песню «Священная война».
- 1905 — советский авиаконструктор Артем Микоян (скончался 9 декабря 1970 года). Под его руководством совместно с Михаилом Гуревичем был создан самый скоростной серийный самолет-истребитель того времени — «МиГ-1». В послевоенные годы Микоян разрабатывал скоростные и сверхзвуковые фронтовые реактивные самолеты.
- 1906 — американский режиссер Джон Хьюстон (скончался 28 августа 1987 года). Его отцом был актер Уолтер Хьюстон, а дети Анжелика, Дэнни и Тони тоже работали в киноиндустрии. Хьюстоны стали первой голливудской династией, удостоенной «Оскаров» в трех поколениях.
- 1930 — американский космонавт Нил Армстронг (скончался 25 августа 2012 года). Учился в Университете Пердью, получив степень бакалавра наук по авиационной технике, служил летчиком-испытателем в ВМС США в Льюисском исследовательском центре, участвовал в Корейской войне. В октябре 1958 года был зачислен в группу пилотов. В марте 1966 впервые отправился в космос на корабле Gemini 8, осуществив с Дэвидом Скоттом первую стыковку двух космических кораблей, а в июле 1969 года командовал экипажем «Аполлон-11» и стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.
- 1935 — российская писательница Мадина Маликова. После пединститута начала работу в редакциях журналов «Чаян» и «Азат хатын». В 1993 году стала президентом Всетатарского общества Красного Полумесяца. Автор таких романов, как «Милосердие», «Вихрь», «Очарование», и повестей «Весенние венки», «Потерянные сокровища», «Цветочный мед».
- 1945 — татарская актриса Наиля Ибрагимова. После театрального училища она присоединилась в 1968 году к труппе театра имени Камала под руководством Марселя Салимжанова. Одни из первых ее больших ролей — Эльвира в «Перед свадьбой» Хая Вахита и Фаншетта в «Женитьбе Фигаро». Играла и юношей, и детей.
- 1946 — российский художник Надир Альмеев. Сын солиста оперного театра Усмана Альмеева. После Казанского художественного училища работал на Казанской студии кинохроники, в Татарском книжном издательстве, в редакции газеты «Яшь ленинчы» и конструкторско-технологическом обществе «Прометей». Один из главных представителей станковой графики в Татарстане, создавший цикл гравюр и офортов «Реминисценции. Божественная комедия. Данте Алигьери».
- 1959 — российский певец, композитор Зуфар Хайрутдинов. Закончил Казанский инженерно-строительный институт и вокальный факультет Казанской консерватории. Автор таких песен, как «Миләшләрем» («Рябины») Алсу Хисамиевой, «Салкын чәй» («Холодный чай») Салавата Фатхутдинова, «Су буенда учак яна» («На берегу горит костер») Зухры Шарифуллиной и других.
- 1972 — глава Чистопольского района Татарстана Дмитрий Иванов. С 2012 по 2014 годы занимал должность начальника управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана. С октября 2014-го стал руководителем исполкома Чистопольского района республики, а с октября 2015-го — главой района.
- 1972 — директор Республиканского медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Минздрава Татарстана Ильдар Шарипов.
Кто скончался: Фридрих Энгельс и основатель компании Honda
- 1729 — английский изобретатель Томас Ньюкомен (родился 28 февраля 1664 года). Вместе со стекольщиком Джоном Калли он построил паровой насос. Затем в течение десяти лет товарищи совершенствовали созданный механизм. Изобретение получило широкое распространение в XVIII веке.
- 1895 — немецкий философ, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс (родился 28 ноября 1820 года). В 1848 году совместно с Карлом Марксом он написал «Манифест Коммунистической партии». Помимо этой работы, он сам и в соавторстве (в основном с Карлом Марксом) написал ряд других трудов, а позже финансово поддерживал Маркса, пока тот вел исследования и писал «Капитал».
- 1962 — американская киноактриса и певица Мэрилин Монро (родилась 1 июня 1926 года). Статус звезды и секс-символа за ней закрепился после выхода фильмов «Ниагара» и «Джентльмены предпочитают блондинок».
- 1991 — японский конструктор и изобретатель, основатель компании Honda Соитиро Хонда (родился 17 ноября 1906 года). Свой первый патент он получил в 1928 году, когда придумал заменить деревянные спицы автомобильного колеса металлическими. Фирма конструктора стала одним из основных мировых производителей мотоциклов. В 1970-х годах Хонда начал и выпуск автомобилей.
- 2019 — руководитель ВИА «Пламя», композитор России Сергей Березин (родился 31 октября 1937 года). Он написал музыку таких песен, как «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Я из Вологды, а ты из Костромы», «Аты-баты, шли солдаты».
Праздники: День светофора
- Международный день светофора. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде.
- День курсанта, или День пьяного курсанта. Шуточный праздник возник в связи с тем, что раньше в этот день выходил приказ Министерства обороны о зачислении в военные училища или переводе учащихся на следующий курс обучения.
- Гражданский праздник в Канаде. Идея о том, что жителям страны в середине лета необходим длинный уик-энд, возникла очень давно: в документах муниципалитета Торонто от 1869 года имеется запись о необходимости еще одного летнего дня отдыха. В 1875 году первый понедельник августа стал нерабочим днем.
События в истории: первый раздел Речи Посполитой, запрет испытаний ядерного оружия, символы президентской власти
- 1772 — в Петербурге была подписана Австро-прусско-российская конвенция о первом из трех разделов Речи Посполитой. Документом подтверждались заключенные в феврале этого же года соглашения об аннексии части польско-литовских земель. Российская империя получила восточную часть Белоруссии с Гомелем, Могилевом, Витебском и Полоцком и польскую часть Ливонии (Даугавпилс с прилегающими к нему территориями на правом берегу Западной Двины). Следующие два раздела провели в 1793 и 1795 годах, в результате чего Речь Посполитая перестала существовать как государство.
- 1918 — белогвардейцы вышли к Казани. Один отряд высадился на правом берегу Волги, таким образом перехватив реку выше города. В это же время другой отряд, чехословацкий, при поддержке артиллерии пошел от казанских пристаней на город. Сражение затянулось из-за упорного сопротивления стрелков 5-го Латышского полка. Победа клонилась на сторону красных. Но в решающий момент на сторону белых перешел Сербский батальон, который нанес неожиданный удар по флангу латышей. Казань была взята Белой армией 7 августа.
- 1939 — летчик Михаил Ююкин совершил первый в истории «огненный таран» против наземной цели. Это произошло во время конфликта СССР с Японией в районе границ Монголии и Маньчжоу-го. Во время выполнения задания в самолет под командованием Ююкина попал зенитный снаряд. Пламя сбить не удалось, и тогда командир приказал всей команде эвакуироваться, после чего направил горящий бомбардировщик на японских военных. Покинуть самолет успел только штурман Александр Морковин, а стрелок-радист Петр Разбойников разделил судьбу командира Ююкина.
- 1941 — началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков. 20 августа советские солдаты отразили первый штурм. 30 сентября из-за угрозы прорыва немецких войск в Крым защитников Одессы решили эвакуировать на Крымский полуостров. 22 декабря 1942 года в СССР учредили медаль «За оборону Одессы», а в 1965 году городу-герою Одессе вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
- 1943 — был произведен первый победный салют во время Великой Отечественной войны. По свидетельству современников, автором этой идеи был Сталин. Салют прогремел в честь освобождения городов Орел и Белгород.
- 1963 — в Москве представители Советского Союза, США и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Его стороны провозгласили своей главной целью «скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении», которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы «стимул к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного». Заключая договор, СССР, Великобритания и США стремились достичь прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия навсегда. В силу он вступил спустя пару месяцев, 10 октября.
- 1966 — вышел культовый альбом Revolver группы The Beatles. Это была уже седьмая по счету записанная студией пластинка, которая в очередной раз «выстрелила», принеся новую порцию славы группе. Она возглавила рейтинги музыкальных хитов, причем не только в Англии и других европейских странах, но и в США.
- 1967 — мир услышал первый альбом рок-группы Pink Floyd — The Piper At The Gates Of Dawn, включавший в себя 11 композиций. В британских хит-парадах пластинка сразу заняла шестую строчку. Большинство экспертов отмечают, что альбом оказал огромное влияние на становление и развитие психоделического рока.
- 1975 — в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень — Сургут. Ее строительство началось в 1966 году, и всего за 21 месяц удалось проложить первые 215 километров. Советский Союз нуждался в этой железной дороге для беспрепятственного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Временное движение поездов по построенным участкам магистрали открывалось по мере готовности основных сооружений. Днем на линии работали строители, а ночью перевозились грузы. В августе 1969-го на участке Тюмень — Тобольск открылось пассажирское движение, а уже в марте 1974 года его продлили до станции Салым.
- 1996 — в России установили официальные символы президентской власти. По указу №1138, подписанному главой государства Борисом Ельциным, таковыми стали штандарт, знак президента (символическая копия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени) и специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции страны, который предписывалось использовать для торжественной церемонии инаугурации.
- 2016 — в Рио-де-Жанейро (Бразилия) открылись XXXI летние Олимпийские игры. Состязания длились до 21 августа. На Олимпиаде было разыграно рекордное количество комплектов медалей. Участие в ней приняло рекордное число стран. Впервые на Играх выступили Косово и Южный Судан.
- 2020 — министр культуры Татарстана Ирада Аюпова представила нового директора республиканской Национальной библиотеки — Мадину Тимерзянову, ранее занимавшую должность заместителя гендиректора телеканала ТНВ. В этот же день в Казани презентовали новую концепцию многофункционального культурного пространства на месте бывшего НКЦ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.