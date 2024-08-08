«Газ дорожает сильнее бензина»: ждать ли стабилизации топливных цен в августе?

Позволит ли эмбарго сбить рост цен на бензин и газомоторное топливо?

Фото: Максим Платонов

«Если введение эмбарго прошлым летом сразу привело к снижению бензинового ценника, то сейчас ситуация принципиально иная. Цены разгоняет опережающий спрос на Аи-95, который обогнал остальные, а производители не успевают его покрывать. В результате биржевые котировки на 95-й подскочили до заоблачных 74 тысяч рублей за тонну. Такой перекос видим впервые», — объясняет природу изменения цен на топливном рынке глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов. Подскочили и оптовые цены на газ пропан (для ГАЗ, ПАЗ) — выросли за месяц до 41 тысячи рублей за тонну. «Запрет на экспорт, скорее всего, сдержит рост цен в пределах инфляции, но вряд ли понизит», — прогнозирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. В Татарстане при этом розничные цены на топливо остаются самыми низкими в ПФО.

Биржевые котировки не почувствовали эмбарго

В стране заработали ограничительные меры на экспорт автомобильных бензинов (исключение сделано для дизельного топлива). Эмбарго действует до октября 2024 года. Причем федеральные власти объявили о введении длительного запрета буквально за день до его начала. 31 июля на заседании в Госдуме первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин объявил, что продление эмбарго поможет «подстраховаться» на время высокого спроса на бензин.

Первый день действия эмбарго не принес чудес. К концу дня биржевые котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжили рост. По данным на 16:33 мск, стоимость Аи-95 выросла на 1,3% — до 74,461 тысячи рублей за тонну, стоимость Аи-92 — на 0,92% (до 55,88), дизельное топливо подорожало на 0,18% — до 61,5 тысячи рублей за тонну.

В стране заработали ограничительные меры на экспорт автомобильных бензинов (исключение сделано для дизельного топлива). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Синхронно с этим продолжился рост цен на АЗС. Средняя цена Аи-95 составила 54,3 рубля за литр, на Аи-92 — 49,9 рубля за литр, а на дизельное топливо — 60,7 рубля, следует из данных портала Russia Base. Официальные данные о динамике цен моторные топлива прекратили публиковать еще в июне, подтвердили в ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан». По данным СПбМТСБ, биржевые цены на Аи-95 в июле выросли почти на 38% к началу июня прошлого года, а с начала года — свыше 60%.

Между тем владельцы частных АЗС с начала лета стали сокращать оптовые закупки дорогостоящей марки Аи-95. Как рассказал «Реальному времени» глава АЗС «Эконом» Гарефетдин Мифтахутдинов, разница между оптовой и розничной ценами стала «невыносимой».

Владельцы частных АЗС с начала лета стали сокращать оптовые закупки дорогостоящей марки Аи-95. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Газомоторка» подорожала вдвое

Двукратное повышение оптовых цен затронуло и газомоторное топливо. По словам владельцев независимых АЗС, с 1 августа поволжские НПЗ подняли закупочную цену на пропан-газ (ими заправляются «Газели», автобусы ПАЗ, — прим. авт.) до 41 тысячи рублей за тонну. Хотя еще в июле пропан-газ отпускался с заводов по цене в 20,8 тысячи рублей за тонну.

Оптовые цены подняли ТАНЕКО и «Газпром нефтехим Салават», которые обеспечивают рынок газомоторного топлива в Поволжье. «Реальное время» направило запросы в адрес производителей, ответы будут опубликованы по получении.

Владельцы независимых АЗС пока сдерживают розничные цены себе в убыток, заявил в разговоре с «Реальным временем» Гарефетдин Мифтахутдинов. По его словам, он покупает у завода топливо за 41 рубль кубометр, а продает за 24 рубля. «Это какое-то безумие, но поднять ценник не могу. Иначе закидают камнями», — переживает он. Согласно законодательству, розничные продавцы не имеют права повышать цены выше уровня инфляции, и за этим строго следит ФАС РФ.

Подобные ограничения не действуют в отношении самих НПЗ, входящих в вертикально-интегрированные компании, подтвердил глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов. В результате сети АЗС оказываются в «вилке» оптовых и розничных цен. Частники рассчитывают, что биржевые котировки, подогреваемые сезонным спросом, упадут к концу года, и те смогут отыграться.

При этом метан (компримированный газ) не подвержен ценовым колебаниям. По словам коммерческого директора средневолжского филиала компании «Газпром газомоторное топливо» Артура Ахметзянова, цены на пропан-газ всегда были подвержены большой волатильности, тогда как на метан устойчиво держатся на уровне 23—25 рублей за кубометр. Другое дело, что парк автомобилей с метановыми двигателями гораздо меньше, чем с «пропановыми», поэтому динамика объемов реализации метана уступает пропановой.



«Китайцы» едут на 95-м?

Повышение цен на топливном рынке Ирек Сулейманов объясняет необычным «перекосом» в структуре потребления, который впервые случился за 20 лет. По его словам, в этом сезоне произошел невероятный бум спроса на АИ-95, который раньше особо не был востребован. После перехода на китайские автомобили автолюбители стали массово заправляться этой маркой бензина, а доля его продаж выросла до 60%. Соответственно, продажи Аи-92 сжались до 40%, хотя раньше всегда было наоборот.

В этом сезоне произошел невероятный бум спроса на АИ-95, который раньше особо не был востребован. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Продажи Аи-95 постоянно растут и теперь на него приходится около 60%, а доля Аи-92 снизилась до 40%. Видимо, производство не успевает за изменением спроса, что подогревает рост цен на бирже. Разница между оптовой и розничной ценой на Аи-95 — 13—14 тысяч рублей. Это абсурд! — подчеркнул он.

По его словам, Российский топливный союз еще в начале лета направил обращение в Минэнерго РФ, призывая изменить структуру производства. Факторами роста цен в нем были обозначены сезон отпусков — россияне на автомобилях отправились в отпуск, остановка НПЗ на ремонт, неготовность заводов увеличивать выпуск Аи-95. Как член РТС, Ирек Сулейманов надеется, что крайние меры помогут стабилизировать рынок топлива: «Все, что сейчас производится, как Аи-95, пойдет на внутренний рынок», — ожидает он.

В Татарстане цены на топливо остаются самыми низкими в ПФО

Спикер заверил «Реальное время», что дефицита высокооктановых марок бензина не случилось. «Вы видели очереди на заправках за 95-м? Нет. Значит, хватило всем, кто хотел заправиться», — отметил он, добавив, что автовладельцам пришлось заплатить немного больше, чем обычно. По официальным данным, средняя стоимость литра бензина по стране на 29 июля составляла 57,3 рубля (на 22 июля — 57,05 рубля). Стоимость литра АИ-92 — 52,9 рубля (52,72 рубля), АИ-95 — 57,9 рубля (57,64 рубля).

В Татарстане из-за высокой конкуренции розничные цены на топливо остаются самыми низкими в ПФО, заверил Ирек Сулейманов. «В республике работает 922 АЗС, из которых 140 простаивают из-за переполненности рынка», — уточнил в разговоре с «Реальным временем» руководитель «Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» Роберт Гилязиев.

«В республике работает 922 АЗС, из которых 140 простаивают из-за переполненности рынка», — уточнил Роберт Гилязиев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Наши продавцы рискуют показать себя ненадежными поставщиками»

Год назад правительство России уже вводило запрет на экспорт бензинов. Участники рынка объясняли его необходимость тем, что государство и производители не смогли договориться между собой, поэтому было принято жесткое решение. «Пока вы, ребята, не договоритесь, экспорт будет закрыт. Конечно, в моменте это помогло, но такие меры не могут применяться долго», — рассказал один из собеседников «Реального времени». Однако сейчас ситуация принципиально иная, считает Ирек Сулейманов. По его мнению, цены на топливо начнут снижаться по мере насыщения рынка автомобильным бензином.

— Запрет на экспорт, скорее всего, сдержит рост цен в пределах инфляции, но вряд ли понизит, — прогнозирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

— Эффект для потребителей от такого рода воздействия невозможно измерить, — не согласна гендиректор компании «Инфотэк Консалт» Тамара Канделаки, эксперт видит риск от введения эмбарго в том, что производители могут сорвать контракты, — Новые рынки сбыта очень сложные, даже непривычные. Сейчас получается, что наши продавцы рискуют показать себя ненадежными поставщиками.