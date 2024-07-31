Полет в вечность: таинственное исчезновение автора «Маленького принца»

Что на самом деле произошло с летчиком и писателем Антуаном де Сент-Экзюпери

Знаменитый французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери исчез во время разведывательной миссии над Средиземным морем 80 лет назад, 31 июля 1944 года. Это событие стало одной из величайших загадок авиации, сравнимой по значимости с исчезновением Амелии Эрхарт. Исчезновение Экзюпери породило множество теорий и гипотез о том, что именно произошло в тот роковой день. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова приводит все основные версии смерти писателя.

Две страсти Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери родился 29 июня 1900 года во французском Лионе в семье страхового инспектора Мартина-Луи Жана Экзюпери и его супруги Мари Буайе де Фонколомб. Семья происходила из старинного рода перигорских дворян. Антуан был третьим из пятерых детей, среди которых были две старшие сестры, младший брат и младшая сестра. После смерти отца в 1904 году Антуан проводил значительную часть своего детства в замке двоюродной бабушки. В 1908 году он начал посещать Школу братьев-христиан святого Варфоломея в Лионе, а затем учился в иезуитском колледже Сент-Круа в Ле-Мане.

Знакомство с авиацией произошло в 1912 году на авиационном поле в Амберье-ан-Бюже. С 1914 по 1917 год он продолжил обучение в различных школах, включая колледж маристов Вилла-Сент-Жан во Фрибуре в Швейцарии. После окончания колледжа Экзюпери пытался поступить в Эколь Наваль, но не смог сдать вступительные экзамены. Когда в 1921 году Антуана призвали в армию, он начал карьеру летчика. Сначала Экзюпери сдал экзамен на гражданского пилота, а затем получил права военного летчика и стал служить в Марокко.

Памятник Антуану де Сент-Экзюпери в Лионе. lionel mermoz на Unsplash

В 1926 году Экзюпери стал пилотом компании «Аэропосталь». Антуан работал на маршрутах Тулуза — Касабланка и Касабланка — Дакар, а позже получил должность начальника промежуточной станции Кап-Джуби на краю Сахары. В этот период он написал свое первое произведение — роман «Южный почтовый». В 1929 году Экзюпери вернулся во Францию и поступил на высшие авиационные курсы морского флота в Бресте. В 1930 году он был произведен в кавалеры ордена Почетного легиона за вклад в развитие гражданской авиации.

Последний полет

Когда 4 сентября 1939 года Франция объявила войну Германии, Сент-Экзюпери явился на военный аэродром Тулуза-Монтодран. Его перевели в авиачасть дальней разведки 2/33 в Орконте. Друзья пытались убедить Антуана отказаться от рискованной карьеры военного летчика, но он настаивал на участии в боевых действиях. В одном из писем в ноябре 1939 года Экзюпери писал:

Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, — под угрозой.

В ходе войны Сент-Экзюпери совершил несколько боевых вылетов на самолете «Блок-174» и получил в награду «Военный крест». После поражения Франции он переехал в США, где в 1942 году написал свое знаменитое произведение «Маленький принц». В апреле 1943 года Антуан вступил в ВВС «Сражающейся Франции», освоив пилотирование нового самолета P-38 Lightning.

Оригинальное издание «Маленького принца». Dmitry Spravko на Unsplash

В жаркий июльский день 1944 года на острове Корсика Сент-Экзюпери готовился к очередному разведывательному вылету. Он не спал всю ночь, словно предчувствуя, что этот полет станет последним. В 8.45 Антуан поднялся в небо на своем Lockheed P-38 Lightning и направился к берегам Франции. План полета предполагал разведку в районе Гренобля, однако около 9.30 контакт с самолетом был потерян. С тех пор его никто не видел и не слышал. Коллеги и друзья не могли поверить в то, что Сент-Экзюпери навсегда исчез в небе.

Гипотезы о судьбе Сент-Экзюпери

В 1948 году бывший телеграфист Люфтваффе и священник Герман Корт опубликовал военные дневники, в которых упоминалось происшествие 31 июля 1944 года, когда Focke-Wulf Fw 190 сбил P-38 Lightning. Этот рассказ поддерживал гипотезу о том, что самолет Сент-Экзюпери был сбит, однако его подлинность вызывала сомнения, так как могло быть описано другое происшествие, которое произошло 30 июля, когда южнее Ниццы сбили лейтенанта Джина Мередита.

В 1972 году немецкий журнал Der Landser опубликовал письмо летчика Люфтваффе Роберта Хейхеле, в котором он утверждал, что якобы сбил P-38 31 июля 1944 года. Его рассказ, подтвержденный наблюдателем, также поддерживал гипотезу о сбитии самолета Сент-Экзюпери. Однако этот рассказ также вызывал сомнения, так как Хейхеле описывал полет на Focke-Wulf Fw 190 D-9, варианте, который на тот момент еще не был на вооружении Люфтваффе. В архивах Бундесархив-Милитарархив нет записей о победе Хейхеле или его подразделения в июле или августе 1944 года, а расшифрованные отчеты разведки того дня не содержат упоминаний о полетах Fw 190 из 2./NAG 13.

Антуан де Сент-Экзюпери, 1935 год. Скриншот с сайта Larousse

В сентябре 1998 года к югу от Марселя один из рыбаков нашел серебряный браслет с именами Сент-Экзюпери, его жены Консуэло и его американского издателя Reynal & Hitchcock. Браслет был прикреплен к кусочку ткани, предположительно от летного костюма Сент-Экзюпери. Это открытие вызвало бурю эмоций во Франции, где Сент-Экзюпери считался национальной иконой. Некоторые скептики усомнились в подлинности находки, поскольку браслет был найден далеко от предполагаемого маршрута полета Сент-Экзюпери. Это вызывало сомнения в том, что его самолет был сбит.

До сих пор существует версия, что Сент-Экзюпери мог намерено направить самолет вниз и совершить самоубийство. Этот вывод напрашивается, учитывая личные письма писателя, где он выражал глубокий пессимизм и разочарование в жизни.

В мае 2000 года водолаз обнаружил обломки самолета Lockheed P-38 Lightning, погруженные в воду у побережья Марселя, недалеко от места нахождения браслета. Эта находка породила спекуляции о судьбе Сент-Экзюпери. В октябре 2003 года после двухлетней задержки, наложенной французским правительством, обломки самолета были подняты. В 2004 году французские официальные лица и исследователи из Французского департамента подводной археологии официально подтвердили, что эти обломки принадлежат самолету Сент-Экзюпери. Никаких следов, указывающих на попадания пуль, обнаружено не было, но это не считалось значительным открытием, так как была найдена лишь небольшая часть самолета. В июне 2004 года эти фрагменты передали в Музей авиации и космонавтики в Ле Бурже в Париже, где жизнь Сент-Экзюпери увековечена в специальной экспозиции.

Драйве Люк Ванрелл и рыбак Жан-Клод Бьянко, которые нашли браслет пилота и обломки самолета. Nigel Dickinson / Скриншот с сайта The New York Times

В 2008 году французский журналист из La Provence, расследуя смерть Сент-Экзюпери, связался с бывшими летчиками Люфтваффе, летавшими в районе Марселя. Он получил рассказ от Хорста Рипперта, который заявил, что сбил самолет Сент-Экзюпери. Рипперт был поклонником книг Сент-Экзюпери. В своих мемуарах Рипперт написал, что он мог быть ответственным за смерть своего кумира. Немецкий летчик утверждал, что сообщил о сбитии по радио, но никаких документов, подтверждающих это, не сохранилось.

Рассказ Рипперта вызвал как широкий резонанс, так и скептицизм. Соратники Рипперта по Люфтваффе выражали сомнения о его заявлении, учитывая, что он хранил свою тайну 64 года. Мало документов Люфтваффе пережило войну, и современные архивные источники, в основном перехваты союзников, не содержат доказательств, подтверждающих заявление Рипперта.

Техническая неисправность или самоубийство?

Некоторые исследователи предполагают, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, такая как отказ системы подачи кислорода. Однако, несмотря на многочисленные исследования, окончательная причина так и не была установлена. Французские исследователи утверждают, что самолет вошел в воду практически вертикально, со скоростью 804,5 км/ч. В обломках не было найдено следов пулевых отверстий, что подтверждало отсутствие воздушного боя. Поэтому основной версией остается техническая неисправность или возможное самоубийство.

Антуан де Сент-Экзюпери рядом со своим самолетом. Сриншот с сайта The Guardian

Любопытно, что семья Сент-Экзюпери и правительство Франции активно противились любым попыткам подробного расследования, считая, что легенда о героической смерти писателя не нуждается в пересмотре.

Смерть Антуана де Сент-Экзюпери остается одной из самых интригующих загадок Второй мировой войны. Обнаруженные обломки самолета, многочисленные свидетельства и противоречивые рассказы создают сложную и неоднозначную картину. Хотя никаких окончательных доказательств, подтверждающих конкретную версию, не существует, каждая из гипотез вносит свой вклад в понимание этой трагедии. Сент-Экзюпери навсегда останется в памяти как великий писатель и герой, чья жизнь и смерть продолжают вдохновлять и интриговать.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».