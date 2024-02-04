Тайны затонувших самолетов

Книга этой недели — семейная сага Даниэля Шпека «Piccola Сицилия»

В истории авиации множество тайн. Самая известная из них — это исчезновение летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Его судьба до сих пор неизвестна. А вот история женщины-пилота и американки Амелии Эрхарт на этой недели стала темой для обсуждения. В 1937 году она отправилась в кругосветное путешествие. Но над Тихим океаном связь с ней была потеряна. На протяжении более чем 80 лет никто не знал, что случилось с ней и с ее самолетом. Но на днях нашли его обломки. Похожая ситуация произошла с героями книги немецкого писателя Даниэля Шпека «Piccola Сицилия». Роман тоже начинается с обнаружения на дне моря самолета, затонувшего во время Второй мировой войны.

Компания Deep Sea Vision начала свою экспедицию еще в прошлом году. На дне Тихого океана недалеко от острова Хауленд ученые обнаружили затонувший самолет. Они сделали его снимки и начали расследование своей находки. На прошлой неделе исполнительный директор Deep Sea Vision Тони Ромео заявил, что это самолет Амелии Эрхарт.

Кто такая Амелия Эрхарт?

Амелия Эрхарт родилась в 1897 году в Канзасе. Ее отец был железнодорожным юристом, а мать происходила из богатой семьи. Еще в детстве Амелия была предприимчивым ребенком с независимым характером. Ее отец страдал алкоголизмом, что в итоге сказалось на финансовом положении семьи. После смерти бабушки и дедушки мать Амелии получила наследство, и девочка смогла поступить в колледж. Но в 1918 году она бросила учебу и уехала к сестре в Канаду, где ухаживала за солдатами, раненными в боях Первой мировой войны.

Амелия Эрхарт пробовала продолжить учебу, но ее родители настояли на возвращении в Калифорнию, где они тогда жили. Неизвестно, как бы сложилась история этой женщины, если бы она настояла на своем и продолжила учебу. Но она послушалась родителей, приехала в Калифорнию в 1920 году, где впервые совершила полет на самолете. Авиация так вдохновила Эрхарт, что она записалась на уроки пилотирования. В 1921 году Амелия купила свой первый самолет, а два годя спустя получила лицензию пилота.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

В июне 1928 года Амелия Эрхарт стала первой женщиной, пересекшей Атлантический океан на самолете в качестве пассажира. После этого она стала международной знаменитостью. Но роли пассажира ей было недостаточно, поэтому в 1932 году Эрхарт пересекла Атлантику в одиночку на самолете Lockheed Vega. Она вылетела из канадского города Ньюфаундленда и приземлилась в Северной Ирландии. Полет занял рекордно короткое время — 14 часов 56 минут. И это несмотря на ряд проблем. Эрхарт столкнулась с техническими трудностями и ненастной погодой, поэтому ей пришлось сменить запланированный пункт назначения. Изначально она хотела прилететь в Париж.

Затем Эрхарт совершила серию полетов по Соединенным Штатам. В 1929 году она помогла основать организацию женщин-пилотов, которая позже стала известна как «Девяносто девять». Эрхарт была ее первым президентом. Кроме того, в 1933 году она дебютировала с линией одежды, которая была разработана для женщин, ведущих активный образ жизни.

В 1935 году Эрхарт вошла в историю, совершив первый самостоятельный перелет с Гавайев в Калифорнию, одолев опасный маршрут протяженностью почти 4 тыс. км. Это больше, чем расстояние от Соединенных Штатов до Европы. Позже в том же году Амелия Эрхарт стала первым человеком, совершившим самостоятельный перелет из Лос-Анджелеса в Мехико.

Последний полет и исчезновение

В июне 1937 года Эрхарт отправилась в кругосветное путешествие с Фредом Нунаном в качестве штурмана на двухмоторном самолете Lockheed Electra. Дуэт начал свое путешествие протяженностью 47 тыс. км. Самолет вылетел из Майами и направился на восток. В течение следующих недель пилоты совершали различные остановки для дозаправки, прежде чем 29 июня достигли Новой Гвинеи. К тому моменту Эрхарт и Нунан пролетели около 35 тыс. км.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Они направились к острову Хауленд 2 июля. Предполагалось, что полет будет трудным, поскольку крошечный коралловый атолл было трудно найти. Чтобы облегчить навигацию, два ярко освещенных корабля США были размещены для обозначения маршрута. Эрхарт также периодически поддерживала радиосвязь с катером береговой охраны США близ Хауленда. В конце полета Эрхарт передала по радио, что у самолета заканчивается топливо. Примерно через час она объявила: «Мы идем на север и на юг». Это была последняя передача, полученная от нее. Изначально была версия, что самолет упал примерно в 160 км от острова. Проводились тщательные поиски, чтобы найти Эрхарт и Нунана. Однако 19 июля 1937 года операцию отменили, а пару объявили пропавшей в море.

Другая тайна и другая правда в романе «Piccola Сицилия»

В начале «нулевых» немецкий археолог Нина получает письмо от своего друга по учебе. Он обнаружил часть самолета со свастикой у берегов Сицилии. В нем нашли фотоаппарат с инициалами «М. Р.». Именно такие инициалы были у солдата вермахта Морица Рейнке, который работал военным корреспондентом во время Второй мировой войны. Может ли это быть самолет дедушки Нины, который разбился в Средиземном море?

Именно с этого вопроса начинается роман Даниэля Шпека «Piccola Сицилия», который ловко переплетает два уровня повествования — настоящее и прошлое. Писатель рассказывает не только о театре военных действий в Северной Африке, но и о довоенном Тунисе, где евреи, христиане и мусульмане, арабы, итальянцы и французы мирно жили вместе. Некоторым из этих людей автор из Мюнхена придает голос и форму.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

Пиккола Сицилия была старым портовым районом Туниса. Шпек описывает его как большой культурный плавильный котел. Здесь были церковь, мечеть и 14 синагог. Так было ровно до того дня, пока не вторглись немцы. Началась череда событий, которую сложно себе представить. Еврейка Ясмина вышла замуж за немецкого солдата из Берлина, который ранее спас ее брата. И это только один из удивительных поворотов в этом романе. Немец запутался в перипетиях идеологии и человеческих отношениях. Еврейская семья месяцами прятала его в своем доме. Когда вермахт и СС начали преследование евреев и в Тунисе, еврейскую семью, в свою очередь, спасли друзья-арабы. Все это может показаться надуманным, но повествование основано на реальных событиях.

Шпеку удается убедительным образом противопоставить кадры военной пропаганды сценам из повседневной жизни. Вот кадры из кинохроники, которую снимал скандально известный генерал-фельдмаршал Роммель по прозвищу «Лис пустыни», — пальмы, верблюды и солдаты, жарящие яичницу на крышках танков. Такие изображения сохранились, они формируют легенды, которые передаются из поколения в поколение, в то время как истории жертв едва ли когда-нибудь рассказывались.

realnoevremya.ru/Екатерина Петрова (создано совместно с нейросетью)

В мае 1943 года последние немецкие и итальянские силы Африканского корпуса капитулировали перед превосходящими силами союзников. И хотя сегодня каждый школьник изучает, какое значение имела битва за Сталинград и День «Д» в Нормандии, мало что известно о том, что крупнейшее вторжение союзников произошло на Сицилию, а не в Нормандию. Тунис всегда был плацдармом между Европой и Африкой. Эти исторические факты составляют основу романа. И каждый из его персонажей должен снова и снова пересматривать свое место в мире, полном разрывов.

«Piccola Сицилия» дарит яркие образы. Крушение самолета, который ищет спасения во время осеннего шторма у берегов Сицилии. Гранд-отель «Мажестик» в Тунисе как символ общества, ориентированного на Европу. Арабский таунхаус, холодный и закрытый, который становится убежищем для еврейской семьи. Лагерь беженцев после окончания войны в римском киногородке Сине-Читта, который действительно существовал.

Эта книга призывает подвергнуть сомнению якобы истинные повествования. И когда в конце романа появляется название острова Лампедуза, становится ясно, что это также комментарий и к настоящему.

Издательство: «Фантом Пресс»

Перевод: Татьяна Набатникова

Количество страниц: 576

Год: 2020

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».