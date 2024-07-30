Евгений Ярощук: «Рустам Минниханов заинтересован в том, чтобы посетить наш юбилей»
Ватерполисты «КОС-Синтез» вышли из летнего отпуска
29 июля ватерполисты «КОС-Синтеза» вышли из отпуска. Главный тренер триумфаторов прошлого сезона Евгений Ярощук в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о подготовке к сезону, изменениях в команде и планах по празднованию 50-летия ватерпольного клуба.
«В середине августа запланирован игровой сбор, который мы проведем на югах»
— Евгений Александрович, какие новости?
— Вышли из отпуска, сейчас проводим втягивающий этап, который продлится по 12 августа, и с 12-го начнется базовый сбор. По новичкам отмечу возвращение вратаря Евгения Кострова, который провел предыдущий сезон в питерской «Балтике», наши болельщики его хорошо знают. А вот о Константине Киселеве наслышаны до этого времени были только по играм за сборную страны и нашим матчам с волгоградским «Спартаком», чьим воспитанником он является. В тренировочном процессе у нас будут подключаться, подменяя друг друга, Кирилл Бадьяров и Даниил Кудрявцев из «КОС-Синтез-УОР». Помимо них, мы рассчитываем на Азата Ганиева, Камиля Шайдуллина, Илью Васильева.
В середине августа запланирован игровой сбор, который мы проведем на югах — Астрахань либо Волгоград, если там не срастется, то в Москве. Нас приглашали на сбор друзья из Черногории, тот же Зоран Ивановски, но уж очень дорогие билеты.
Для игровой практики мы планируем с 19 по 22 сентября принять участие в чемпионате страны по мини водному поло, это игра на укороченной площадке, когда в составе четыре полевых игрока и вратарь. Это планируется в Туапсе на открытой площадке с большим количеством команд, поскольку многие заявляются сразу двумя составами из-за меньшего количества игроков.
— Сразу уточню, я не видел, собственно, мини-ватерпол, но, по аналогии с мини-футболом и даже стритболом, предполагаю, что там не так востребованы фактурные игроки и наши центральные нападающие могут пропускать этот турнир.
— Дело в том, что у меня самого небольшие познания в мини-водном поло, чтобы уверенно строить тактику на игры. Я хочу попробовать несколько вариантов, один из которых будет заключаться в том, что сзади будет защитник, чтобы бороться с центром соперника, плюс два подвижных нападающих и столп, в задаче которого будет по большому счету игра в нападении, зачастую один в один. Поэтому наших столпов Никиту Деревянкина и Сергея Лисунова мы будем активно задействовать.
После мини стартует чемпионат страны, который планируется начать 25 сентября, судя по всему, сейчас будет 12 команд. Это сборная Казахстана под флагом Астаны, которая намерена вернуться в открытый чемпионат России, тем самым он будет походить на Единую лигу ВТБ, где также участвуют зарубежные команды из тех же Белоруссии и Казахстана. И логичный шаг по созданию молодежной команды предпринимают в Санкт-Петербурге, где хорошо идет процесс подготовки молодых игроков. Даже с учетом того, что руководство основного клуба «Балтика» планирует продолжать процесс обновления команды, но хороших школ в Питере несколько, игроков должно хватить. Тем более, как я понимаю, молодежная команда города создается под достойное участие в Спартакиаде молодежи 2025 года, куда фаворитом поедет сборная Татарстана. Мы в нынешнем году встречались в финале по старшим юношам с Санкт-Петербургом...
— … Мы разве встречались с кем-то? Судя по счету финала, соперника у нас просто не было.
— Вот-вот, как говорится, и я там был, а борьбы не было, и Питер сейчас планирует дать своей молодежи хорошую игровую практику.
«Сборная России выступала спарринг-партнером для сборной Сербии»
— По приобретениям вы всех назвали. А по потерям?
— Ушел Иван Сучков, у которого есть два варианта, по одному из них он продолжит карьеру в Москве. Второй вратарь Владислав Сергеев и Аскар Махиянов, а также Раиль Тазеев перешли в «Балтику», где есть спортрота с возможностью пройти срочную службу, как это уже делает Даниил Иванов, у которого срок демобилизации подходит осенью, и он будет доигрывать этот сезон у питерцев. По Тазееву, кстати, есть договоренность, что чемпионат страны он будет играть за Питер, а на упомянутой Спартакиаде молодежи сыграет за сборную Татарстана.
— Такой вариант своего среди чужих... А в целом по второй команде есть изменения.
— Закончил с водным поло Назим Зигангиров. А в процессе омолаживания будем подключать ребят уже 2008 года рождения, там у нас очень неплохой выпуск. Плюс на просмотр приедут два игрока уровня юниорской сборной страны из Воронежа и Пензы, то есть городов, которые развивают водное поло, но профессиональных команд не имеют.
— Приглашение Киселева это, конечно, переход, близкий к сенсации, поскольку он едва ли не последний супервоспитанник волгоградского водного поло, после чего оно ушло в крутое пике.
— Да, это основной защитник сборной страны, один из лучших по своей позиции. В Волгограде будут сложности еще и по той теме, что закончил Артем Ашаев. Среди приобретений можно назвать возвращение Константина Шейкина, который не играл весь прошлый сезон из-за травмы плеча, также ветеран и капитан команды Михаил Рудай остается в спорте. Будут искать кем заменить еще одну потерю, пока это не озвучивали в том числе и потому, что мы вышли из отпуска чуть ранее остальных. У нас даже вторая команда пока не выходила, поскольку у нее свой календарь, отличный от нас. Напомню, что там, после окончания чемпионата и Кубка будет Спартакиада молодежи.
Правда, и у нас планируются активности, те же сборы национальной команды. Замечу, что сейчас она выступала спарринг-партнером для сборной Сербии, сыграв с ней пять матчей, два из которых были выиграны.
— В Париже сербы стартовали не очень уверенно, победив Японию только в один мяч, и в составе у них Никола Дедович, экс-игрок «КОС-Синтеза».
— Да, я посмотрел вчера почти все матчи, за исключением одного, который планирую смотреть сегодня.
«Мы планируем торжества провести в конце сентября»
— «Балтика», как я понимаю, будет немного менять стиль игры, поскольку с Костровым они действовали, как футболисты Германии с вратарем Мануэлем Нойером, далеко выходившим от ворот, и подчас действовавшим как последний защитник. Так и Костров зачастую подплывал к середине площадки, а наш Сергеев, как я успел увидеть, традиционный вратарь-«домосед».
— Скорее всего, да. В целом у них сейчас два молодых вратаря в молодой команде, которой озвучена задача попасть в тройку сильнейших. Москва пытается усилиться качественно, поскольку там немного улучшились финансовые возможности с появлением спонсора, есть вариант точечно пригласить несколько игроков на ставки, в том числе вернуть кого-то из зарубежных чемпионатов.
— А тут и вариант подоспел, поскольку топ-клуб мирового водного поло «Про Рекко» потерял основного спонсора, господина Габриэле Вольпи и его финансовые активы, которые позволяли несколько десятков лет собирать в этом местечке лучших игроков мира.
— Ну, вы же понимаете, что мы можем рассматривать их ситуацию только с точки зрения досужего интереса, без какой-либо личной заинтересованности в приглашении освободившихся игроков. Я слежу за ситуацией, читал, что администрация этого населенного пункта готова взять на себя финансовые обязательства для того, чтобы сохранить команду в числе участниц Серии А чемпионата Италии, а вот от Лиги чемпионов, где «Про Рекко» был постоянным участником, им придется отказаться.
— Я тоже, со своей стороны, изучал положение дел у «Про Рекко», и, как я понимаю, команда представляет такой населенный пункт, где всего лишь две тысячи жителей. И это не поселок миллионеров чьи финансы позволяли бы содержать команду на уровне отказавшегося господина Вольпи.
— Посмотрим... Я пока вижу, что конкуренты не дремлют, усиливается «Савона», которая оперативно пригласила игрока сборной России Даниила Меркулова, выигравшего в прошлом сезоне Лигу чемпионов, в порядке «Брешия», и «Про Рекко», мне кажется, не стоит исключать из числа претендентов на медали.
— И на фоне этой нестабильности поговорим о такой значительной дате, как 50-летие ватерпольного «КОС-Синтеза». Кстати, совпадающей с такой же юбилейной датой Поволжского университета спорта, который на начальной стадии развития был в «родственных» отношениях с ватерполистами. У них один отец-основатель Олег Дмитриевич Новак...
— Да, и наш ветеран Валерий Алексеевич Лелюх преподавал в этом вузе, а многие игроки его первого состава учились там, помним-помним о больших исторических связях. Касаемо наших планов, то мы планируем торжества провести в конце сентября, во время проведения первого тура чемпионата России. Как я понимаю, это обговорено с «Сибуром», руководство клуба «Синтез» планирует собрать заслуженных ветеранов команды, представителей администрации города, я слышал, что и раис Татарстана Рустам Минниханов проявил заинтересованность в том, чтобы принять приглашение и прийти поздравить.
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