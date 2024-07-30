Евгений Ярощук: «Рустам Минниханов заинтересован в том, чтобы посетить наш юбилей»

Ватерполисты «КОС-Синтез» вышли из летнего отпуска

Ирек Зиннуров, Рустам Минниханов и Евгений Ярощук. Фото: Максим Платонов

29 июля ватерполисты «КОС-Синтеза» вышли из отпуска. Главный тренер триумфаторов прошлого сезона Евгений Ярощук в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о подготовке к сезону, изменениях в команде и планах по празднованию 50-летия ватерпольного клуба.

«В середине августа запланирован игровой сбор, который мы проведем на югах»

— Евгений Александрович, какие новости?

— Вышли из отпуска, сейчас проводим втягивающий этап, который продлится по 12 августа, и с 12-го начнется базовый сбор. По новичкам отмечу возвращение вратаря Евгения Кострова, который провел предыдущий сезон в питерской «Балтике», наши болельщики его хорошо знают. А вот о Константине Киселеве наслышаны до этого времени были только по играм за сборную страны и нашим матчам с волгоградским «Спартаком», чьим воспитанником он является. В тренировочном процессе у нас будут подключаться, подменяя друг друга, Кирилл Бадьяров и Даниил Кудрявцев из «КОС-Синтез-УОР». Помимо них, мы рассчитываем на Азата Ганиева, Камиля Шайдуллина, Илью Васильева.

В середине августа запланирован игровой сбор, который мы проведем на югах — Астрахань либо Волгоград, если там не срастется, то в Москве. Нас приглашали на сбор друзья из Черногории, тот же Зоран Ивановски, но уж очень дорогие билеты.

Для игровой практики мы планируем с 19 по 22 сентября принять участие в чемпионате страны по мини водному поло, это игра на укороченной площадке, когда в составе четыре полевых игрока и вратарь. Это планируется в Туапсе на открытой площадке с большим количеством команд, поскольку многие заявляются сразу двумя составами из-за меньшего количества игроков.

— Сразу уточню, я не видел, собственно, мини-ватерпол, но, по аналогии с мини-футболом и даже стритболом, предполагаю, что там не так востребованы фактурные игроки и наши центральные нападающие могут пропускать этот турнир.

— Дело в том, что у меня самого небольшие познания в мини-водном поло, чтобы уверенно строить тактику на игры. Я хочу попробовать несколько вариантов, один из которых будет заключаться в том, что сзади будет защитник, чтобы бороться с центром соперника, плюс два подвижных нападающих и столп, в задаче которого будет по большому счету игра в нападении, зачастую один в один. Поэтому наших столпов Никиту Деревянкина и Сергея Лисунова мы будем активно задействовать.

Капитан «КОС-Синтеза» Сергей Лисунов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

После мини стартует чемпионат страны, который планируется начать 25 сентября, судя по всему, сейчас будет 12 команд. Это сборная Казахстана под флагом Астаны, которая намерена вернуться в открытый чемпионат России, тем самым он будет походить на Единую лигу ВТБ, где также участвуют зарубежные команды из тех же Белоруссии и Казахстана. И логичный шаг по созданию молодежной команды предпринимают в Санкт-Петербурге, где хорошо идет процесс подготовки молодых игроков. Даже с учетом того, что руководство основного клуба «Балтика» планирует продолжать процесс обновления команды, но хороших школ в Питере несколько, игроков должно хватить. Тем более, как я понимаю, молодежная команда города создается под достойное участие в Спартакиаде молодежи 2025 года, куда фаворитом поедет сборная Татарстана. Мы в нынешнем году встречались в финале по старшим юношам с Санкт-Петербургом...

— … Мы разве встречались с кем-то? Судя по счету финала, соперника у нас просто не было.

— Вот-вот, как говорится, и я там был, а борьбы не было, и Питер сейчас планирует дать своей молодежи хорошую игровую практику.

«Сборная России выступала спарринг-партнером для сборной Сербии»

— По приобретениям вы всех назвали. А по потерям?

— Ушел Иван Сучков, у которого есть два варианта, по одному из них он продолжит карьеру в Москве. Второй вратарь Владислав Сергеев и Аскар Махиянов, а также Раиль Тазеев перешли в «Балтику», где есть спортрота с возможностью пройти срочную службу, как это уже делает Даниил Иванов, у которого срок демобилизации подходит осенью, и он будет доигрывать этот сезон у питерцев. По Тазееву, кстати, есть договоренность, что чемпионат страны он будет играть за Питер, а на упомянутой Спартакиаде молодежи сыграет за сборную Татарстана.

— Такой вариант своего среди чужих... А в целом по второй команде есть изменения.

— Закончил с водным поло Назим Зигангиров. А в процессе омолаживания будем подключать ребят уже 2008 года рождения, там у нас очень неплохой выпуск. Плюс на просмотр приедут два игрока уровня юниорской сборной страны из Воронежа и Пензы, то есть городов, которые развивают водное поло, но профессиональных команд не имеют.

— Приглашение Киселева это, конечно, переход, близкий к сенсации, поскольку он едва ли не последний супервоспитанник волгоградского водного поло, после чего оно ушло в крутое пике.

— Да, это основной защитник сборной страны, один из лучших по своей позиции. В Волгограде будут сложности еще и по той теме, что закончил Артем Ашаев. Среди приобретений можно назвать возвращение Константина Шейкина, который не играл весь прошлый сезон из-за травмы плеча, также ветеран и капитан команды Михаил Рудай остается в спорте. Будут искать кем заменить еще одну потерю, пока это не озвучивали в том числе и потому, что мы вышли из отпуска чуть ранее остальных. У нас даже вторая команда пока не выходила, поскольку у нее свой календарь, отличный от нас. Напомню, что там, после окончания чемпионата и Кубка будет Спартакиада молодежи.

Правда, и у нас планируются активности, те же сборы национальной команды. Замечу, что сейчас она выступала спарринг-партнером для сборной Сербии, сыграв с ней пять матчей, два из которых были выиграны.

С мячом один из лидеров «КОС-Синтеза» Роман Шепелев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В Париже сербы стартовали не очень уверенно, победив Японию только в один мяч, и в составе у них Никола Дедович, экс-игрок «КОС-Синтеза».

— Да, я посмотрел вчера почти все матчи, за исключением одного, который планирую смотреть сегодня.

«Мы планируем торжества провести в конце сентября»

— «Балтика», как я понимаю, будет немного менять стиль игры, поскольку с Костровым они действовали, как футболисты Германии с вратарем Мануэлем Нойером, далеко выходившим от ворот, и подчас действовавшим как последний защитник. Так и Костров зачастую подплывал к середине площадки, а наш Сергеев, как я успел увидеть, традиционный вратарь-«домосед».

— Скорее всего, да. В целом у них сейчас два молодых вратаря в молодой команде, которой озвучена задача попасть в тройку сильнейших. Москва пытается усилиться качественно, поскольку там немного улучшились финансовые возможности с появлением спонсора, есть вариант точечно пригласить несколько игроков на ставки, в том числе вернуть кого-то из зарубежных чемпионатов.

— А тут и вариант подоспел, поскольку топ-клуб мирового водного поло «Про Рекко» потерял основного спонсора, господина Габриэле Вольпи и его финансовые активы, которые позволяли несколько десятков лет собирать в этом местечке лучших игроков мира.

— Ну, вы же понимаете, что мы можем рассматривать их ситуацию только с точки зрения досужего интереса, без какой-либо личной заинтересованности в приглашении освободившихся игроков. Я слежу за ситуацией, читал, что администрация этого населенного пункта готова взять на себя финансовые обязательства для того, чтобы сохранить команду в числе участниц Серии А чемпионата Италии, а вот от Лиги чемпионов, где «Про Рекко» был постоянным участником, им придется отказаться.

— Я тоже, со своей стороны, изучал положение дел у «Про Рекко», и, как я понимаю, команда представляет такой населенный пункт, где всего лишь две тысячи жителей. И это не поселок миллионеров чьи финансы позволяли бы содержать команду на уровне отказавшегося господина Вольпи.

— Посмотрим... Я пока вижу, что конкуренты не дремлют, усиливается «Савона», которая оперативно пригласила игрока сборной России Даниила Меркулова, выигравшего в прошлом сезоне Лигу чемпионов, в порядке «Брешия», и «Про Рекко», мне кажется, не стоит исключать из числа претендентов на медали.

В атаке бомбардир «КОС-Синтеза» Арслан Закиров. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— И на фоне этой нестабильности поговорим о такой значительной дате, как 50-летие ватерпольного «КОС-Синтеза». Кстати, совпадающей с такой же юбилейной датой Поволжского университета спорта, который на начальной стадии развития был в «родственных» отношениях с ватерполистами. У них один отец-основатель Олег Дмитриевич Новак...

— Да, и наш ветеран Валерий Алексеевич Лелюх преподавал в этом вузе, а многие игроки его первого состава учились там, помним-помним о больших исторических связях. Касаемо наших планов, то мы планируем торжества провести в конце сентября, во время проведения первого тура чемпионата России. Как я понимаю, это обговорено с «Сибуром», руководство клуба «Синтез» планирует собрать заслуженных ветеранов команды, представителей администрации города, я слышал, что и раис Татарстана Рустам Минниханов проявил заинтересованность в том, чтобы принять приглашение и прийти поздравить.



