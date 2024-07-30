День в истории 30 июля: впервые спели «Марсельезу», арестовали Кирилла Доронина, «Аполлон-15» сел на Луну
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 30 июля 2024 года
Сегодня отмечаются Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Год назад в Казани арестовали сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина, 40 лет назад на телеканале NBC стартовал показ «Санта-Барбары», 53 года назад астронавты «Аполлона-15» Скотт и Ирвин совершили посадку на Луну, 232 года назад на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза», ныне гимн Франции. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг на тему «Об итогах государственной итоговой аттестации в Татарстане в 2024 году» в кабмине РТ.
- Расширенное заседание Общественного совета по итогам реализации целей и задач в первом полугодии 2024-го.
- Кубок России по футболу: казанский «Рубин» сыграет против «Акрона».
Кто родился: Генри Форд и Ирина Винер
- 1796 — русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов Никита Муравьев (скончался 10 мая 1843 года). На Сенатской площади и вообще в Петербурге в момент восстания декабристов Муравьева не было, однако он был арестован по доносу как один из руководителей тайного общества. Муравьев был приговорен к каторжным работам сроком на 20 лет. В Сибирь следом отправилась и его супруга, проложившая путь другим женам-декабристкам.
- 1818 — английская писательница Эмили Бронте (скончалась 19 декабря 1848 года). Наиболее известное ее произведение — роман «Грозовой перевал». Ее родные сестры тоже были писательницами: Шарлотта была автором знаменитого романа «Джен Эйр», а Энн — «Агнес Грей» и «Незнакомки из Уайлдфелл-Холла».
- 1863 — американский промышленник, основатель компании Ford Генри Форд (скончался 7 апреля 1947 года). В 1903 году Форд основал компанию «Форд мотор», которая впоследствии стала одной из крупнейших в мире автомобильных компаний. Наибольший успех пришел к фирме после начала выпуска модели Ford-T в 1908 году.
- 1940 — британский предприниматель и изобретатель Клайв Синклер (скончался 16 сентября 2021 года). Изобрел карманный калькулятор, основал компанию, которая выпустила компьютер ZX Spectrum.
- 1947 — американский актер Арнольд Шварценеггер. В первую очередь известен как актер боевиков. В числе картин с его участием — серия фильмов о Терминаторе, «Конан-варвар», «Коммандос», «Хищник», «Бегущий человек», «Стиратель» и другие.
- 1948 — советский и российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер. Она подготовила целый ряд известных гимнасток, среди которых — победители и призеры Олимпийских игр Алина Кабаева, Ирина Чащина, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Дина Аверина.
- 1948 — российский художник и автор шамаилей Наджип Наккаш (Исмагилов). Основам каллиграфии он учился у Баки Урманче, став в итоге одним из тех, кто возродил это искусство в татарской культуре. Также он автор мозаичных панно мечетей Нижнекамска, Лениногорска, села Шингальчи и современного крыла мечети Марджани.
- 1948 — французский актер Жан Рено. Он участвовал в съемках таких фильмов, как «Леон», «Десять процентов», «Голубая бездна», «Невезучие», «Васаби» и других.
- 1949 — советская и российская оперная певица Зиля Сунгатуллина. После окончания консерватории в 1973 году стала солисткой театра оперы и балета, объездив с гастролями многие страны, от США до Турции. В 1983 году начала преподавать в альма-матер, а в 1998-м стала заведующей кафедрой вокального искусства. Среди ее учеников — Альбина Шагимуратова и Филюс Кагиров.
- 1949 — директор Фонда содействия развитию отечественного менеджмента «Татарстан. Руководители XXI века», заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников республики Игорь Рассман.
- 1955 — генеральный директор АО «ПО Завод имени Серго» Радис Хасанов.
- 1962 — глава Лениногорского района Татарстана, мэр Лениногорска Рягат Хусаинов.
- 1972 — депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, председатель комитета ГС по социальной политике Светлана Захарова.
- 1974 — член правления — управляющий директор ООО «СИБУР», депутат Госсовета Татарстана шестого созыва Руслан Гиззатуллин.
Кто скончался: Отто фон Бисмарк и Умберто Нобиле
- 1898 — первый канцлер Германской империи в 1871—1890 годах Отто фон Бисмарк (родился 1 апреля 1815 года). В 1872 году Бисмарк c Горчаковым организовали в Берлине встречу трех императоров — германского, австрийского и российского. Уже в 1881 году он возобновил Союз трех императоров, что в конце концов способствовало подписанию договора о создании Тройственного союза.
- 1944 — советский авиаконструктор Николай Поликарпов (родился 8 июля 1892 года). В числе разработанных им судов — первый советский истребитель И-1 (ИЛ-400) и разведчик Р-5, который получил широкую известность в связи со спасением экспедиции парохода «Челюскин».
- 1978 — итальянский конструктор дирижаблей Умберто Нобиле (родился 21 января 1885 года). В 1921—1923 годах он построил знаменитый дирижабль «N-1», имевший много новаций в конструкции для своего времени.
- 1994 — советский бард Евгений Клячкин (родился 23 марта 1934 года). Наиболее известные его песни — «Не гляди назад...», «Песня об утреннем городе», «Псков», «Мелодия в ритме лодки», «Детский рисунок», «Возвращение», «Мокрый вальс», «Моим ровесникам».
- 2007 — шведский кинорежиссер Ингмар Бергман (родился 14 июля 1918 года). Одними из самых известных являются его кинокартины «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Улыбки летней ночи», «Молчание», «Персона». Одна из последних работ Бергмана «Фанни и Александр» была награждена премией «Оскар» в четырех номинациях. Его работы стали классикой мирового кинематографа и повлияли на многих талантливых режиссеров последующих поколений, таких как Андрей Тарковский и Роберт Олтман.
- 2023 — ректор КГАСУ в 1988—2008 годах Валерий Куприянов (родился 29 июня 1940 года). Был членом-корреспондентом РААСН, заслуженным деятелем науки и техники Татарстана, почетным работником высшего образования России, заслуженным работником высшей школы РФ.
Праздники: День дружбы и День борьбы с торговлей людьми
- Международный день дружбы. Был установлен в 2011 году Генеральной Ассамблей ООН. Инициатором учреждения праздника выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты.
- Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Дата была учреждена с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права». Использование принудительного труда в настоящее время в ряде мировых регионов приняло массовый характер, что подтверждается статистическими данными ООН.
- День мучеников революции на Кубе. Дата была выбрана в память о погибших в революционных сражениях подпольных революционерах.
Дни в истории: Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, открытие Приморского парка Победы в Ленинграде, концерт Лучано Паваротти в Лондоне
- 1792 — на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». В этот день в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли «Военную песню Рейнской армии», которая получила прозвище «Марсельеза».
- 1932 — открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Когда решался вопрос о месте проведения Х Олимпиады, этот американский город был единственным кандидатом на ее проведение. Организаторы этих Игр приняли во внимание огрехи своих Сент-Луисских предшественников и многое сделали для более успешной организации проведения соревнований. Ни одни из предшествующих Олимпийских игр не проходили на таком большом стадионе, как лос-анджелесский «Колизей», вмещавший 105 тысяч зрителей.
- 1950 — в Ленинграде открыли Приморский парк Победы и стадион им. С.И. Кирова. Огромный комплекс спорта и отдыха спроектировал архитектор Александр Никольский. С востока на запад по центру парка была проложена тройная липовая аллея длиной около двух километров, которую украсили газонами, цветниками и скульптурой. Посередине аллеи соорудили восьмиугольную центральную площадь, в центре которой установили фонтан.
- 1971 — астронавты «Аполлона-15» Дэфид Скотт и Джеймс Ирвин совершили посадку на Луну в районе Хэдли-Апеннины, в Море Дождей. «Аполлон-15» стартовал с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде 26 июня 1971 года. После полутора витков вокруг Земли астронавты Дэвид Скотт (командир экипажа), Альфред Уорден (пилот командного модуля) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля), включив двигатель третьей ступени, перевели корабль на траекторию полета к Луне. Дорога туда заняла больше трех суток. На четвертый день полета, 29 июля 1971 года, «Аполлон-15» вышел на орбиту вокруг Луны. 30 июля Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин совершили четвертую в истории посадку пилотируемого космического корабля на ее поверхность на юго-восточной окраине Моря Дождей, у отрогов Апеннин.
- 1975 — в Хельсинки открылся заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он привел к созданию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — крупнейшей в мире региональной организации, занимающейся вопросами безопасности.
- 1984 — на телеканале NBC стартовал показ «Санта-Барбары», а в итоге сериал растянулся на 2137 эпизодов, которые шли 10 лет — до середины января 1993 года. В нашей стране трансляция началась с 217-й серии в новогодние праздники 1992 года, а прекратилась на 2040-м эпизоде. Остальное наши зрители переводили сами. При этом в США сериал «Санта-Барбара» не поднимался выше десятой строчки рейтингов.
- 1991 — всемирно известный итальянский оперный певец Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. Отмечая 30-летие своей певческой карьеры и служения оперному искусству, он дал грандиозный концерт перед 100-тысячной аудиторией. На нем присутствовали даже августейшие особы — британский принц Чарльз и принцесса Диана.
- 1996 — президент России Борис Ельцин подписал указ, включив Казанский государственный университет в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Университет стал третьим в своде вузов — после Московского и Санкт-Петербургского. На данный момент он находится на 7-й строчке этого свода, а всего в него включены 14 зданий страны.
- 2006 — произошла трагедия в Кане. Израильскими ВВС был разрушен жилой дом в ходе Второй ливанской войны между вооруженными силами Израиля и организацией «Хезболла». Ночью израильские ракеты попали в бомбоубежище под трехэтажным домом в селении Кана на юге Ливана. В результате бомбардировки погибло 28 человек, 16 из них — дети.
- 2021 — в Казани арестовали сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина. Старт процессу по делу о крипто-ОПС с ущербом в 209 миллионов рублей в 330 томах Вахитовский суд города дал 24 июля 2024 года.
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