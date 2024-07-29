Закон о пределе ненормированной работы, встреча президента Ирана и Путина в Казани, письмо с чумой во Франции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 29 июля.
- Президент России Владимир Путин готовится к встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Иран стал полноправным членом объединения с 1 января 2024 года, и ожидается дальнейшее активное сотрудничество между Москвой и Тегераном.
- Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложат законопроект о ненормированном рабочем дне: суммарное время переработки в год не должно превышать 120 часов. Также предлагается предоставлять дополнительные дни отпуска в зависимости от количества переработок, а работодателей обязать фиксировать время сверхурочной работы сотрудников.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска могут войти на территорию Израиля. Это связано с тем, что Турция не поддерживает действия страны в секторе Газа.
- Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле, свидетельствует избирком по итогам подсчета 80% голосов. Он одерживает победу с результатом 51,2% голосов.
- В сортировочном центре во Франции обнаружили письмо на имя главы МВД Жеральда Дарманена, в котором был порошок с возбудителем чумы. После проверки содержимое письма отправили на экспертизу в Институт Пастера. Прокуратура Дижона начала расследование.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он приказал отправить на место руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, а также задействовать спасательные суда и вертолеты ВВС Корейской народной армии.
- В Башкирии из зоны подтопления эвакуировали 45 жителей села и 24 туристов. Вода вошла в 15 домов, где проживают 45 человек, из них 18 детей. Угрозы затопления нет.
- По данным Минобороны, за ночь средства ПВО сбили 39 беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями. Два беспилотника сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, но есть повреждения на электростанции, сообщил губернатор. БПЛА подавлен в Острогожском районе Воронежской области, при его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.
Рената Валеева
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