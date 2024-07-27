Открытие Олимпийских игр в Париже, прорыв дамбы в Челябинской области, ужесточение контроля за нотариусами
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 27 июля.
- В Париже официально открылись XXXIII летние Олимпийские игры. Церемония открытия длилась более трех часов. Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек, а президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об открытии. Парад спортсменов прошел на реке Сене, а не на стадионе, как обычно. На церемонии присутствовали десятки глав государств и правительств.
- Минюст России внес предложение об ужесточении контроля государства за нотариусами: ограничить полномочия глав палат, изменить правила установки тарифов и порядок назначения на должность. Также предлагается создать единые государственные квалификационные комиссии для допуска к профессии нотариуса. Кроме того, законопроектом предлагается изменить число человек на одного нотариуса до 7 тыс.
- Сотрудники МЧС к утру восстановили дамбу в Челябинской области, которую вчера прорвало из-за сильных дождей. Вода успела подтопить территорию одного из поселков региона. В связи с угрозой подтопления еще трех населенных пунктов их жителей превентивно эвакуировали. Всего силами спасателей перевезли 163 человека, среди которых 21 ребенок.
- Около 44% взрослого населения России страдают от избыточной массы тела, а 9% детей — от ожирения, рассказал Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. Кроме этого, 18,8% детей имеют избыточную массу тела, а у 9,2% наблюдается ожирение. Руководитель ФИЦ Виктор Тутельян подчеркнул, что необходимо повысить осведомленность населения о здоровом питании, так как пищевая промышленность обычно производит продукты с повышенным содержанием соли и жиров для усиления вкусовых качеств.
- В России с 2015 года почти в два раза сократилась доля малоимущего городского населения. Согласно информации Росстата, количество таких людей уменьшилась с 8,4% до 4,8%. Также снизилось число бедных сельских граждан с 9% до 8,5%. Отметим, что по состоянию на 2022 год наименьший показатель бедности зафиксировали в Северо-Западном округе — 5,3%. На втором месте расположился ПФО с 6,9%. Больше всего бедного населения проживало в Северо-Кавказском округе — 20%.
- В Киргизии за подготовку теракта в одной из стран СНГ задержали члена экстремистской группы. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). По их информации, все действия задержанного, имя и фамилия которого в интересах следствия пока не озвучиваются, с помощью мессенджеров «координировались со стороны эмиссаров одной из террорганизаций».
- Ночью средства ПВО сбили семь БПЛА над Курской и Рязанской областями, три — над Белгородской, два — над Ростовской, и еще по одному — над Липецкой и Брянской областями, сообщило Минобороны России.
Олег Исаков
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