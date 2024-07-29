День в истории 29 июля: впервые полетел Ту-134, создали NASA, учредили орден Суворова
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 июля 2024 года
Сегодня отмечается Международный день тигра. 61 год назад состоялся первый полет самолета Ту-134, 66 лет назад в США было создано Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 82 года года назад в СССР был учрежден орден Суворова. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Открытие кинофестиваля «Каракуз фильм» в Альметьевске. Мероприятие будет идти до 3 августа.
Кто родился: Иван Айвазовский и Бенито Муссолини
- 1817 — русский живописец-маринист Иван Айвазовский (скончался 2 мая 1900 года). Он написал больше 6 тысяч работ и завоевал мировую славу. Среди наиболее известных картин Айвазовского — «Девятый вал», «Чесменский бой», «Наваринский бой», «Радуга», «Среди волн».
- 1883 — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП) Бенито Муссолини (скончался 28 апреля 1945 года). Был ближайшим союзником Гитлера, в июне 1940 года перед многотысячной толпой объявив о вступлении Италии в войну. В 1943-м страна оказалась на грани национальной катастрофы. Против Муссолини созрели заговоры. В 1945-м Муссолини был расстрелян на окраине, а затем его тело за ноги подвесили на одной из площадей Милана.
- 1900 — советский военачальник, маршал Советского Союза Филипп Голиков (скончался 29 июля 1980 года). Командовал 10-й армией в битве под Москвой в период контрнаступления. Войска его армии прошли с боями около 400 км и освободили 10 городов. Также Голиков оборонял Воронеж, участвовал в сражении за Сталинград.
- 1915 — советский актер Павел Кадочников (скончался 2 мая 1988 года). Среди его ролей особенно знаменитыми стали работы в картинах «Подвиг разведчика», «Повесть о настоящем человеке», «Далеко от Москвы», «Укротительница тигров».
- 1922 — участник Великой Отечественной войны Михаил Минин (скончался 10 января 2008 года). В составе штурмовой группы под командованием капитана Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине.
- 1992 — российский композитор и музыкант Ильяс Камал. Родился и вырос он в Санкт-Петербурге в татарской семье. Окончил Казанскую государственную консерваторию, стал создателем сонат для фортепиано, виолончели, мюзиклов, с 2019 года занял место главного дирижера в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Кто скончался: Роберт Шуман и Винсент ван Гог
- 1856 — немецкий композитор Роберт Шуман (родился 8 июня 1810 года). Зарекомендовал себя приверженцем нового и борцом с отжившим в искусстве, с так называемыми филистерами, то есть с теми, кто своей ограниченностью и отсталостью тормозил развитие музыки.
- 1890 — голландский художник Винсент ван Гог (родился 30 марта 1853 года). Свои первые работы живописец написал в 27-летнем возрасте. Ван Гог — автор всемирно известных картин «Едоки картофеля», «Ирисы», «Ночная терраса кафе», «Звездная ночь» и других.
- 1999 — советский оперный певец Анатолий Соловьяненко (родился 25 сентября 1932 года). Он стал первым русским тенором, которого пригласили петь в «Метрополитен-опера» — лучший оперный театр США.
- 2022 — народный артист Татарстана, заслуженный артист России, артист театра им. Качалова с 1978 по 2015 годы Феликс Пантюшин (родился 7 августа 1945 года). Он служил в Качаловском театре более 35 лет.
Праздники: День тигра
- Международный день тигра. Праздник был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге. В России есть еще один праздник, посвященный этим полосатым хищникам, — День тигра на Дальнем Востоке, отмечаемый ежегодно в конце сентября.
События в истории: взятие Азова, открытие Триумфальной арки и первой очереди «Миллениума»
- 1696 — русскими войсками взята турецкая крепость Азов. Это событие стало первой крупной победой над Османской империей и началом превращения России в морскую державу.
- 1836 — в Париже торжественно открыта Триумфальная арка. Указ о ее возведении подписал Наполеон в 1806 году. Первый камень в фундамент сооружения заложили 15 августа следующего года, но крах императора приостановил работы по ее возведению. Строительство возобновили через 8 лет.
- 1914 — в связи с началом Первой мировой войны были отменены VI летние Олимпийские игры. Несмотря на срыв состязаний, Международный олимпийский комитет продолжал свою работу. Местом, выбранным в качестве резиденции МОК и столицы олимпийского движения на это время, стал швейцарский город Лозанна.
- 1942 — учрежден указом президиума Верховного Совета СССР орден Суворова — советская награда времен Великой Отечественной войны. Им награждали командиров Красной Армии за выдающиеся успехи в деле управления войсками. Также награждали воинские части. Орден Суворова состоял из трех степеней: I, II и III степени. Высшей являлась I степень.
- 1948 — открылись XIV летние Олимпийские игры в Лондоне. Эти соревнования стали первыми, состоявшимися в послевоенные годы. В последний раз до этого Олимпийский огонь зажигался 12 лет назад в Берлине.
- 1958 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ведомство осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.
- 1963 — состоялся первый полет самолета Ту-134. Он вошел в историю гражданской авиации как самый массовый и популярный советский авиалайнер. Самолет был спроектирован в начале 1960-х годов в конструкторском бюро под руководством легендарного Андрея Туполева.
- 1974 — в структуре КГБ СССР создана элитная спецгруппа «А» («Альфа»). Она предназначалась для борьбы с терроризмом и другими особо опасными экстремистскими проявлениями: захватом заложников и транспортных средств, режимных объектов и дипломатических представительств как на территории СССР, так и за рубежом. Сотрудники подразделения участвовали в освобождении заложников в Беслане, выполняли служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона и Сирии.
- 1981 — состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер. За церемонией в прямом эфире с экранов телевизоров следили, по оценкам специалистов, порядка 750 млн человек. В Великобритании этот день был объявлен национальным праздником. Свадьба обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов стерлингов. Чарльз и Диана расстались в 1992 году, а в 1996 году последовал официальный развод. 31 августа 1997 года Диана попала в аварию вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли на месте. Диана была госпитализирована в больницу — она скончалась через 2 часа.
- 2005 — состоялось открытие первой очереди моста «Миллениум». Он стал важной составляющей Малого казанского кольца (МКК). До открытия второй очереди движение транспорта осуществлялось по одной полосе в центр города и двум — из центра. 30 августа 2007 года была открыта вторая очередь моста. Стоимость сооружения моста составила 3,4 миллиарда рублей.
- 2016 — глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин собственноручно запустил печатный станок для выпуска обновленного и отредактированного «Казанского Корана» («Казан басмасы»). Над обновленной версией Корана полтора года работала специальная группа созданного отдела по изучению Корана ДУМ РТ. Экспертам удалось довести старинное издание до современных международных стандартов, а также исправить механические ошибки, допущенные прежде.
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