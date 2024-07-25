15 россиян и 16 белорусов: кто стартует на Олимпиаде в Париже

Половина сборной России составлена из теннисистов . Фото: Динар Фатыхов

Олимпиада в Париже стартовала играми мужского футбольного турнира. Уже в первой игре в составе сборной Узбекистана вышел футболист «Рубина» Умарали Рахмоналиев, сборной которого противостояла Испания с двумя чемпионами Европы и двумя вице-чемпионами Олимпиады в Токио. «Реальное время» рассказывает об олимпийском турнире, на который сборная России приехала с 15 спортсменами — меньше было только на Олимпиадах 1908-го в Стокгольме и 1900-го, кстати, также в Париже.

Спасибо профессиональным теннисным федерациям за принципиальную позицию

Стартовавшая в Париже Олимпиада по ожиданиям вызовет куда меньше интереса, чем недавно завершившийся чемпионат Европы по футболу. Все-таки российская и даже советская футбольные сборные приучили к тому, что зачастую пропускали чемпионаты Европы и мира. Эти соревнования, а также клубный футбол научили российских болельщиков иметь еще одну сборную «для боления» и определяться в пристрастиях по ходу действа. Что касается олимпийских стартов, то Париж-2024 лишен таких знаковых фигур, как бегун Усейн Болт или пловец Майкл Фелпс. Искать объект симпатий по ходу мероприятия не удастся, поскольку российское телевидение не планирует трансляций из Парижа. Если тот же футбол для российского любителя спорта, особенно со стадии плей-офф, это игры с субъектными сборными, то Олимпиады всегда были интересны противостоянием наших с «не нашими». Относительно широкий круг болельщиков могут собрать только трансляции с баскетбола и волейбола, футбола и тенниса.

Даже 15 российских олимпийцев — это очень ограниченный спортивный контингент, лидерами которого являются теннисисты Даниил Медведев и Елена Веснина. Для тенниса, после начала СВО, произошло только два изменения: российская, а вместе с ней и белорусская сборные не участвуют в командных соревнованиях Кубок Дэвиса и Кубок Федерации. Еще руководство Уимблдона в 2022 году выступило против участия в турнире россиян, после чего получило нагоняй от АТР и WTA — двух профессиональных организаций, контролирующих мужской и женский теннис. В остальном же стоит высказать уважение АТР и WTA, поскольку они практически не прогибаются под изменчивый мир, как, собственно, было с самого создания этих организаций. Полвека назад эта позиция представляла проблему для нашего тенниса, поскольку теннисные организации не исключали из числа участников ЮАР. Один раз пошли на попятный, когда темнокожий американец Артур Эш поднял волну негодования в западных странах, потом вернули ЮАР, после того как эта волна спала. И во второй раз вынуждены были уступить, когда против были не отдельные страны, даже такие мощные, как СССР или США, а целый африканский континент. Вот и сейчас половина от состава российских олимпийцев — это семь теннисистов из России, для которых новый старт в Париже мало чем будет отличаться от недавнего «Ролан Гарроса».

Меньше россиян было только в Париже 124 года назад

Меньше, чем на Олимпиаду в Париже, Россия делегировала спортсменов только … в Париж, и это 1900 год. Тогда были пять россиян, затем в 1908 году стартовали шестеро, правда, это был олимпийский турнир, результат которого выглядит вполне достойно, поскольку тогда россияне завоевали золото и две серебряные награды. Сейчас потенциал для завоевания наград есть только у теннисистов, и, возможно, у каноиста Алексея Коровашкова.

По три гребца и велосипедиста, а также по одному пловцу и батутисту в составе сборной России — это «темные лошадки». Не в обиду, но даже три пловца из Белоруссии: Алина Змушко, Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай, больше на слуху из-за стабильного участия в открытых чемпионатах России. Наше участие будет напоминать ложку сахарного песка в ведре. К примеру, на прошлой Олимпиаде в Токио стартовали два штангиста Тимур Наниев и Кристина Соболь, чьи выступления совершенно не отложились в памяти. Только завоеванная медаль, как было у каноиста Ильи Штоколова в Рио-2016, и то полученная на фоне скандала с дисквалификацией его конкурента, способна вызвать интерес к остальным россиянам в Париже-2024. На самом деле, так уже было на двух предыдущих Олимпиадах, когда малое количество участников в гребле, легкой и тяжелой атлетике моментально снижало интерес к этим стартам у СМИ. Подобное предполагается и сейчас.

Белорусы будут стартовать в Париже 16 спортсменами . Реальное время / realnoevremya.ru

На этом неоптимистичном фоне ожиданий старта Олимпиады повышенный интерес может вызвать выступление экс-россиян, стартующих в составах других сборных. На первом месте в плане ожиданий борьба, особенно вольная. Наряду с фигурным катанием этот вид спорта меньше всего обращает внимание на гражданство, и эта тенденция началась еще с XX века. Например, противостояние на ковре Георгиоса Атанасиадиса с Арсеном Фадзаевым было интересно еще и тем, что Атанасиадис воспитанник ташкентской школы борьбы, вернувшийся на родину предков в Грецию, в 1987 году дошел до финалов вначале чемпионата Европы, затем и чемпионата мира, где оба раза проиграл Арсену Фадзаеву (во второй раз отказавшись выходить на ковер). Фадзаев представлял на тот момент Ташкент, где учился в местном спортинституте, приехав туда из Северной Осетии.

Экс-россиянка станет знаменосцем своей новой сборной

После развала СССР это был неединичный факт, а скорее массовый сюжет. Самый вопиющий случай произошел перед Олимпиадой 2008 года в Пекине, когда выступать за сборную Словакии отправился Давид Мусульбес, который, казалось бы, уже завершил спортивную карьеру и работал на должности главного тренера российской молодежки. Но массовость подобных случаев привела к тому, что российская и белорусская борьба не сталкивались с бойкотом на протяжении всего олимпийского цикла, случаев недопуска россиян на международные старты было раз-два и обчелся. Мы бы вообще и не упоминали об этом если бы дело не касалось Светланы Липатовой из Казани, которую не допустили на прошлогодний чемпионат мира, разрешив выступать трем десяткам россиян и россиянок. Сейчас же МОК отказал шестерым российским олимпийцам в участии, в ответ на что остальные десять допущенных борцов отказались от поездки во Францию.

Там базируется огромная чеченская диаспора, и только они могут создать эффект присутствия России на ковре. Плюс представители Словакии, после выступления Мусульбеса в этой стране организован борцовский клуб «Аланские барсы», где борются преимущественно осетины. Что касается Олимпиады в Париже, то там готовятся выступать в спортивной борьбе и дзюдо девять представителей Дагестана, пятеро осетин, три якута, двое чеченцев и квартет представителей «остальной» России. Еще один квартет — это теннисисты Казахстана. Это практикуется полтора десятка лет: в сборную соседней страны отправлялись спортсмены, не проходившие в актуальный состав сборной России. Среди остальных 29 экс-россиян, готовых стартовать в Париже, можно выделить прыгунью в высоту Елену Куличенко, которая станет знаменосцем сборной Кипра на торжественной церемонии открытия Олимпиады.

Константин Харьков, ватерполист сборной Хорватии, будет конкурировать с Черногорией тренера Владимира Гойковича и Сербией — Николы Дедовича, бывших игроков казанского «Синтеза». В этом виде спорта мы привыкли к тому факту, что стартовало много экс-россиян в составе мужской и женской сборных Казахстана, но сейчас они не пробились в число участников турнира. Обидно, но гораздо досаднее, что на стартующем футбольном турнире не будет сборной Бразилии. На прошлом турнире наше внимание изначально привлекали аргентинцы Гайч и Понсе, выступавшие за ЦСКА и «Спартак», соответственно, а также бразильцы Бруно Фукс из ЦСКА и зенитовец Малком. После чего актуальное количество зенитовцев, олимпийских чемпионов, увеличилось до трех, еще Клаудиньо и Нино.

Сейчас среди олимпийцев — капитан сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна из московского «Динамо». Ну а командой за которой будут следить российские болельщики, станет сборная Узбекистана. Действующие футболисты «Рубина» Умарали Рахмоналиев, Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА, Иброхимхалил Юлдошев, права на которого принадлежат «Пари НН», Хусаин Норчаев из «Алании», отправленный в аренду, Остон Урунов, которого мы помним по «Уфе» и «Спартаку», экс-футболист «Ростова» Элдор Шомуродов, это самые заметные игроки сборной, которая завоевала путевку на Олимпиаду, будучи единой командой. Это проект федерации футбола Узбекистана, некий государственный проект создания молодежной команды с участием в чемпионате страны и с целью попадания на Олимпиаду. Сама команда носит название «Олимпик», сейчас из ее состава на Олимпиаду приедет семеро. А путевку на Игры завоевывала сборная Узбекистана, где из «Олимпика» было 13 человек. Но тогда обошлись без Рахмоналиева, Урунова, Файзуллаева, Юлдошева и Жасура Жалолиддинова, который мелькнул в составах «Локомотива», зато был экс-торпедовец Ходжимат Эркинов.

Среди их соперников по группе Испания, которая везет во Францию вполне боевой состав. Алекс Баэна и Фермин Лопес сыграли три матча на двоих на Евро, и это полноправные чемпионы, еще двое, Эрик Гарсия и Хуан Миранда, выступали на прошлой Олимпиаде, где Испания проиграла в финале Бразилии.