Тайфун «Карина» обрушился на Филиппины и Тайвань: более 600 тысяч человек эвакуированы, есть погибшие

На Филиппины и Тайвань обрушился мощный тайфун «Карина», который принес проливные дожди. По данным мировых СМИ, многие улицы крупнейшего города столичного региона Кесон оказались затоплены, проезд транспорта по ряду магистралей стал невозможен. Более 600 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и разместиться в эвакуационных центрах.

По данным Associated Press, в настоящий момент известно как минимум о 12 погибших, а телеканал ABS-CBN News сообщает о 21 погибшем.

В северных районах Филиппин, куда движется тайфун, прогнозируется штормовая погода, а Манилу и ряд других регионов ожидают новые дожди из-за продолжающегося влияния юго-западного муссона.

Метеорологическая служба Филиппин присвоила тайфуну статус супертайфуна. Из-за непогоды было отменено 114 авиарейсов, включая девять международных между Манилой и Тайбэем.

Олег Исаков