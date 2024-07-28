День в истории 28 июля: началась Первая мировая война, появился российский волейбол, праздник ВМФ России
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 июля 2024 года
Сегодня отмечаются дни крещения Руси и ВМФ России. 101 год назад в Москве прошел первый в СССР волейбольный матч, 110 лет назад началась Первая мировая война, 166 лет назад в криминалистике были впервые использованы отпечатки пальцев. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Тематические мероприятия, посвященные Дню крещения Руси, в историческом парке «Россия — моя история».
- Вечеринка «БиЮ» в экстрим-парке «Урам».
Кто родился: Владимир Басов и Наиль Маганов
- 1855 — выдающийся врач, основатель казанской хирургической школы Иван Праксин (скончался 30 апреля 1913 года). В 1874 году он поступил в Казанский университет, в котором пробыл год на естественном и два — на медицинском факультете. В 1880 году Праксин получил степень доктора медицины. С 1882-го работал в военных госпиталях Санкт-Петербурга, в 1896-м стал консультантом хирургического отделения Тифлисского военного госпиталя. С 1897-го — профессор и завкафедрой госпитальной хирургии клиники Казанского университета (1897—1913).
- 1900 — советский путешественник, телеведущий Владимир Шнейдеров (скончался 4 января 1973 года). Создал цикл научно-популярных фильмов «Путешествия по СССР», где показывал природу и жизнь людей практически во всех уголках Советского Союза.
- 1923 — советский кинорежиссер, актер Владимир Басов (скончался 17 сентября 1987 года). Играл в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Большая перемена», «Москва слезам не верит», «Ищите женщину» и других.
- 1926 — советская и российская актриса Инна Макарова (скончалась 25 марта 2020 года). В числе наиболее известных картин с ее участием — «Молодая гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова».
- 1929 — первая леди США в 1961—1963 годах Жаклин Кеннеди (скончалась 19 мая 1994 года). Жена 35-го президента США Джона Кеннеди была одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницей моды в Америке и Европе. Кроме того, она внесла вклад в искусство и сохранение исторической архитектуры.
- 1943 — советская и российская актриса Марианна Вертинская. Среди ее работ — роли в фильмах «Високосный год», «Мне двадцать лет» (также известен как «Застава Ильича»), «Капитан Немо», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других.
- 1954 — президент Венесуэлы в 1999—2013 годах Уго Чавес (скончался 5 марта 2013 года).
- 1958 — топ-менеджер компании «Татнефть», президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея в Татарстане Наиль Маганов. Свою карьеру он начал в 18 лет с подсобного рабочего, затем трудился оператором по добыче нефти. Окончив в 1983 году в Москве Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, возглавил цех по добыче нефти и газа «Елховнефть». Поднимаясь все выше по карьерной лестнице, в 2013 году он стал генеральным директором одной из крупных нефтедобывающих компаний России — «Татнефти».
Кто скончался: Владимир Красное Солнышко и Антонио Вивальди
- 1015 — правитель Руси, великий князь Киевский Владимир Креститель, известный также как Владимир Красное Солнышко (дата рождения неизвестна). Стал новгородским князем в 970 году, захватил киевский престол в 978-м. В 988-м выбрал христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. В крещении получил христианское имя Василий.
- 1741 — итальянский композитор Антонио Вивальди (родился 4 марта 1678 года). Оставил огромное композиторское наследие: оперы, оратории, инструментальную и камерную музыку. В числе наиболее известных его произведений — четыре скрипичных концерта «Времена года».
- 1750 — немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах (родился 31 марта 1685 года). Стал автором более тысячи музыкальных произведений во всех значимых жанрах своего времени.
- 1794 — французский революционер, глава якобинцев Максимилиан Робеспьер (родился 6 мая 1758 года). В качестве результата восстания он хотел видеть республику, построенную на принципах руссоизма.
Праздники: дни крещения Руси и ВМФ России
- День крещения Руси. Праздник установлен в 2010 году в честь провозглашения христианства государственной религией в 988 году. Датой выбрали день памяти равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.
- День Военно-морского флота (ВМФ) России. Сегодня в его состав входят надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска флота, а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла.
- День PR-специалиста в России. Название профессии идет от английского словосочетания Public Relations, что в переводе означает «общественные отношения». Традиционно в задачи PR‑специалиста входит работа над имиджем компании. Впервые российское PR-сообщество отметило свой праздник в 2004 году.
События в истории: появление дактилоскопии, основан Международный астрономический союз, приказ «Ни шагу назад!»
- 1555 — в Казань приехал архиепископ Гурий, став первым архиепископом Казани, Свияжска, Васильсурска и Вятки с их округами. Отправляя его в Казань, царь Иван Грозный дал ему особый наказ — неустанно заботиться о привлечении татарского населения к христианской вере и с этой целью «говорити и приводити» их к себе ласкою и приветом, угощать приходящих к нему по делам татар квасом и медом, беседуя с ними «тихо и с умилением», крестя только желающих, а «страхом их ко крещению никак не приводити». Управлял Казанской епархией Гурий почти девять лет. При нем началось строительство каменного Благовещенского кафедрального собора, были созданы Спасо-Преображенский, Троицкий, Зилантовский и Успенский Богородицкий монастыри.
- 1586 — по одной из версий, в Европу попали первые клубни картофеля. К себе на родину его завез англичанин Томас Хэрриот. Поначалу европейцы воспринимали картофель как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. В кухню заморский овощ стал проникать лишь в XVII веке.
- 1844 — вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с Петром Ланским. Перед смертью раненный на дуэли Пушкин сказал 24-летней жене: «Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но за порядочного человека». Выбор Наталья сделала лишь спустя шесть лет. Ее избранником стал однополчанин ее брата Петр Ланской.
- 1858 — в криминалистике впервые были использованы отпечатки пальцев. Родоначальником этой технологии стал англичанин Уильям Гершель. Он же предложил использовать отпечатки пальцев в целях розыска преступников. Сегодня идентификация личности по отпечаткам пальцев — самая распространенная биометрическая технология. Теорию использования отпечатков пальцев для установления личности выдвинул и Генри Фулдс, работавший в 1870-х годах в госпитале Токио. Он разработал систему классификации отпечатков пальцев и руководство по их снятию, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.
- 1914 — началась Первая мировая война. Поводом для ее начала послужило убийство в Сербии австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, после чего Германия начала подстрекать австро-венгерское правительство предъявить ультиматум Сербии, якобы посягнувшей на суверенитет страны. 30 июля мобилизация началась во Франции, на следующий день Россия объявила о всеобщей мобилизации, которую Германия потребовала отменить. Получив отказ, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. После в войну вступила Франция, как главный союзник России, а затем и Англия. Италия объявила нейтралитет. Война длилась четыре года, ее участниками стали 3/4 от всего населения Земли. В сражениях погибли около 10 миллионов человек, 22 млн получили ранения различной степени тяжести. В результате прекратили свое существование Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская империи.
- 1919 — был основан Международный астрономический союз (МАС) в Брюсселе. МАС состоит из государств-членов (представленных национальными академиями или другими государственными учреждениями) и отдельных профессиональных астрономов. На 20 октября 2020 года союз включал 82 государства и 11 826 индивидуальных членов. СССР вошел в организацию в 1935 году. Под покровительством союза работают Центральное бюро астрономических телеграмм и Центр малых планет, расположенные в Смитсоновской астрофизической обсерватории.
- 1923 — в Москве прошел первый в СССР волейбольный матч. Играли команды Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии. Этот день стал официальной датой рождения волейбола в России. Так что первыми советскими волейболистами стали, в частности, актеры Николай Боголюбов, Борис Щукин, Рина Зеленая и художники Георгий Нисский и Яков Ромас.
- 1942 — вышел приказ «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», или просто «Ни шагу назад!». В документе требовалось наведение в армии «строжайшего порядка и железной дисциплины»: Сталин велел снимать с должностей и судить командиров любого ранга, которые допустили отступление войск без приказа вышестоящего командира. Для каждого военнослужащего объявлялось требование — ни шагу назад без приказа командования. «Паникеров и трусов» предписывалось уничтожать на месте.
- 1944 — Брест был освобожден от фашистских войск.
- 1958 — в Москве открыли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Скульптор Александр Кибальников работал над монументом шесть лет. Ростовая скульптура поэта выполнена из бронзы и установлена на гранитный постамент, где выбиты строки поэта: «И я,/Как весну человечества,/Рожденную/В трудах и бою,/Пою/Мое Отечество, республику мою».
- 1984 — открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Город принимал соревнования уже второй раз — впервые Игры проходили здесь в 1932 году. Поскольку США бойкотировали Олимпиаду в Москве, последовал ответный бойкот от СССР и большинства социалистических стран (за исключением Китая, Румынии и Югославии). Они провели серию международных соревнований «Дружба-84» в июне — сентябре того же года, подчеркивая, что это не альтернатива Играм.
- 1988 — указом Президиума ВС СССР стали разрешены неофициальные митинги, демонстрации и шествия «…в целях укрепления и развития социалистического строя». В указе говорилось, что все акции должны проводиться строго «в соответствии с целями, указанными в заявлении», а их участники «обязаны соблюдать советские законы, общественный порядок». Шестой пункт указа позволял запретить любые мероприятия, «если цель их проведения противоречит Конституции СССР, конституциям союзных и автономных республик либо угрожает общественному порядку и безопасности граждан». Этот документ, считают историки и аналитики, стал одной из причин начала госпереворота, а затем и развала Союза.
- 2016 — президент России Владимир Путин включил Крымский федеральный округ в состав Южного федерального округа. Решение было принято «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти». Полпредом президента в ЮФО назначен был Владимир Устинов.
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