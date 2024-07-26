День в истории 26 июля: обнаружили берестяную грамоту, началась Кубинская революция, стартует Олимпиада-2024
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 июля 2024 года
Сегодня в Париже стартуют XXXIII летние Олимпийские игры, а в Свияжске — фестиваль «Духовное единство России — послание миру!». 26 июля отмечается День эсперанто. 71 год назад на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро, 73 года назад во время раскопок в Великом Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота, 86 лет назад началась первая сессия Верховного Совета ТАССР, 130 лет назад родился автор антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Старт XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Игры будут идти до 11 августа. Россияне допущены до состязаний в нейтральном статусе.
- Первый день фестиваля «Духовное единство России — послание миру!». Мероприятие будет идти в Свияжске до 28 июля.
Кто родился: Бернард Шоу и Карл Юнг
- 1856 — британский писатель и драматург Бернард Шоу (скончался 2 ноября 1950 года). Создатель пьес «Поживем — увидим», «Другой остров Джона Булля», «Человек и сверхчеловек» и многих других. Комедию Шоу «Пигмалион, или История одного пари» можно посмотреть в казанском ТЮЗе.
- 1875 — швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг (скончался 6 июня 1961 года). Считается основателем аналитической психологии — направления, задачей которого он считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Также Юнг развил учение о коллективном бессознательном.
- 1894 — английский писатель Олдос Хаксли (скончался 22 ноября 1963 года). Самая известная его книга — антиутопия «О дивный новый мир». Через 20 лет писатель продолжил тему деградации общества в романе «Возвращение в прекрасный новый мир».
- 1908 — президент Чили в 1970—1973 годах Сальвадор Альенде (скончался 11 сентября 1973 года). Несмотря на все политические просчеты, он вошел в историю страны как символ сопротивления диктатуре.
- 1926 — академик Российской и Международной академий аграрного образования Алмаз Юлдашев (скончался 5 января 2010 года). Работал конструктором, начальником смены, ведущим конструктором завода №708 в Казани, после стал ассистентом кафедры «Тракторы и автомобили» Казанского СХИ, совмещая позже с работой в Казанском техническом училище механизации сельского хозяйства. Юлдашев — один из авторов «Русско-татарского словаря технических терминов».
- 1928 — американский кинорежиссер Стэнли Кубрик (скончался 7 марта 1999 года). В числе его фильмов — «Лолита», «Космическая Одиссея, 2001», «Сияние».
Кто скончался: автор книг о Незнайке и основатель Екатеринбурга и Перми
- 1533 — последний правитель империи инков Атауальпа (родился в 1500 году). В 1532 году на побережье Перу появились испанские конкистадоры. Их приняли дружелюбно, а в ответ завоеватели перебили невооруженных инков и взяли Атауальпу в плен. Годом позже последний правитель инков был казнен.
- 1750 — российский историк, экономист Василий Татищев (родился 29 апреля 1686 года). Он стал основателем Екатеринбурга и Перми. Всю жизнь Татищев посвятил первому капитальному труду по русской истории — «Истории Российской».
- 1976 — советский детский писатель Николай Носов (родился 23 ноября 1908 года). Всенародной любовью пользовалась его трилогия сказок о Незнайке: «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне». В более поздние годы вышли автобиографические произведения писателя: «Повесть о моем друге Игоре» и «Тайна на дне колодца».
- 1976 — советский кинорежиссер Абрам Роом (родился 28 июня 1894 года). Снял такие фильмы, как «Третья Мещанская», «Ухабы», «Эскадрилья номер 5» и другие.
- 2018 — заслуженный деятель науки и заслуженный врач Татарстана, профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Менделевич (родился 16 февраля 1932 года). Окончил Казанский медицинский институт, его ординатуру и аспирантуру. Читал лекции по психиатрии студентам лечебного, педиатрического, санитарно-гигиенического факультетов медицинского университета, преподавал судебную психиатрию на юридическом факультете КФУ. Он написал более 230 научных работ, которые сегодня известны по всей России и за ее пределами.
Праздники: дни эсперанто и парашютиста
- День эсперанто — первого в мире искусственного языка. Он не связан с каким-либо государством или нацией и легок в изучении.
- День системного администратора. Свою историю он ведет с 1999 года, когда системному администратору из Чикаго Теду Кекатосу пришла в голову мысль организовать профессиональный праздник своих коллег, чтобы хоть раз в год они могли чувствовать благодарность со стороны пользователей. С каждым годом праздник становился все более популярным и вскоре вышел на международную арену.
- День дяди и тети. Целый список праздников, посвященных родным, когда-то открыл День матери. Позже добавились дни отца, сына, дочери, бабушек и дедушек, а затем перечень пополнился праздником в честь дяди и тети.
- День парашютиста в России. Дата выбрана неспроста: 26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила под Воронежем серию парашютных прыжков из самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.
События в истории: Царь-колокол, создание ФБР, первая сессия Верховного Совета ТАССР
- 1730 — вышел указ об отливке Большого Успенского колокола — Царь-колокола. Его создание заказали парижским мастерам. Однако они прислали отказ, мотивируя его тем, что колокол подобных размеров отлить невозможно. Тогда исполнение было поручено московскому литейщику Ивану Моторину. Для изготовления Царь-колокола Пушечный двор отправил в переплавку более 600 колоколов. Однако первая попытка оказалась неудачной. Не сумев справиться с царским заказом, Иван Моторин вскоре умер. Начатое дело успешно завершил его сын Михаил. К концу ноября 1735 года он создал из 200 тонн колокольной бронзы один из самых известных памятников литейного искусства.
- 1887 — варшавский лингвист и окулист Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто — так называемую «Первую книгу». Работу над изданием он начал еще гимназистом и уже в 1878 году познакомил своих однокашников с наметками будущего языка. Окончательный проект учебника был готов в 1885 году, но в течение двух лет Заменгоф пытался найти издательство, которое бы его выпустило. В итоге книга была отпечатана в типографии Кельтера в Варшаве.
- 1908 — по инициативе генерального прокурора США Чарльза Джозефа Бонапарта было создано Бюро расследований. В 1932-м его переименовали в Бюро расследований Соединенных Штатов, потом объединили с Бюро запрета (которое занималось «сухим законом») под названием Отдел расследований. А в 1935-м это было уже Федеральное бюро расследований (ФБР), директором которого стал Эдгар Гувер.
- 1925 — в небо поднялся первый советский пассажирский самолет К-1, разработанный в бюро Константина Калинина за 2 года. В декабре его передали обществу «Добролет», он стал обслуживать воздушные линии из Москвы, налетав до начала тридцатых годов 190 часов.
- 1938 — в клубе имени Менжинского началась первая сессия Верховного Совета ТАССР. Ее председателем стал секретарь Татарского обкома ВКП(б) по пропаганде Самат Мухаметов. В республику он приехал после работы в Мариуполе, Лисичанске, Артемовске. Главой президиума стал Галей Динмухаметов, формально в республике было двоевластие с большим количеством полномочий у Динмухаметова. В 1942-м Мухаметов скончался от туберкулеза.
- 1951 — во время раскопок в Великом Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота. Ей оказалось маленькое письмецо простолюдина, жившего в XV веке. Вскоре берестяные грамоты были найдены на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке. Сегодня их насчитывается более тысячи.
- 1953 — на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро. Повстанцы выступили против Фульхенсио Батисты, установившего в стране диктаторский режим, но потерпели поражение. Тем не менее именно это событие положило начало Кубинской революции. Дата боя дала имя революционной организации Фиделя Кастро — «Движение 26 июля», которая в итоге и свергла правительство Батисты в 1959 году.
- 1971 — на советские экраны вышел фильм «Офицеры». В прокате картина собрала более 53 млн зрителей. В картине прозвучала ставшая крылатой фраза «Есть такая профессия — Родину защищать».
- 2011 — теплоход «Булгария» завели в док ЗАО «Ремонтная база флота имени Куйбышева». Поисково-спасательная операция ГУ МЧС России по РТ на месте чрезвычайной ситуации завершилась. В начале операции судно посадили на мель и подняли выше ватерлинии, а после откачали воду, удалили песок, внутренние помещения вновь тщательно обследовали. Работы осложнялись тем, что теплоход накренился. В доках на теплоходе начали работать эксперты и следователи, которые детально разбирались в причинах катастрофы, унесшей жизни 122 человек.
- 2023 — в Казани открыли мемориальные доски трем выдающимся работникам предприятия «Серп и молот» — Игорю Курчатову, Мирсаиду Рахимкулову и Владимиру Иовлеву. В церемонии участвовал меценат Гарафутдин Хисамутдинов, подаривший их городу.
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