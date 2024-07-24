Из Португалии и от приставов прилетели иски: кто претендует на «двушку» казанского «маньяка» Птицина

Осужденный на пожизненное узник «Мордовской зоны» признал претензии потерпевших под 6 млн рублей с оговоркой

Фото: Ирина Плотникова

В Казани стартовал новый процесс по «раскулачиванию» пожизненно осужденного. Вслед за виновником массового расстрела в гимназии Ильназом Галявиевым иск от приставов о лишении единственного жилья получил бывший учитель истории и росгвардеец Игорь Птицин, получивший «высшую меру» за серию убийств и покушений на девушек и женщин в лесопарковых зонах. В суде этот узник «Мордовской зоны» иск сначала признал, а потом засомневался... Как выяснило «Реальное время», сейчас «двушку» Птицина сдает внаем его знакомая, при этом потерпевшие от преступлений дохода с этого не имеют, а на квартире висит неоплаченный долг по коммуналке в сумме 50 тысяч рублей.

Прилетела из Бразилии и нарвалась на казанского «маньяка»



Так совпало, что рассмотрение иска по существу в Авиастроительном суде Казани назначили на 13-ю годовщину убийства 16-летней Ксении Антоновой. Тело девушки со следами насилия нашли в лесопосадке на улице Воровского в июле 2011 года. В списке жертв казанского историка-«маньяка» она оказалась не первой. Как позже установили следователи, серия из 13 эпизодов преступлений Игоря Птицина началась с 30-летней женщины, убитой и изнасилованной в районе улицы Тэцевской в Авиастроительном районе в 2009 году.

Через 2 месяца после Ксюши — 19 августа 2011 года — в лесу у озера Глубокое нашли убитой 17-летнюю студентку Академии правосудия Дашу Максимову. Мамы этих девушек получили статус потерпевших в уголовном деле, в счет компенсации морального вреда Верховный суд РТ еще в 2022-м присудил каждой по 2 млн рублей. После вступления «пожизненного» приговора в силу им перечислили примерно по 300 тысяч, вероятно из имевшихся накоплений Птицина. Затем убийцу этапировали в «Мордовскую зону» (колония особого режима №1 в поселке Сосновка), где имеется спецучасток для пожизненно осужденных, и выплаты забуксовали — перечисляют в месяц 250—500 рублей.

Кадр со следственных действий по проверке признательных показаний Игоря Птицина на месте преступления. realnoevremya.ru

Тогда у потерпевших и появилась идея — инициировать продажу двухкомнатной квартиры преступника-должника. Тем более что аналогичный иск к убийце гимназистов и педагогов Ильназу Галявиеву еще в феврале 2024-го удовлетворил Советский суд Казани. При этом инициатором процесса выступило отделение приставов по Ново-Савиновскому району Казани, обосновав, что по приговору Верховного суда Татарстана стрелок обязан выплатить выжившим гимназистам и родным погибших 22 млн рублей, что можно сделать лишь путем продажи его единственного актива — 1/3 доли в квартире пятиэтажного дома на улице Туганлык. И суд с этим согласился.

Чтобы побудить приставов Авиастроительного района к подаче такого же иска в отношении Птицина, потерпевшим пришлось пройти несколько раз по кругу — республиканская прокуратура — прокуратура Казани — приставы, получая ответ со ссылкой на статью 466 Гражданского процессуального кодекса РФ: «Взыскание не может быть обращено на единственное пригодное для проживания помещение должника, за исключением ипотечного».

Последняя попытка прорваться на прием к Альберту Суяргулову закончилась встречей с его замом, и позицию потерпевших услышали. К тому моменту ряды взыскателей пополнила и выжившая жертва казанского «маньяка» Екатерина Камбург, которая много лет живет за границей. Летом 2013-го она прилетела из Бразилии на родину навестить родных и друзей, и тогда, в 36 лет, едва не лишилась жизни на пробежке в районе озера Глубокое.

Первую помощь Екатерине оказывали в казанской клинике, долечивалась она уже на родине мужа — в Бразилии. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я почувствовала присутствие другого человека, его лицо было абсолютно закрыто — чем-то замотано, я сначала подумала, что это пасечник, а потом увидела нож, — говорит Екатерина Камбург. Позже на ее животе врачи обнаружили семь ножевых ран и наложили 14 швов — вспомнив навыки восточных единоборств, женщина оказала активное сопротивление, не дала затащить себя в кусты, отбилась, и бежала, истекая кровью еще почти километр — туда, где была назначена встреча с друзьями для занятий йогой.

Первую помощь Екатерине оказывали в казанской клинике, долечивалась она уже на родине мужа — в Бразилии. На момент рассмотрения дела Верховным судом РТ иск о компенсации морального вреда она не подавала. Обратилась в гражданском порядке летом 2023-го, вновь вернувшись в Россию — на сей раз из Португалии. Рассмотрение затянулось до декабря, так что поддерживать позицию в Авиастроительном суде пришлось уже матери Екатерины. В итоге суд постановил — удовлетворить иск на 770 тысяч рублей в полном объеме.

«Телемост» с колонией Мордовии и прогул истца

С учетом решения в пользу «иностранки» общий размер компенсаций четырем потерпевшим по делу Птицина достиг 5 млн 770 тыс. рублей. В гражданском деле по иску приставов Гузель Антонова, Екатерина Камбург, Марина Максимова и Инна Гафарова — еще одна выжившая после встречи с Птициным, которая требует миллион — участвуют в качестве третьих лиц.

Птицин надеется уйти с пожизненного условно-досрочно — лет через 25. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ответчиком выступает сам осужденный. Его участие в заседании суд обеспечил по видеоконференцсвязи с «Мордовской зоной», причем ее качество было получше, чем с иными СИЗО и колониями Татарстана. На заседании осужденный подтвердил — заявление приставов получил и изучил. На вопрос о признании исковых требований поначалу ответил утвердительно: «С иском я согласен, признаю». Далее выяснилось — согласен Игорь Птицин лишь с условием, что за ним, как за должником, сохранят норму площади жилья.

— В соответствии с 23-й статьей Конституции РФ — основного закона нашей страны — каждый гражданин имеет право на жилище. И, если вы посмотрите 56-ю часть Уголовного кодекса, то максимальный срок нахождения в исправительных учреждениях определяется по совокупности преступлений — 25 лет и по совокупности приговоров — 30 лет. Но в некоторых случаях человек выходит на свободу, — отметил сиделец, вероятно надеясь на УДО по отбытии указанного срока.

По данным «Реального времени», желание реализовать свою «двушку» в «49 квадратов» и погасить иски потерпевших он высказывал еще в ходе следствия по делу. Но, находясь в СИЗО, заключать сделки по своему имуществу не мог. При этом сотрудники СК не стали накладывать арест на эту квартиру в одной из девятиэтажек Авиастроительного района именно потому, что она была и остается единственным жильем Птицина. К слову, упомянутый им норматив площади, согласно Жилищному кодексу РФ, в расчете на одного человека составляет... 33 квадратных метра. А такой же норматив для совместного проживания троих — не меньше 18 «квадратов» на каждого.

На суд пришли трое потерпевших и их представитель. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В иске приставов приводится ссылка на ряд документов, включая постановление Конституционного суда РФ от 26 апреля 2021 года по делу о проверке на соответствие основному закону страны положений статьи 446 ГПК РФ и статьи 213.35 закона о банкротстве. В нем указано — установленный запрет по единственному жилью должника «не может служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения, если суд считает необоснованным применение исполнительного иммунитета гражданина, в том числе при его банкротстве».

Именно такого иммунитета и хотят лишить Птицина в судебном порядке, а затем выставить всю квартиру на открытые торги. Правда, на прошлое заседание по делу от стороны истца — то бишь приставов — никто не пришел. Впрочем, перейти к рассмотрению иска по существу, суд не смог ввиду отсутствия ответа на запрос в Росреестр, который должен подтвердить — иного имущества у должника нет.

На заседании суда осужденный высказал опасение, что на торгах цену уронят значительно ниже рыночной. В итоге имущество он потеряет, а долги останутся, предположил Птицин: «Через 25 лет у меня есть возможность выйти и я приду в никуда».

По мнению представителя потерпевших Анны Овчинниковой (слева), шансы Птицина на УДО крайне малы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— 446-я статья — не исключительное табу, — комментирует ситуацию представитель потерпевших Анна Овчинникова. — Есть случаи, когда баланс интересов должен учитывать интересы второй стороны — кредитора и взыскателя... В нашем случае вероятность, что человек выйдет по УДО — крайне мала, приговором установлено — он представляет повышенную опасность и страдает психическим расстройством.

Кто хозяйничает в квартире Птицина?

На заседании судья Чулпан Сабитова поинтересовалась — а что сейчас с этой квартирой, и кто там проживает. В паузе перед ответом из мордовской колонии потерпевшие почувствовали замешательство. «У меня там живет доверенное лицо», — сообщил в итоге Птицин.

Корреспондент НТВ Динар Усманов навестил ту самую квартиру и обнаружил там сразу трех «доверенных» — двух женщин и мужчину. Ни один не говорит по-русски, либо делает вид. Человек, заселивший мигрантов в жилище осужденного, общаться не стал. Беглый проход по квартире показал — мебели в ней практически не осталось, спят и едят здесь на топчанах, расставленных вдоль стен. Есть телевизор и цветы в горшочке.

По данным источников «Реального времени», Птицин выдал доверенность на управление квартирой — без права продажи — своей знакомой. скрин видео НТВ

Добиться от этих людей, на каких основаниях они здесь находятся и сколько платят в месяц, у журналистов не получилось. Возможно, это выяснит полиция или те же приставы. Нюанс в том, что оформить временную регистрацию в отсутствие хозяина квартиры, весьма непросто.

Как уверяют источники «Реального времени», еще в ходе предварительного следствия сотрудники СК разрешили Птицину свидание в СИЗО с нотариусом, и тот смог оформить доверенность на свою знакомую, некогда также работавшую в Центре охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», делегировав ей права сдавать квартиру внаем и оперативно решать вопросы в случае коммунальных ЧП.

Та знакомая, если верить нашим источникам, должна была следить за сохранностью квартиры, погашать с арендных платежей накопившиеся со дня посадки Птицина долги по ЖКХ и поддерживать его в местах лишения свободы.

В квартире осужденного на пожизненное живут не менее трех иностранцев. скрин видео НТВ

Насколько соблюдается эта договоренность и перепадает ли сидельцу «Мордовской зоны» часть доходов от его недвижимости — судить сложно. Однако в базе Федеральной службы судебных приставов по этому должнику имеется пять исполнительных производств, возбужденных на основании решений суда. В их числе — четыре удовлетворенных иска потерпевших по уголовному делу, а еще — задолженность на 50,5 тысячи рублей за жилье и коммунальные платежи вместе с пени. Судебный приказ на эту сумму подписан мировым судьей еще в ноябре 2022 года. Долг не погашен до сих пор.

При этом, согласно той же базе, задолженность перед потерпевшими в сумме 5 млн 770 тысяч уже сократилась на 900 тысяч рублей — за счет обращения взыскания на сбережения Птицина сразу после приговора. Однако Екатерине Камбург выплачено меньше 3 тысяч рублей, ведь исполнительное производство по ее иску было возбуждено лишь в феврале текущего года, а зарплата осужденного на пожизненном невелика.

Суд намерен выяснить — нет ли у сидельца «Мордовской зоны» другого имущества. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Сейчас поступает по 250—500 рублей в месяц. Я живу только на пенсию. Деньги остро нужны матери, Ксении Антоновой, — она за это время потеряла часть ноги и остро нуждается в протезе, а живет при этом в коммуналке. На суд ходить не может, — поделилась с «Реальным временем» потерпевшая Марина Максимова.

Много лет проживающую за рубежом Екатерину Камбург происходящее удивляет: «Если мы считаемся жертвами, то уж точно не должны бегать и, выполняя роли сыщиков и адвокатов, выбивать то, что нам присудил суд. Мне вот это очень странно...».

Следующее заседание по делу о «раскулачивании» Птицина состоится уже в августе.