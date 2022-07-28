Прекратил нападения, когда умерла мать: новые факты из дела казанского историка-«маньяка»

Игорь Птицин, признавшийся в 12 эпизодах преступлений, включая убийства и покушения, прошел сексологическую экспертизу

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Сегодня Верховный суд Татарстана в закрытом режиме приступает к рассмотрению дела по серии нападений на девушек и женщин в Казани, которые не могли раскрыть почти 12 лет. Долгое время истории убитых и выживших вообще не объединяли в серию, но работу не прекращали. Время показало — составленный в 2014 году психологический портрет преступника-интеллектуала с авторитарной матерью почти полностью совпал с типажом задержанного в 2021-м дипломированного историка Игоря Птицина, причем к тому моменту он успел завязать с нападениями. «Реальное время» выяснило, что стало причиной этой «ремиссии» и почему СК направил представление в Росгвардию.

При особом порядке пожизненное Птицину не грозит



В уголовном деле 50-летнего Игоря Птицина — 53 тома и 13 эпизодов особо тяжких преступлений, которые тянут на пожизненное заключение. Впрочем, на предварительном следствии с обвиняемым было заключено досудебное соглашение, и если в суде прокуратура Татарстана признает его исполненным — дело будет рассматриваться в особом порядке. А при таком порядке максимальный срок фигуранту не грозит. Ранее добро на досудебное соглашение с Птициным дала зампрокурора республики Юлия Наумова.

Разбираться в деле казанского серийника поручено судье Верховного суда Татарстана Айрату Ибатуллину. На его счету — первый в России приговор «положенцу» криминальной среды Сергею Нейдерову, жесткий вердикт с присяжными по делу приемных родителей, устроивших в доме детский «концлагерь» и загубивших одного ребенка, а еще — посадка экстремистов из «Нацподполья России» за убийство студента из Чада и нападения на неславян.

Процесс над Птициным будет закрытым, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Двум убитым было 16 и 17 лет, кроме того, часть обвинений касается сексуального насилия.

На предварительном следствии с обвиняемым было заключено досудебное соглашение, и если в суде прокуратура Татарстана признает его исполненным — дело будет рассматриваться в особом порядке. Фото: Ирина Плотникова

Часть потерпевших оценили нанесенный им и их семьям моральный вред в суммы от 1 до 20 млн рублей. Самое раннее преступление датировано 2009 годом, самое позднее — 2017-м. По данным источников «Реального времени», сам обвиняемый на допросах пояснял — только после смерти матери у него появилась возможность приводить домой женщин, появились с ними близкие отношения. Мать умерла в 2016 году.

Психологический портрет «охотника» с Лебяжьих озер

С 2021 года расследованием дела Птицина руководил первый замначальника 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов. Как отмечает пресс-служба управления, ему удалось наладить психологический контакт с преступником, который уже на втором-третьем допросе начал признаваться в одном убийстве и рассказывать о других жертвах.

Кроме стандартных экспертиз по таким делам следователи назначили стационарную комплексную психолого-сексологическую психиатрическую экспертизу. Специалисты установили, что у объекта экспертизы действительно есть тяга к насильственным половым контактам и доминированию. Установлено — нападать он предпочитал со спины, в начале своей жестокой «охоты» пользовался кулаками и подручными средствами — одной из жертв нанес смертельный удар камнем. Позже время от времени брал с собой нож — для угроз.

В 2014 году Марина Игнатьева, на тот момент руководитель отделения психофизиологических исследований экспертно-криминалистического отдела Следкома по РТ, составила психологический портрет предполагаемого «маньяка» с Лебяжьих озер.

С 2021 года расследованием дела Птицина руководил первый замначальника 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов. Фото: Ирина Плотникова

Возраст — 30, 40 лет, воспитывался во внешне благополучной семье, где не было особых материальных трудностtq, в детстве проявлял жестокость к животным и младшим детям (по этому пункту портрет не совпал — уточняют наши источники), очень образован, успешно учился, возможно имеет специальность педагога или врача. Внешне производит благоприятное впечатление, но с некоторыми странностями. В семье доминирующее положение занимала мама. Много ходит пешком и хорошо ориентируется на местности, его работа предполагает плавающий график.

Что до матери, то соседи Птициных знали — она держит сыновей в строгости. Старший женился и проживал отдельно, младший Игорь оставался с матерью вплоть до ее смерти. Отца, когда парни росли, рядом не было.

Соседи до сих пор в шоке от новости, что их вежливый-мухи не обидит-Игорек признался в серии тягчайших преступлений. Знакомые отмечают его высокий интеллект и знания в самых разных областях. По данным источников «Реального времени», даже при проверках показаний на месте обвиняемый порой начинал объяснять свои мысли и действия на период преступления ссылками на нечитанные операми философские труды Канта и Фейербаха. Говорят, протоколы его допросов местами также напоминают литературные произведения — с особым вниманием и любовью он описывает природу.

Как и предполагала автор психологического портрета, Птицин действительно работал педагогом — правда, недолго. Дольше года в школе не продержался. На момент нескольких преступлений он трудился в «Горзеленхозе», имел довольно свободный график и действительно много ходил пешком. А в 2012-м устроился в Центр охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», подведомственный Росгвардии. Получил разрешение на оружие. Дослужился до начальника караула. По данным «Реального времени», в результате расследования СК направил на место работы обвиняемого представление — надо тщательнее отбирать сотрудников.

Владельца совпавшей ДНК задержали и арестовали в феврале прошлого года. Скриншот видео

Как раскрывали серию

На вопрос, что было самым сложным в работе по делу Птицина, следователь отвечает однозначно — установить личность подозреваемого.

— Несмотря на приостановку расследования в 2016 году, оперативники и следователи-криминалисты работу не прекращали, — рассказывает замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов. — По их инициативе в 2021 году была назначена новая биологическая экспертиза, которая установила — образцы ДНК с места убийства и изнасилования 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани в 2009 году совпали с образцами ДНК мужчины, у которого брали защечный эпителий в 2017 году, после нападения на другую женщину. Тогда через такую процедуру прошли более тысячи человек, которые в предполагаемое время находились в районе места преступления — их установили по биллингу.

В 2017-м преступник не был найден, и дело новой потерпевшей со старым не соединяли. А в 2021-м использовали новые методы исследования и обнаружили связь между двумя делами.

Владельца совпавшей ДНК задержали и арестовали в феврале прошлого года. Поначалу он отказывался признавать вину — просто не мог понять, как через столько лет за ним могли прийти. Когда узнал про генетическую улику, начал признаваться.

В ходе следствия выяснилось — жертв нападавший выбирал не по типажу. Для него были важнее относительно безлюдное место и наличие объекта. Специально носил с собой сумку со сменной одеждой, чтобы переодеться и не привлекать внимание полиции в случае, если жертва успеет убежать, поднять тревогу. Убивал с целью скрыть изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера. Но если рядом появлялись люди, бросал жертву — так нескольким удалось выжить.

— Я персонально изучила 50 томов дела. Чтобы убедиться, что в деле не только его признание, но и другие доказательства. Фактически меня убедили, — говорит Марина Максимова, мать навеки 17-летней студентки Академии правосудия Даши Максимовой, убитой в 2011 году. С ее слов, повестку на суд ей пока не присыли: — С Птициным я виделась дважды, когда ему арест продлевали. Все пыталась в глаза ему посмотреть, думала, повернется, но он отворачивался, — отметила женщина.

Напомним, установленную следствием хронологию нападений, в которых обвиняют историка.

21—22 августа 2009 года — изнасилование и убийство 30-летней женщины в Авиастроительном районе в районе улицы Тэцевской. После сексуального насилия преступник нанес жертве не меньше трех ударов по голове.

26 мая 2011 года — покушение на убийство в лесном массиве недалеко от остановки «Озеро Лебяжье». Женщина получила три удара по голове, но избежала сексуального насилия.

17 июля 2011 года — насильственные действия сексуального характера и убийство 16-летней в лесопосадке на улице Воровского. Через 2 недели девушке должно было исполниться 17 лет.

19 августа 2011 года — убийство после покушения на изнасилование 17-летней студентки Академии правосудия в лесу у озера Глубокое.

21 июля 2013 года — покушение на изнасилование и ножевое ранение женщины в живот в районе озера Глубокое.

3 июля 2016 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства близ озера Глубокое, преступник угрожал жертве ножом, но та смогла вырваться и сбежать.

7 августа 2017 года — покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийства около озера Глубокое, женщина не испугалась приставленного ножа и сбежала.

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит вопрос о продлении срока стражи для обвиняемого в трех убийствах и четырех покушениях.