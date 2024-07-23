Бюджетные миллиарды дошли до ЖКХ: Татарстан потратит около 9 млрд на сети

Глава Минстроя рассказал, куда потратят 9 млрд рублей, когда проведут водовод до Куюков, и воздержался говорить о будущем «альткотельной»

Фото: Динар Фатыхов

2024-й обещает стать годом рекордных инвестиций в модернизацию коммунальных сетей, очистных сооружений и водозаборов республики. Татарстан второй год подряд участвует в федеральной программе модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ) общей стоимостью 4,7 млрд рублей, плюс реализует четыре собственные программы на 1,8 млрд рублей, а также привлек федеральные инфраструктурные кредиты на 1,98 млрд рублей, раскрыл «тайны» спасения глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. Но ресурсникам этого мало. Так, «Татэнерго» лоббирует переход на принцип «альтернативной котельной», что приведет к кратному росту тарифа на тепло. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минниханов ответит за «инфраструктуру для жизни»



Татарстанское ЖКХ, которое особенно страдало из-за высокого износа сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, переходит в разряд образцово-показательных. В этом году в республике планируется переложить 87,3 км коммунальных сетей, что в три раза больше обычного. «Сетевая» модернизация собирается «проглотить» на этом отрезке пути 2,8 млрд рублей, которые выделены по федеральной программе капитального ремонта инженерных сетей на 2023—2024 годы, объявил сегодня на брифинге глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Без попадания в эту программу Татарстан не смог бы мечтать о рекордах в обновлении коммунальных сетей, дал понять он.

Накануне стало известно, что президент страны Владимир Путин назначил раиса Татарстана Рустама Минниханова главой комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», созданной на основе прежней комиссии Госсовета «Городская среда». Таким образом, руководство страны поддерживает курс на модернизацию коммунального комплекса, от которой зависит комфортная жизнь россиян.

Накануне стало известно, что президент страны Владимир Путин назначил раиса Татарстана Рустама Минниханова главой комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», созданной на основе прежней комиссии Госсовета «Городская среда». предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Напомним, что по поручению главы государства правительство работает над созданием комплексной программы модернизации ЖКХ до 2030 года. Планируется, что она объединит все реализуемые и запланированные механизмы, а также внебюджетные источники. Но первые результаты в Татарстане налицо.

Казань получила лимит в 2,5 млрд рублей

— Состояние объектов коммунального хозяйства остается одной из основных проблем ЖКХ. Сегодня ее решают с участием федеральных и республиканских программ, — сообщил Марат Айзатуллин и перешел к подробному описанию всего «ожерелья» государственных программ, которые почему-то до сих пор особо не афишировались в прессе. Оказалось, что деньги в ремонт коммунальных сетей республики текут рекой, да и остальные производственные объекты — очистные сооружения, водозаборы, — не обходят стороной.

Самой масштабной в этом смысле является федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ), финансируемая Фондом развития территорий РФ, республиканским бюджетом и самими компаниями-поставщиками коммунальных ресурсов.

— Сейчас программа утверждена на два года — 2023—2024 годы. Она предусматривает реализацию 67 мероприятий, — рассказал глава Минстроя РТ.

Это позволит обеспечить комфортным проживанием 1 млн жителей региона.

Самой масштабной в этом смысле является федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры (МКИ), финансируемая Фондом развития территорий РФ, республиканским бюджетом и самими компаниями-поставщиками коммунальных ресурсов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общая стоимость — 4,7 млрд рублей. Фонд развития территорий выделил 2,87 млрд рублей, бюджет — 667 млн рублей, 1,9 млрд рублей — средства компаний-участников программы. В программу попало 10 муниципалитетов. Наибольший лимит получила Казань — 2,5 млрд, Набережные Челны и Агрыз получили почти по 500 млн рублей.

— За 2 года должны заменить 124 км сетей. В прошлом году были переложены 37 км, в этом году — 87 км. Думаю, что срывов не будет. В этом году последние объекты «закроет» «Водоканал» Казани, — сообщил Марат Айзатуллин.

Непосредственно в Казани планируется отремонтировать 12,8 км сетей теплоснабжения и 18,8 км сетей водоснабжения.

Основными участниками стали ресурсоснабжающие организации «Татэнерго», «Казэнерго» и «Водоканал». Так, «Татэнерго» защитило программу по реконструкции объектов теплосетевого хозяйства общей протяженностью 16 км и стоимостью 3,9 млрд рублей, а «Казэнерго» — 40 км на 400 млн рублей (по 20 км труб в год). Основная схема разделения расходов — 50 на 50, но «Татэнерго» пришлось выложить больше нормы.

— Почему получилось не 50 на 50? Пришлось докладывать свои средства. Ничего страшного, отвлекли на ремонт сетей амортизацию, доложили собственные средства, — рассказал технический директор «Татэнерго».

В основном энергетики сосредоточились на ремонте сетей в центре города, а также в прилегающих к нему районах. По словам представителей компаний, за два года они вышли на темп обновления сетей в 2—3%.

Когда воду доведут до Куюков

— Секрета нет: самый больной участок — это Куюки, это Пестречинский район, где есть перебои с водой, — признал глава Минстроя РТ, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, решить эту проблему собираются в 2025—2027 годах, когда федеральные власти запустят новую программу федеральных инфраструктурных кредитов.

— Сейчас вместе с «Водоканалом» отрабатываем прокладку водовода с водонапорного узла в Азино, для себя проект накидали, — обозначил спикер примерную схему. — В 2025—2027 годах стартует программа по инфраструктурным бюджетным кредитам. При положительном стечении обстоятельств одним из приоритетов станет строительство водовода на Куюки и закрыть вопрос обеспечения водой поселка Гильдеево.

— Секрета нет: самый больной участок — это Куюки, это Пестречинский район, где есть перебои с водой, — признал глава Минстроя РТ. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но будет ли программа в 2025 году? Глава Минстроя настроен оптимистично. «Сейчас идет ее формирование, какие лимиты будут определены на регион, не можем сказать, но мы готовимся», — сообщил Марат Айзатуллин. По его словам, сейчас идет разработка проектно-сметной документации с «Татэнерго», «Казэнерго», «Водоканалами» Казани и Набережных Челнов.

Правда, министр не переставал напоминать, что в республике действуют четыре республиканские программы общей стоимостью 1,8 млрд рублей. Уровень исполнения составляет 46%. Но все-таки драйвером модернизации татарстанского ЖКХ остаются федеральные ресурсы, хотя сам глава Минстроя предпочитал особо не педалировать этот момент. Но из презентации было видно, что в активной стадии находятся инфраструктурные проекты. Так, завершается строительство водовода с насосной станции для жилого микрорайона М14 в «Березовой роще» Приволжского района Казани, на финише строительство системы водоснабжения в микрорайоне Столбище, где работает «Ак Барс Строй».

«Татэнерго» просит добавить огня

Несмотря на финансовый ливень, ресурсникам не хватает денег. «Татэнерго» лоббирует переход на принцип «альтернативной котельной», что приведет к кратному росту тарифа на тепло. Компания направила в Минстрой РТ предложение увеличить тариф (с плюсом к уровню инфляции в пределах 1—3%) и растянуть его на 20 лет.

— Чудес не бывает, сколько денег ни привлекай, все равно коммунальная инфраструктура остается проблемным участком. «Альткотельная» — это всего лишь инструмент, который позволяет привлечь дополнительные средства, — сообщил замгендиректора по стратегическому развитию «Татэнерго» Рим Галиахметов.

По его словам, у властей «вариативность большая», можно заложить плюсом один процент к инфляции, можно два, можно три. «Много регионов перешли на этот метод. Это плюсом нагрузка на жителей, но благо для нас всех, потому что обновление сетей будет расти», — сказал замгендиректора «Татэнерго».

— Мы эти расчеты изучили, отрабатываем вопрос. Изучаем опыт других регионов. Здесь пока рано говорить наше мнение, в ближайшее время озвучим свою позицию, — заверил журналистов Марат Айзатуллин.

Но энергетики уверены, что переход на «альткотельную» не должен отменять программу модернизации коммунальной инфраструктуры, оказание господдержки. «Без господдержки просто любой метод, будь то тарифное регулирование или метод «альткотельной», проблему не решит», — уверен Галиахметов.

«Думаю, через недели две, когда процедуры юридические пройдут, он перейдет в наше ведение»

Тут же стало известно о судьбе чистопольского «Водоканала», который проходит процедуру смены собственников и не может участвовать в федеральных программах. «Реальное время» подробно рассказывало об этом весной этого года. Как и ожидалось, «Чистополь-Водоканал» передадут под управление «Таткоммунэнерго». «Принято решение, что водоканал забираем, он станет филиалом РПО «Таткоммунэнерго», это наше подведомственное учреждение, где сейчас находится более 20 водоканалов, — сообщил Марат Айзатуллин.

— Думаю, через недели две, когда процедуры юридические пройдут, он перейдет в наше ведение. Вы же понимаете, что там сети 50-х годов, надо все изучить, самые острые проблемы сейчас определим, постараемся до отопительного периода минимальные ремонтные работы провести, а в будущем сможем принимать участие в федеральных программах, — заключил глава Минстроя.

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